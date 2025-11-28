Ankita vs Mayuri: জুবিন স্যারের গান গেয়ে আমি ফুটেজ খেতে পারব না’, অঙ্কিতার মন্তব্যে চটলেন ময়ূরী!

Ankita vs Mayuri: জুবিন স্যারের গান গেয়ে আমি ফুটেজ খেতে পারব না’, অঙ্কিতার মন্তব্যে চটলেন ময়ূরী!
‘যতটা রেসপেক্ট ছিল সব চলে গেলো মানুষটার ওপর থেকে’, মঞ্চে দাঁড়িয়ে বাকি শিল্পীদের অপমান করেছেন অঙ্কিতা? নিন্দা করলেন ময়ূরী।
অকালেই চলে গিয়েছেন জুবিন গর্গ। অসমের কিংবদন্তী গায়কের মৃত্যু ঘিরে হাজারো প্রশ্ন- জুবিনের মৃত্যু কি নিছক দুর্ঘটনা নাকি পরিকল্পনা করে খুন করা হয়েছে তাঁকে? এমন প্রশ্ন ভিড় করছে অনুরাগীদের মনে। এর মাঝেই গায়ককে ঘিরে নেটমাধ্যমে অঘোষিত যুদ্ধ সারেগমাপা খ্যাত দুই শিল্পী অঙ্কিতা ভট্টাচার্য এবং ময়ূরী দারানির।
সারেগামাপা-র খেতাব জয়ী অঙ্কিতা ভট্টাচার্যর গান দর্শক মনে হামেশাই দাগ কাটে। সোশ্যাল মিডিয়াতেও তাঁর জনপ্রিয়তা আকাশছোঁয়া। হালে কোচবিহারে পারফর্ম করতে গিয়েছিলেন অঙ্কিতা। সেখানেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি সটান বলে বসেন, ‘আমাকে কেউ জুবিনদার গান রিকুয়েস্ট করবেন না। আমি না ওঁনার গান গাইতে পারব না। কারণ আমি কারুর মৃত্য়ু নিয়ে ফুটেজ খেতে পারব না।’
অঙ্কিতার এই মন্তব্য ঝড়ের গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই সহমত হতে পারেননি অঙ্কিতার এই আলটপকা মন্তব্য় ঘরে। এবার নাম না করেই অঙ্কিতাকে বিঁধলেন ময়ূরী। সারেগমাপা-র রানার্স আপ ময়ূরী কারুর নাম না করেই ফেসবুকে লম্বা পোস্ট লেখেন।
তিনি জানান, ‘জুবিন স্যারের গান গেয়ে আমি ফুটেজ খেতে পারব না। এই লাইন টা আমাদের শিল্প জগতে ধ্বংসাত্মক! আমি নাম নেব না তবে সবাই আশা করছি জানো বিষয় টা! আমার বক্তব্য একটাই,একচোখামি টা ’জুবিন' দার জন্য কেনো? সারা ভারতবর্ষের মানুষ দাদা কে এতটাই ভালোবাসে যে তার গান মুখে মুখে,এবং আমরা যারা পারফর্ম করি তারাঁ রিকুয়েস্ট করলে আমরা খুশি হয়ে গাই ,না পারলেও আমরা চেষ্টা করছি কিন্তু না বলে দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই।সেখানে দাঁড়িয়ে এই মানুষটি এত জনপ্রিয় একজন শিল্পী হওয়া সত্ত্বেও কীকরে কথাটা বলতে পারল'।
অঙ্কিতাকে খোঁচা না দিয়েই ময়ূরী লেখেন,'আমি তার গান পার্সোনালি পছন্দ করি, কিন্তু আমি তার এই রূপ টা দেখে খুবই হতাশ হলাম। কিন্তু আমার হতাশা নিয়ে কারো মাথা ব্যাথা হবে কি না হবে জানার দরকার ও নেই! আমার কথা একটাই আমরা যারা জুবিনদাকে হারিয়ে ফেললাম,যারা ভালোবেসে জুবিন দার গান গেয়ে ট্রিবিউট (শ্রদ্ধার্ঘ্য) দিচ্ছি,তারা সবাই কি ফুটেজ খাচ্ছি??........ তাঁর মতো, নির্দয়ের মত কথা আমাদের বলার সাহস হয়েছে??????????........... কী করে বলতে পারছো?'
ময়ূরী যোগ করেন, ‘ভাই আমি এত বড় শিল্পী হয়ে উঠতে পারিনি যে এত বড় কথা টা বলব!! কারো সাহস হয়নি! হ্যাঁ অবশ্যই আরো অনেকে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন তাঁদের দেওয়া গান গুলো ও আমরা গাই,একই ভাবে শোকাহত। তাঁর মনে এই না যে আমরা জুবিন দার গান গেয়ে ফুটেজ খাচ্ছি। তুমি মাথায় রেখো একজন দুজনকে বলোনি কথাটা, আমি একজন ছোট শিল্পী (বয়সে নয় কর্মদক্ষতায়), আমার চেয়েও অনেক বড় বড়মাপের আর্টিস্ট আছেন তাদের তুমি অপমান করেছো পরোক্ষভাবে। যতটা রেসপেক্ট ছিল সব চলে গেলো মানুষটার ওপর থেকে!!’
সবশেষে ময়ূরী জানিয়েছেন, ‘আমরা জুবিন দার ভক্ত ছিলাম আছি থাকবো কারো জন্য ভাই মনে লাগাতে পারবনা যে ’ফুটেজ' খাচ্ছি আমরা! আমরা জুবিন দার গান গাইবো গাইবো গাইবো'।