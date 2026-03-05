Edit Profile
    Ankita Bhattachrya: মনের মানুষকে আগলে প্রেমের আবিরে নিজেকে রাঙালেন সারেগামাপা জয়ী অঙ্কিতা!

    বসন্তের রঙে এবার রঙিন হলেন গায়িকা অঙ্কিতা ভট্টাচার্য। তবে তিনি একা নন, তাঁর সঙ্গে রয়েছেন তাঁর ‘ভালোবাসা’ উজান মণ্ডল।

    Published on: Mar 05, 2026 12:30 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    বাংলার গানের দুনিয়ার পরিচিত নাম অঙ্কিতা ভট্টাচার্য। সারেগামাপা জয়ী এই শিল্পীর ভক্ত সংখ্যা অগুণতি। গানের পাশাপাশি গায়িকার ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও উঁকিঝুঁকি কম নয়। অঙ্কিতার প্রেম এখন ওপেন সিক্রেট। সম্পর্ক নিয়ে রাখঢাক রাখেন না তিনি। অঙ্কিতার ভালোবাসার নাম উজান। দীর্ঘদিন ধরেই প্রেমের সম্পর্কে রয়েছেন দুজনে। উজান মণ্ডল অঙ্কিতার ব্যান্ডের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ড্রাম বাজান তিনি। শুধু মঞ্চে নয়, ব্যক্তিগত জীবনেও উজান তাঁর সঙ্গী।

    মনের মানুষকে সঙ্গে নিয়েই রংবাজিতে মাতলেন অঙ্কিতা। লাল-হলুদ-বেগুনি-সবুজ আবিরে নিজেদের রাঙালো যুগল। দোল উৎসবের আবহে আবির মাখা যুগল ছবি পোস্ট করে নিজেদের প্রেমের কথা যেন আরও একবার সিলমোহর দিলেন অঙ্কিতা। সারেগামাপা-র মঞ্চ থেকে জনপ্রিয়তা পাওয়া গোবরডাঙার এই মেয়ের মন এখন কার টানে ভাসছে, তা নিয়ে জল্পনার অবসান ঘটল।

    কে এই উজান?

    অঙ্কিতার প্রেমিক উজান মণ্ডল পেশায় একজন ড্রামার। অঙ্কিতার মিউজিক ব্যান্ডের তিনি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। মঞ্চে ড্রামসের তালে তাল মেলানোর পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবনেও তাঁরা এখন একে অপরের ছায়াসঙ্গী। অঙ্কিতা নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় উজানের তোলা ছবি শেয়ার করে তাঁকে ‘ভালোবাসা’ বলে সম্বোধন করেছেন। এর আগে বড়দিনেও উজান তাঁকে গিটার, লাল গোলাপ, চকোলেট আর পছন্দের কানের দুল উপহারে ভরিয়ে দিয়েছিলেন।

    সাফল্য ও ব্যক্তিগত জীবন:

    জি বাংলার সারেগামাপা খেতাব জেতার পর থেকেই অঙ্কিতার সাফল্যের গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী। বর্তমানে তিনি একদিকে যেমন প্লে-ব্যাক এবং স্টেজ শো নিয়ে ব্যস্ত, তেমনই অন্যদিকে গ্র্যাজুয়েশনের পড়াশোনাও চালিয়ে যাচ্ছেন। এক সময় গায়ক রাহুল দত্তর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের গুঞ্জন শোনা গেলেও, সেই অধ্যায় এখন অতীত। বর্তমানে অঙ্কিতার জীবনের সব সুর জুড়ে রয়েছেন উজান।

    দোল উৎসবের সেই মুহূর্ত:

    দোলের দিন সাদা পোশাকে লাল-নীল আবিরে মাখামাখি হয়ে পোজ দিয়েছেন উজান ও অঙ্কিতা। ছবির ক্যাপশন আর তাঁদের শরীরী ভাষা বলে দিচ্ছে যে, এই বসন্ত তাঁদের কাছে স্পেশাল। সোশ্যাল মিডিয়ায় অনুরাগীরাও এই জুটিকে শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিয়েছেন। অনেকেই লিখেছেন, ‘সঙ্গীত জগতের এই মিষ্টি জুটি যেন এভাবেই চিরকাল রঙিন থাকে।’

