সিনেমা সিরিজের পর এবার ছোটপর্দা কাঁপালেন শাশ্বত, নাচ করলেন মন খুলে, কোথায়?
একটা সময় ছিল যখন বড় পর্দার অভিনেতা অভিনেত্রীরা ছোট পর্দায় অভিনয় করতেন না। কিন্তু এখন সময় বদলেছে। একদিকে যেমন ছোট পর্দার শিল্পীদের দেখতে পাওয়া যায় ওয়েব সিরিজ এবং বড় পর্দায় অভিনয় করতে তেমন অন্যদিকে এক সময় যারা বড় পর্দায় অভিনয় করেছেন তারাও কাজ করেন ছোটপর্দায়।
গত বছর থেকে এমন অনেক অভিনেতা অভিনেত্রীদের দেখতে পাওয়া গিয়েছে ছোট পর্দায় ফিরে আসতে, যারা সিরিজ এবং সিনেমায় চুটিয়ে কাজ করেছেন। এবার ছোট পর্দায় দেখতে পাওয়া গেল শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়কে। শুধু দেখা গেল তা নয়, একেবারে সহশিল্পীর হাত ধরে নাচ করলেন তিনি।
কিন্তু কোথায়? এত কিছু ঘটেছে দিদি নাম্বার ওয়ানের মঞ্চে। রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় সঞ্চালিত এই অনুষ্ঠানে আগামী দিনে অতিথি হয়ে আসতে চলেছেন শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়। স্বভাবসিদ্ধ ভাবে দিদি নাম্বার ওয়ানের মঞ্চেও তিনি সকলকে মাতিয়ে রাখলেন।
জি বাংলা অফিসিয়াল পেজের তরফ থেকে যে ভিডিয়োটি প্রকাশে এসেছে সেখানে দেখা যাচ্ছে, শাশ্বত এবং রচনা হাতে হাত ধরে নাচ করছেন। শুধু তাই নয়, প্রতিযোগীদের সঙ্গেও মজায় মেতে ওঠেন অভিনেতা। এই স্পেশাল এপিসোড দেখা যাবে আগামী ২৪ মার্চ অর্থাৎ মঙ্গলবার ঠিক ৪:৩০ মিনিটে।
প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই জি ফাইভের পর্দায় মুক্তি পেয়েছে ‘আবার প্রলয় ২’, যেখানে অনিমেষ দত্তের চরিত্রে অভিনয় করে সকলকে আবার চমকে দিয়েছেন শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়। অন্যদিকে রচনা ‘দিদি নাম্বার ওয়ান’ সঞ্চালনা ছাড়াও এই মুহূর্তে ব্যস্ত ভোটের প্রচারে। তবে শত ব্যস্ততার পরেও বহুদিন পর যখন দুই বন্ধুর দেখা হয় তখন এমন রিইউনিয়ন হয় বৈকি।
