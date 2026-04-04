বিনা টিকিটেই দেখানো হবে রাহুলের শেষ নাটক, বন্ধুর স্মরণে বিশেষ উদ্যোগ সৌরভের
একটা সময় ছোট পর্দা থেকে বড় পর্দায় অভিনয় করলেও রাহুল প্রথম থেকেই থিয়েটারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। দুই বছর ধরে সৌরভ পালোধীর নাট্যদল ‘ইচ্ছেমতো’- র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। রাহুলের শেষ অভিনীত নাটক ‘যে জানালাগুলোর আকাশ ছিল’ মুগ্ধ করেছিল দর্শকদের।
কিন্তু রাহুলকে ছাড়া কি এই নাটক আর মঞ্চস্থ করা সম্ভব? হ্যাঁ, রাহুলকে ছাড়া নয় বরং রাহুলকে সঙ্গে নিয়েই হবে নাটক মঞ্চস্থ। কীভাবে? সশরীরে না হলেও প্রতিদিন রাহুল থাকবেন স্টেজে। আসবেন, থাকবেন আবার চলে যাবেন। রাহুলের স্মৃতিকে এভাবেই বাঁচিয়ে রাখার অঙ্গীকার করলেন নাটকের পরিচালক সৌরভ পালোধী।
আরও পড়ুন: কঠিন সময়ে ছিলেন পাশে, বলেছিলেন থেরাপির কথা, রাহুলকে হারিয়ে বিধ্বস্ত সারা
বৃহস্পতিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছিলেন সৌরভ যেখানে তিনি জানান, ‘ইচ্ছেমতো’ দলের অন্যতম জনপ্রিয় নাটক ছিল যে জানালাগুলোর আকাশ ছিল। এই নাটকটিতে শুধুমাত্র রাহুল অভিনয় করেছিলেন তা নয়, এই নাটকের চিত্রনাট্যকারও ছিলেন তিনি। তাই রাহুলকে ছাড়া এই নাটক একেবারেই অসম্পূর্ণ বলে জানান সৌরভ।
সৌরভ বলেন, ‘প্রতিদিন রাহুলদা আসবেন, শো চলবে, শেষ হয়ে গেলে রাহুলদা বাড়ি চলে যাবেন। এইভাবেই রাহুলদা আমাদের মধ্যে থাকবেন। আগামী ১০ এপ্রিল দুপুর ১:৪৫ মিনিটে একাডেমি অফ ফাইন আর্টসে এই নাটকটির একটি বিশেষ শো আয়োজন করা হচ্ছে। প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম একটা স্মরণ সভার আয়োজন করা হবে, কিন্তু পরে মনে হল এর থেকে ভালোভাবে আমরা রাহুলদাকে স্মরণ করতে পারতাম না।’
বিশেষ শো প্রসঙ্গে
সৌরভ জানান, আগামী ১০ এপ্রিল যে অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হবে মঞ্চে, সেটির জন্য আলাদা কোনও টিকিট লাগবে না। দর্শকদের জন্য সেদিন থাকবে অবারিত দ্বার। তবে যেহেতু সিট সীমিত তাই আগে থেকে নিজের আসন সংরক্ষিত করে রাখতে হবে দর্শকদের।
তবে যেহেতু রাহুল স্বশরীরে নেই, তাই রাহুল অভিনীত চরিত্রে পাঠ করবেন প্রতীক দত্ত। অল্প সময়ের মধ্যেই প্রতীক রাহুল অভিনীত চরিত্রে অভিনয় করার জন্য রাজি হয়েছেন বলে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন পরিচালক সৌরভ।
আরও পড়ুন: রাহুলের মৃত্যুর বিচার চেয়ে এবার পথে নামার ডাক দিল টলিউড, কবে কোথা থেকে শুরু হবে এই পদযাত্রা?
পাশাপাশি সৌরভ আরও জানান, রাহুলের স্মৃতি অবলম্বন করে প্রয়াত অভিনেতাকে সম্মান জানানোর জন্য আগামী ৫ এপ্রিল একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। চোখের জলে নয়, প্রিয় বন্ধুকে এই ভাবেই মনের মধ্যে ধরে রাখার অবিরাম চেষ্টা করে চলেছেন সৌরভ।