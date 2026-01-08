Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ‘আজব ন্য়াকা..’, দেবলীনাকে ঘিরে ঝামেলা অলকানন্দা-সায়কের, শ্য়ালির পাশে নেই সুকান্ত

    সায়কের জন্য়ই নাকি দেবলীনাকে হাসপাতালে দেখতে যেতে পারেননি বন্ধু অলকানন্দা। অভিনেত্রীর দাবি ঘিরে শোরগোল। পালটা জবাব সায়কের। হবু শ্য়ালি নয় বন্ধু সায়কের পাশে সুকান্ত।

    Published on: Jan 08, 2026 8:03 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    গায়িকা দেবলীনা নন্দীর আত্মহত্য়ার চেষ্টার ঘটনায় তোলপাড় সোশ্যাল মিডিয়া। অনেকের চোখে গোটাটাই পাবলিসিটি স্টান্ট। কেউ আবার দেবলীনার পাশে দাঁড়িয়ে কাঠগড়ায় তুলেছেন তাঁর বর প্রবাহ নন্দীকে। এই সবের মাঝেই দেবলীনাকে হাসপাতালে দেখতে যাওয়া নিয়ে তৈরি হলো চরম বিতর্ক। তবে এই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে দেবলীনা নিজে নন, বরং তার দুই বন্ধু সায়ক চক্রবর্তী এবং অলকানন্দা গুহ। সামাজিক মাধ্যমে তাদের এই বাগবিতণ্ডা এখন নেটপাড়ায় আলোচনার তুঙ্গে।

    ‘আজব ন্য়াকা..’, দেবলীনাকে ঘিরে ঝামেলা অলকানন্দা-সায়কের, শ্য়ালির পাশে নেই সুকান্ত
    ‘আজব ন্য়াকা..’, দেবলীনাকে ঘিরে ঝামেলা অলকানন্দা-সায়কের, শ্য়ালির পাশে নেই সুকান্ত

    অলকানন্দার অভিযোগ

    ঘটনার শুরু হয় অসুস্থ দেবলীনাকে হাসপাতালে দেখতে যাওয়া নিয়ে। বৃহস্পতিবার আচমকা ফেসবুক লাইভে আসেন অনন্যার দিদি। অলকানন্দা গুহর অভিযোগ, সায়ক এবং সুকান্ত তাকে না জানিয়েই হাসপাতালে দেবলীনাকে দেখতে গিয়েছেন। অলকানন্দার দাবি, সায়ক তাঁকে বলেছিলেন এখন যাওয়ার প্রয়োজন নেই, এমনকি হাসপাতালের নামও তাকে প্রথমে জানানো হয়নি। অথচ পরে তিনি সামাজিক মাধ্য়মে দেখেন, সায়ক ও সুকান্ত-প্রেরণা-সহ বাকি ‘গুষ্টি’ নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে গেছেন।

    সায়ক ও সুকান্তর পাল্টা জবাব

    অলকানন্দার এই অভিযোগের কড়া জবাব দিয়েছেন সায়ক চক্রবর্তী। তিনি ফেসবুকেই লেখেন, ‘কেন রে তোর নিজের হাত পা নেই? আমি নিয়ে যাইনি মানে? বাচ্চা নাকি? ... এতই যদি চিন্তা করতিস তো চলেই যেতিস নিজে।’ সায়ক আরও পরিষ্কার করে জানান যে, তারা সবাই একসাথে এক গাড়িতে যাননি, বরং আলাদা আলাদাভাবে সেখানে পৌঁছেছেন। সায়ক কটাক্ষ করে লেখেন, ‘আজব ন্য়াকা’।

    অন্যদিকে, সুকান্ত কুণ্ডুও বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন যে এটি কোনও 'ইভেন্ট' নয় যে কাউকে ইনভাইট করে নিয়ে যেতে হবে। তিনি জানান, তিনি নিজে যোগাযোগ করে সেখানে গিয়েছেন এবং সায়ক কাউকে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব নেননি।

    সুকান্ত-অলকানন্দা শুধু বন্ধু নন। তাঁদের পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে। অলকানন্দার বোন অনন্য়ার সঙ্গে আগামী মার্চেই বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন সুকান্তা। সে জায়গায় দুজনের এমন কথা কাটাকাটি দেখে হয়রান অনেকেই।

    নেটনাগরিকদের প্রতিক্রিয়া

    অভিনেতা-অভিনেত্রীদের এই ব্যক্তিগত স্তরের ঝগড়া প্রকাশ্যে আসতেই নেটিজেনরা দ্বিধাবিভক্ত। কেউ কেউ অলকানন্দার পক্ষে কথা বললেও, অনেকেই এই ধরণের 'সোশ্যাল মিডিয়া ট্রল' বা কাদা ছোড়াছুড়িকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করছেন। এক নেটিজেন মন্তব্য করেছেন, ‘এই ব্লগ আর ভিডিওর চক্করে দেশটা নষ্ট হচ্ছে।’

    দেবলীনা নন্দীর দ্রুত আরোগ্য কামনার চেয়েও এখন সায়ক, সুকান্ত এবং অলকানন্দার এই 'বন্ধুত্বের ফাটল' সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশি চর্চিত হচ্ছে। পরে অবশ্য অলকানন্দা নিজের সেই ফেসবুক লাইভ ডিলিট করে দেন।

    News/Entertainment/‘আজব ন্য়াকা..’, দেবলীনাকে ঘিরে ঝামেলা অলকানন্দা-সায়কের, শ্য়ালির পাশে নেই সুকান্ত
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes