Sayak Chakraborty: ‘কী ফালতু লাগছে, কী ড্রেসআপ…’! কটাক্ষ বয়স্ক মা-বাবাকে! মেজাজ হারিয়ে কড়া জবাব সায়কের

মা-বাবাকে নিয়ে একটি পোস্ট শেয়ার করেছিলেন অভিনেতা সায়ক চক্রবর্তী। যেখানে সভ্যতার সীমা অতিক্রম করলেন জনৈক মহিলা। তবে নিজের মা-বাবাকে নিয়ে কটাক্ষ কোন সন্তানই বা মেনে নিতে পারে! সায়কও তাই জবাব দিলেন সরাসরি।
ছোট পর্দার পাশাপাশি, আজকাল নেটদুনিয়াতেও বেশ জমিয়ে কাজ করছেন অভিনেতা সায়ক চক্রবর্তী। তাঁর রোজনামচা বেশ জনপ্রিয়। আর সায়কের ডেইলি ভ্লগিংয়ে যেমন থাকে তাঁর বন্ধুরা, তেমনই পরিবারও। আর সেরকমই একটা পোস্ট শেয়ার করেছিলেন তিনি মা-বাবাকে নিয়ে। যেখানে সভ্যতার সীমা অতিক্রম করলেন জনৈক মহিলা। তবে নিজের মা-বাবাকে নিয়ে কটাক্ষ কোন সন্তানই বা মেনে নিতে পারে! জবাব দিলেন সরাসরি।
২৬ ডিসেম্বর মা-বাবার একটি ছবি পোস্ট শেয়ার করেন সায়ক। যেখানে দুজনেরই গায়ে নীল। নীল পঞ্জাবি পরেছেন সায়কের বাবা, আর নীল রঙের শাড়ি সায়কের মায়ের গায়ে। আর এই ছবির ক্যাপশনে সায়ক লেখেন, ‘ছেড়ে যাওয়ার যুগে দেখে অবাক লাগে।পান পাতা সরিয়েই মা প্রথম বাবাকে দেখে… অনেক ভালো খারাপ অভিজ্ঞতা পার করে মা রয়ে গেছে বাবার সাথেই, কারণ দাদু (মায়ের বাবা) বলতো 'যে সয় সে রয়'। এই কথা ফলো করার শেষ জেনারেশন বোধহয়। যাই হোক এভাবেই ভালোবাসায় থাকুক সব মা বাবা।’
আর সেই পোস্টের কমেন্ট সেকশনেই এক মহিলা লিখলেন, ‘কী ফালতু লাগছে, কী ড্রেসআপ, যেমন বুড়ি, তেমন বুড়ো। দাঁত নেই, গাল যেন শুকনো পাঁপড়।’ আর এই কমেন্ট চোখে পড়তেই মেজাজ হারালেন সায়ক। লেখেন, ‘আপনি এযুগের মানুষ রূপী অমানুষ। ২ দিন বাদে আপনিও বুড়ি হবেন, সৃষ্টিকর্তার কাছে পার্থনা, যাতে আপনি নিজের মুখটাও আয়নায় দেখে আঁতকে ওঠেন।’
দুই ছেলেকে অনেক কষ্টে বড় করেছেন সায়কের মা রেখা চক্রবর্তী। একসময় দুবেলা খাওয়ার জোগার করতেও কালঘাম ছুটত। এই বিপদের সময়ে গুটিকয়েক পরিবারের সদস্যকেই পাশে পেয়েছিলেন রেখা। সেইসময় পরিবারকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন সায়কের বাবা। যদিও পরে ফিরে আসেন পরিবারের কাছে। এখন রেখার দুই ছেলেই প্রতিষ্ঠিত। মায়েদের সব সাধআহ্লাদ পূরণের কোনো খামতি রাখেন না তাঁরা। যৌবনে নিজের গয়না বিক্রি করেও, ছেলেদের লেখাপড়া করিয়েছিলেন রেখা, মুখে তুলে দিয়েছিলেন দুবেলা খাবার। আর এখন পালা দুই সন্তানের। তাঁরাও সোহাগে, আদরে, যত্নে ভরিয়ে রাখেন নিজের মাকে।