    গলায় পলাশের মালা, হাতে বাঁশি, গালে আবির, বিফ কান্ডের পর কামব্যাক সায়কের! ভক্তদের কোন বিশেষ বার্তা দিলেন তিনি?

    বেশ কিছুদিন সায়ক চক্রবর্তী স্যোশাল মিডিয়া থেকে সরে ছিলেন। তারপর আসতে আসতে সায়ককে তাঁর বন্ধু অন্যন্যা গুহ ও সুকান্ত কুন্ডুর ভিডিয়ো, প্রেরণা ভট্টাচার্যের ভিডিয়োতেও দেখা যায়। আর এবার দোলের দিন পলাশের সাজে সেজে সমাজমাধ্যমে ধরা দিলেন সায়ক।

    Published on: Mar 03, 2026 5:43 PM IST
    By Sayani Rana
    কিছুদিন আগেই সোশ্যাল মিডিয়া উত্তাল হয়েছিল সায়ক চক্রবর্তীকে নিয়ে। পার্ক স্ট্রিটের এক নামী রেস্তোরাঁয় মটন স্টেক অর্ডার করলে নাকি তার পরিবর্তে তাঁকে বিফ স্টেক পরিবেশন করা হয়েছিল এমনটাই দাবি করেছিলেন সায়ক। আর না বুঝে তা খেয়েও ফেলেছিলেন। তারপর সেটা নিয়ে কনটেন্টও বানিয়ে ফেলেন সায়ক। ওয়েটারের ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি মুসলিম শুনে বলে ওঠেন, ‘আমি ব্রাহ্মণ, আপনি আমাকে গো মাতা খাওয়ালেন’। তবে দেখা যায়, নেটিজেনদের কাছ থেকে আসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া। তারপর সায়ককে ভীষণ ভাবে ট্রোলও হতে হয় সমাজমাধ্যমে।

    গলায় পলাশের মালা, হাতে বাঁশি, বিফ কান্ডের পর কামব্যাক সায়কের! কী বললেন ভক্তদের?

    এরপর বেশ কিছুদিন তিনি স্যোশাল মিডিয়া থেকে সরে ছিলেন। তবে মাঝে কিছু ছবি পোস্ট করেন সায়ক। সেখানে অবশ্য তিনি নিজে ছিলেন না। প্রকৃতির কিছু ছবি পোস্ট করেন। তারপর আসতে আসতে সায়ককে তাঁর বন্ধু অন্যন্যা গুহ ও সুকান্ত কুন্ডুর ভিডিয়ো, প্রেরণা ভট্টাচার্যের ভিডিয়োতেও দেখা যায়। আর এবার দোলের দিন পলাশের সাজে সেজে সমাজমাধ্যমে ধরা দিলেন সায়ক।

    মঙ্গলবার সায়ক তাঁর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে নিজের বেশ কিছু ছবি পোস্ট করেন। সেখানে সাদা স্লেফ সুতোর কাজ করা সাদা শার্ট ও সাদা সুতোর কাজ করা নীল টাউজার, হাতে নীল ব্যান্ড দেওয়া ঘড়ি, চোখে রোদ চশমা, গলায় পলাশের মালা, হাতেও পলাশের মালা, গালে গোলাপি আবিরে বসন্তের সাজে সেজে উঠেছিলেন। বাঁশি হাতে দেখা মিলেন ছিল নায়কের। ঠোঁটে লেগেছিল হাসি। তিনি ছবিগুলি পোস্ট করে ক্যাপশনে লেখেন, ‘রাঙিয়ে দিয়ে যাও, অনেক দিন পর ইনস্টাগ্রামেতে।’ তাঁর এই ছবি প্রকাশ্যে আসতেই তাঁকে ভালোবাসায় ভরে দিয়েছেন তাঁর অনুরাগীরা। সকলেই নায়ককে দোলের শুভকামনা জানিয়েছেন।

    একটা সময় টলিপাড়ার পরিচিত মুখ ছিলেন সায়ক চক্রবর্তী। বহু খ্যাতনামা ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন। বর্তমানে যদিও ভ্লগিংয়েই বেশি দেখা যেত তাঁকে। কখনও তাঁর রোজনামচা, কখনও শাড়ি বা গয়না বা বিউটি প্রোডাকটসের ব্র্যান্ডিং, কখনও রেস্তোরাঁর ফুড রিভিউ, এসবই তাঁর কনটেন্টের মুখ্য বিষয়। তবে সেসব এতদিন যথেষ্ট ভালোবাসা পেয়ে এসেছিল সোশ্যাল মিডিয়া থেকে। ফলোয়ার্সও নেহাত কম নয়। ১.৪ মিলিয়ন ফলোয়ার্স তাঁর। এখন দেখার, বিতর্ক কাটিয়ে স্বাভাবিক ছন্দে কবে ফেরেন তিনি।

