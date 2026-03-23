    Susmita-Sayak: ৩৬ বছরের সদ্য জন্মানো ৫টা বিয়ে করা মহিলা…', সুস্মিতার সমকামী কটাক্ষ,ফুঁসলেন সায়ক

    চতুর্থ বিয়ের পর আলোচনার কেন্দ্রে সুস্মিতা। ৯ই মার্চ তৃতীয় স্বামী সব্যসাচী চক্রবর্তীর সঙ্গে বিচ্ছেদ পাকা হওয়ার ৬ দিনের মাথায় ফের বিয়ে করেন কৃষ্ণকলি খ্যাত অভিনেত্রী। 

    Mar 23, 2026, 11:53:32 IST
    By Priyanka Mukherjee
    ব্যক্তিগত জীবনের কাদা ছোড়াছুড়ি যখন সোশ্যাল মিডিয়ার দেওয়ালে এসে পড়ে, তখন তা কতটা কুরুচিকর হতে পারে, তার সাক্ষী নেটপাড়া। অভিনেতা ও ইউটিউবার সায়ক চক্রবর্তী তাঁর প্রাক্তন বৌদি সুস্মিতাকে লক্ষ্য করে এক বিস্ফোরক ও আক্রমণাত্মক পোস্ট করেছেন। সুস্মিতার ফেসবুক লাইভ এবং কান্নাকাটিকে ‘নাটক’ বলে অভিহিত করে সায়ক পালটা জবাব দিয়েছেন।

    দু-দিন আগে ফেসবুক লাইভে এসে সুস্মিতা তাঁর প্রাক্তন স্বামী (তিন নম্বর) সব্যসাচী, তাঁর ভাই অভিনেতা সায়ক চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে একের পর এক কুরুচিকর অভিযোগ আনেন। সুস্মিতা জানান, বিকৃত যৌনাচারের শিকার হয়েছেন তিনি। পাশাপাশি প্রাক্তন দেওর সায়ক নাকি সমকামী! নেটিজেনের মন্তব্যের জবাবে সায়ক এবার ফুঁসলেন।

    সায়কের পোস্টে কী ছিল?

    সায়ক তাঁর পোস্টে সুস্মিতাকে ‘৩৬ বছর বয়সী সদ্য জন্মানো মহিলা’ বলে ব্যঙ্গ করেছেন। সায়ক দাবি করেছেন, সুস্মিতা ইতিপূর্বে পাঁচটি বিয়ে করেছেন। তাঁর মতে, নিজের ভুল ঢাকতেই সুস্মিতা এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় সহানুভূতির নাটক করছেন।

    সুস্মিতা অভিযোগ করেছিলেন যে তাঁর প্রাক্তন স্বামী তাঁকে থ্রিসামে বাধ্য করেছেন, তাঁর সামনেই বিছানায় অন্য মেয়ের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছেন। সায়কের পাল্টা প্রশ্ন— এত বড় অন্যায়ের পর তিনি কেন পুলিশ বা আদালতের দ্বারস্থ হননি? সব্যসাচীর আগে বেঙ্গালুরু নিবাসী এক বাঙালি যুবকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল সুস্মিতার। অভিনেত্রী বলেছেন, ‘বাবাকে স্যাটিসফাই করতে বিয়ে করেছিল। আমি প্রাণ হাতে পালিয়ে আসি’। সায়কের দাবি, ‘দ্বিতীয় বর নাকি বাবার সাথে শুতে বলত, এরপরও সে বুঝতে পারেনি এগুলো অন্যায়। তারপরও সে থানায় যেতে চাইনি’। সায়ক বলেন, এই সব ‘প্রাণ হাতে করে পালিয়ে আসা’র গল্প আদতে ফেক বা সাজানো।

    সায়ক লিখেছেন, সুস্মিতা কুড়ি-পঁচিশটা নিউজ চ্যানেলকে ডেকে নেগেটিভ কমেন্ট থেকে বাঁচতে মিথ্যে সহানুভূতির পরিবেশ তৈরি করছেন।

    সোশ্যাল মিডিয়ায় লড়াইয়ের প্রেক্ষাপট:

    দীর্ঘদিন ধরেই সায়ক এবং সুস্মিতার পরিবারের মধ্যে বিবাদ চলছে। সুস্মিতা সম্প্রতি লাইভে এসে তাঁর ওপর হওয়া মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছিলেন। কিন্তু সায়কের এই সাম্প্রতিক পোস্ট সেই অভিযোগকে স্রেফ ‘সহানুভূতি আদায়ের কৌশল’ বলে উড়িয়ে দিয়েছে।

    নেটিজেনদের প্রতিক্রিয়া:

    সায়কের এই পোস্টের পর নেটিজেনরা দু’ভাগে বিভক্ত। একদল সায়কের এই সোজাসাপ্টা আক্রমণকে সমর্থন করছেন। অন্যদিকে, একটি বড় অংশের মতে— কোনো মহিলার ব্যক্তিগত জীবন বা তাঁর বিয়ের সংখ্যা নিয়ে এভাবে জনসমক্ষে কুরুচিকর আক্রমণ করা অত্যন্ত অশোভন এবং এটিও এক ধরনের মানসিক হেনস্থা।

    আইনি জটিলতার আশঙ্কা:

    ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে এই পর্যায়ের কাদা ছোড়াছুড়ি এখন আর কেবল পারিবারিক বিবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সায়কের দাদা প্রাক্তন স্ত্রীর বিরুদ্ধে ‘মানহানি’র হুমকি দিয়েছেন। সুস্মিতার বর্তমান স্বামী শুভাশিস অবশ্য বলেছেন আইনি পথে হাঁটতে চান না তাঁরা। বরং নতুন করে জীবন গোছাতে চান।

