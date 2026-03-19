Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ‘ফ্যান্টাসিগুলো তোরা তোদের বোনের সাথে কর…’! প্রাক্তন বউদি সুস্মিতার ২য় বিয়ের পর দাদাকে আক্রমণ, বেলাগাম সায়ক

    বুধবার ২য় বিয়ের খবর শেয়ার করে নেন সুস্মিতা রায়। তারপরই প্রাক্তন বউদিকে কটাক্ষ করেন সায়ক। এরপর একাংশ সায়কের দাদাকে আক্রমণ করলে, সোশ্যাল মিডিয়ায় বিতর্কিত পোস্ট অভিনেতার। 

    Mar 19, 2026, 14:00:31 IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বুধবার হঠাৎই সকলকে চমকে দেন অভিনেত্রী, সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার, উদ্যোগপতি সুস্মিতা রায়। ডিভোর্সের ১ বছর হওয়ার আগেই সুস্মিতার নতুন করে সংসার পাতা, হতবাক করে সকলকেই। তারপর থেকে নানা মুনির নানা মত। একাংশ রীতিমতো ট্রোল করা শুরু করেছে তাঁকে। সুস্মিতা ও তাঁর সাংবাদিক স্বামীর ডিভোর্সের কারণ হিসেবে অনেকে দাঁড় করিয়েছে তাঁরই ‘পরকীয়া’কে। দাবি, প্রথম বিয়েতে থাকাকালীনই নাকি এই সম্পর্কে জড়ান। আর সেকারণে ডিভোর্স।

    সুস্মিতার বিয়ের পর, নতুন করে আলোচনায় সায়ক।

    আবার একাংশ, সুস্মিতার প্রাক্তন স্বামী, অর্থাৎ সায়ক চক্রবর্তীর দাদা সব্যসাচীকে নিয়ে কাদা ছোড়াছুড়ি শুরু করে। এমনকী, একাংশ পুরনো ফোটোতে গিয়ে একটি মেয়ের সঙ্গে সব্যসাচীর ছবিতে নোংরা কমেন্ট করছে বলে দাবি করলেন সায়ক। এমনকী, এই পরিস্থিতিতে একটু বেলাগাম হয়েই ট্রোলকে জবাব দিতে দেখা গেল তাঁকে।

    মিস্টি নামের একটি মেয়ের সঙ্গে সায়ক ছবি দেন দুটি। একটিতে তিনি আর মিষ্টি। আরেকটি সব্যসাচীর সঙ্গে মেয়েটি। সায়কের দাদাকে দেখা গেল মিষ্টির থুতনি ধরে একটা আদুরে ভঙ্গিতে। আর এই দুটি ছবির সঙ্গে সায়ক জানান, তাঁর কাছে এই মিষ্টি যেমন ‘বন্ধু’, তেমন তাঁর দাদার কাছে তিনি ‘বোন’।

    সায়ক লিখেছেন, ‘মিস্টিকে আমার অভিনয় জীবনের শুরু থেকে চিনি, সম্পর্ক আমার বন্ধু আর আমার দাদার বোন। কিছু জানোয়ার আর অমানুষ আছে যাদের হয়তো জীবনে বোনকে বিয়ে করার ইচ্ছে, তাই তারা আমার দাদার নামের পাশে মিষ্টির নাম জুড়ে দিচ্ছে। বলছি এই ফ্যান্টাসিগুলো তোরা তোদের বোনের সাথে কর! আমরা সম্পর্কের মানে বুঝি তাই নিজের ভাবনা আমাদের উপর চাপাস না!’

    সায়কের সেই পোস্ট।

    প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালের জুলাই মাসে দীর্ঘদিনের সম্পর্কের পর সব্যসাচী চক্রবর্তীর সঙ্গে সুস্মিতার আইনি বিচ্ছেদ হয়। বিচ্ছেদের সুনির্দিষ্ট কারণ প্রকাশ্যে না আনলেও, জানা যায় যে, তাঁরা একে-অপরের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছিলেন না। এরপর এই সপ্তাহে আসে সুস্মিতার ২য় বিয়ের খবর। খবর দিয়ে মঙ্গলবার সায়কের প্রাক্তন বউদি লিখেছিলেন, ‘মা হতে চেয়েছি বরাবরই… এই একটা ইচ্ছে কখনও মন থেকে মুছে যায়নি। ৩৬ বছর বয়সে এসে আর কোনও ভনিতা করতে চাই না। বিয়ে করলাম… তোমরা সবাই আশীর্বাদ করো।’

    এরপর বুধবারে বরের সঙ্গে আলাপ করান। তাঁরবিজনেস পার্টনার, বন্ধু -র সঙ্গে ঘুরেছেন সাত পাকে। ছাদনাতলার ছবি দিয়ে লেখেন, ‘যখন আমরা দুজনেই নিজের নিজের লড়াইয়ে প্রায় ভেঙে পড়ছিলাম, তখনই একে অপরের পাশে দাঁড়িয়ে শক্তি হয়েছিলাম… সেখান থেকেই শুরু আমাদের নতুন পথচলা। আজ সেই মানুষটার হাত ধরেই জীবনের সবচেয়ে বড় বন্ধনে আবদ্ধ হলাম। লড়াইটা এখনও আছে… তবে এবার আমরা একসাথে।’

    এখানেই শেষ নয়, এরপর সুস্মিতাকে প্রকাশ্যেই কটাক্ষ করেন সায়ক। লেখেন, ‘ভেবে ভালো লাগছে এই বরটাও আমারই খুঁজে দেওয়া । যদিও বর হবে জানতাম না । তবে এবার থামিস প্লিজ। এটাই যেন শেষ বিয়ে হয়। এবার মা হলে আর নরমাল ডেলিভারির জন্য ওয়েট করিস না। কনগ্রাচুলেশন মিসেস দে।’

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes