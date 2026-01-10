Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ‘এই পৃথিবীর সব কাঁটা…’! মা-র সাথে ছবি দিয়ে লিখলেন সায়ক! দেবলীনার সঙ্গে ‘অবৈধ’ সম্পর্কর কুৎসায় জর্জরিত, সত্যি আনলেন সামনে

    প্রবাহর সঙ্গে দেবলীনার সম্পর্ক ভাঙার কারণ হিসেবে কেউ কেউ আবার দায়ি করে বসেছেন সায়ক চক্রবর্তীকে। শনিবার সায়ক ভিডিয়ো দিয়ে জানান যে, গোটা ঘটনায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। বএরপর সন্ধের দিকে মায়ের সঙ্গে ছবি দিয়ে বোঝালেন, এরপরও কোনো বন্ধুর বিপদে একইভাবে পড়বেন ঝাঁপিয়ে। 

    Updated on: Jan 10, 2026 8:37 PM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আপাতত সোশ্যাল মিডিয়া খুললে যে নামটা লোকের মুখে মুখে ঘুরছে, তা হল গায়িকা, সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার দেবলীনা নন্দীর। গত সপ্তাহে ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন দেবলীনা। তবে সঠিক সময়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কারণে প্রাণে বাঁচেন। ঘুমের ওষুধ খাওয়ার আগে তিনি, এরপর অভিনেতা সায়ক চক্রবর্তী, দেবলীনার দিদি কিছু ফেসবুক লাইভ করেন, যার থেকে জানা যায়, দেবলীনার আত্মহত্যার চেষ্টার কারণ বৈবাহিক জীবনে সমস্যা। পাইলট স্বামী প্রবাহর নামে অভিযোগের পাহাড় তুলেছেন দেবলীনার মা-দিদি ও বন্ধুরা। তবে সোশ্যাল মিডিয়ার একাংশের রোষে খোদ দেবলীনাই। এমনকী, প্রবাহর সঙ্গে দেবলীনার সম্পর্ক ভাঙার কারণ হিসেবে কেউ কেউ আবার দায়ি করে বসেছেন সায়ক চক্রবর্তীকে।

    দেবলীনা বিতর্কে কড়া জবাব সায়কের।
    দেবলীনা বিতর্কে কড়া জবাব সায়কের।

    শনিবার ভিডিয়ো শেয়ার করে সায়ক জানান যে, এই বিতর্কের কারণে বেশ ভেঙে পড়েছেন তিনি। বলেন, ‘আমি তো ভ্লগ করতেই ভয় পাচ্ছি। ক্যামেরা ধরতেই পারছি না। কিন্তু আমাকে তো ভ্লগ করতেই হবে। এটাই আমার রুটি রুজি।’ অবশ্য এর আগেও কটাক্ষের মুখে পড়েছেন তিনি। ‘গে’, ‘মেয়েদের মতো’ বলে আক্রমণ করা হয়েছে সোশ্য়াল মিডিয়া। সেকথা উল্লেখ করে সায়ক বলেন, ‘হঠাৎ করে তোমরা আমায় গে বলাটা বন্ধ করলে কেন বলো তো? কদিন আগেও বলতে গে, মেয়েদের মতো! আর এখন অন্য মেয়ের সঙ্গে আমার অবৈধ সম্পর্ক আছে বলে বেড়াচ্ছে।’

    অন্য আরেকটি ভিডিয়োতে সায়ক জানান যে, বিগত কয়েকদিন তিনি এতটাই ভেঙে পড়েছিলেন যে, বাড়ির লোকের থেকেও নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। মায়ের কাছেও যাননি। যদিও মায়ের সঙ্গে একটু বেলার দিকে আদুরে মুহূর্তও ভাগ করে নেন। যেখানে মায়ের কোলে মাথা রেখে তাঁকে শুতে, মায়ের আদর খেতেও দেখা যায়। সায়কের মা-ও ছেলেকে বোঝান, যাতে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ার ট্রোলে কর্ণপাত না করেন।

    এরপর শনিবার সন্ধ্যার দিকে মায়ের সঙ্গে একটি মিষ্টি ছবি শেয়ার করে সায়ক ক্যাপশনে দিলেন, ‘এই পৃথিবীর সব কাঁটা থেকে কাউকে আগলেও রাখা যায়, তোমার থেকেই শেখা।’ অর্থাৎ, এরপরও কোনো কাছের বন্ধু, তা সে দেবলীনা হোন কা অন্য কেউ, একইভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বেন, সব ‘কাঁটা’ থেকে রক্ষা করবেন কাছের মানুষদের। কোনো ট্রোলেই হবেন না পিছু পা।

    News/Entertainment/‘এই পৃথিবীর সব কাঁটা…’! মা-র সাথে ছবি দিয়ে লিখলেন সায়ক! দেবলীনার সঙ্গে ‘অবৈধ’ সম্পর্কর কুৎসায় জর্জরিত, সত্যি আনলেন সামনে
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes