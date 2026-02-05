Sayak Beef Row: গো মাংস অর্ডার দেন খোদ সায়কই? বিতর্কে চুপ বন্ধু দেবলীনা লিখলেন, ‘মুখ না খুললেও বেইমান বলবে’

Sayak Beef Row: গো মাংস অর্ডার দেন খোদ সায়কই? বিতর্কে চুপ বন্ধু দেবলীনা লিখলেন, ‘মুখ না খুললেও বেইমান বলবে’
পার্ক স্ট্রিটের সেই ঘটনার পর, অভিনেতা-ভ্লগার সায়ক চক্রবর্তীর বিপক্ষে কার্যত গোটা টলিউড। এমনকী, তাঁর দুই প্রাণের বন্ধু অনন্যা আর সুকান্তও একপ্রকার দূরত্ব বাড়িয়েছেন। তারই মাঝে দেবলীনার পোস্ট এল ফেসবুকে।
বিতর্কে কার্যত হাবুডুবু খাচ্ছেন অভিনেতা সায়ক চক্রবর্তী। এরই মাঝে বড় খবর আসছে পার্ক স্ট্রিটের সেই রেস্তোরাঁ থেকে। শোনা যাচ্ছে যে, রেস্তরাঁর পক্ষের আইনজীবী নাকি জানিয়েছেন, ‘অর্ডার স্লিপে বিফ স্টেকেরও উল্লেখ রয়েছে…।’ শুধু তাই নয়, অর্ডারের সেই স্লিপটি পরবর্তী শুনানিতে কোর্টে দাখিলও করা হতে পারে।
সায়কের আনা অভিযোগের ভিত্তিতে, ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ২৯৯ ধারায় (কোনও শ্রেণির ধর্ম বা ধর্মীয় বিশ্বাসকে অপমান করে তাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে ইচ্ছাকৃত আঘাত করা) মামলা রুজু করা হয়েছিল পানশালার বেয়ারার বিরুদ্ধে। যদিও বর্তমানে জামিনে ছাড়া পেয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত, ওই পার্কস্ট্রিট রেস্তোরাঁটি ক্ষমা চাওয়ার পর, সায়ক নেটমাধ্যমে লিখেছিলেন যে, তিনি মামলা তুলে নেবেন। এদিকে বাস্তবে তেমনটা করেননি। অর্থাৎ অভিনেতা-ভ্লগারের বলা বা করা কাজের মধ্যে বিস্তর ফারাক পাচ্ছেন নেটিজেনরা। অবস্থা এমন হয়েছে যে, যারা একসময় সায়ক-ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত ছিল, এখন তাঁরাই যেন সরে দাঁড়িয়েছেন তাঁর পাশ থেকে।
প্রসঙ্গত, সেদিন সায়কের সঙ্গে পার্কস্ট্রিটের ওই রেস্তোরাঁয় ছিলেন তাঁর বন্ধু অনন্যা ও সুকান্ত। বিতর্ক বাড়তেই অনন্যা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। জানিয়েছেন লাইভে সায়কের বলা কথা, বা তৈরি হওয়া বিতর্কের দায়িত্ব নিতে রাজি নন তিনি।
এদিকে সায়ক বিতর্ক যখন তুঙ্গে, তখন একেবারেই চুপ দেবলীনা। সেই গায়িকা যিনি কদিন আগে যখন ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন, তখন সায়কই তাঁকে বাঁচাতে জানপ্রাণ লড়িয়ে দিয়েছিলেন। এমনকী, দেবলীনার সঙ্গে তাঁর পাইলট স্বামীর বিয়ে ভাঙার কারণ হিসেবে সায়ককে জড়িয়ে ট্রোলও কম হয়নি। কিন্তু এই বিফ-কাণ্ডের পর পুরোপুরি চুপ দেবলীনা। তিনিও কি তাহলে সায়কের পাশ থেকে সরে দাঁড়ালেন?
বৃহস্পতিবার সকাল সকাল নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন তিনি। ফেসবুকে লেখেন, ‘কোথায় যাব আমি? নিজের সমস্যা শেষ হচ্ছে না, এদিকে আমি চুপ থাকলেও সমস্যা, আবার বললেও সমস্যা। আমি কাউক সাপোর্ট করছি, কি করছি না, এর উত্তরটা কেন সবাইকে দেব? আর অনেক বিজ্ঞ মানুষরা আমাকে শিখিয়েছে যে, ফেসবুক এ সব কিছু শেয়ার করতে নেই। সেটাই তো মানছি।’
সঙ্গে আরও লেখেন, ‘বাকি আমি কি করছি, না করছি সময় মতো এমনিতে সবাই জানতেই পারবে, সবাই সুযোগ কনটেন্ট বানাচ্ছে আগেও বানিয়েছে কিন্তু সব পরিস্থিতিতে দোষ আমার বা আমাদের। বন্ধুত্বের সম্পর্ককে সহজে নোংরা নাম দিয়ে চলে যাচ্ছে। মুখ থেকে যাকে ভাই বলে সম্মোধন করি তাঁকে ব্রো জোনেই রাখি। আজ এইটুকু বুঝে গেছি যে, মুখ খুললেও দোষ ধরবে কেউ না কেউ, আবার মুখ না খুললেও বেইমান বলবেই। তাই আমি ঠিক করেছি মুখে বলে কিছু হবে না, সময়ে যেটা সামনে আসার ঠিক আসবে। অযথা আমাকে কেউ আর নতুন ট্যাগ দেবেন না। কারণ আমি আমার বন্ধু, পরিবার, আমার কাজ নিয়ে ভালো থাকার চেষ্টা করছি।’