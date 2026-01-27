Sayak-Debolina: ‘পরের বউয়ের সঙ্গে…’, দেবলীনার সঙ্গে ‘অবৈধ সম্পর্ক’ নিয়ে ফের খোঁচা, ধুয়ে দিলেন সায়ক

Sayak-Debolina: ‘পরের বউয়ের সঙ্গে…’, দেবলীনার সঙ্গে ‘অবৈধ সম্পর্ক’ নিয়ে ফের খোঁচা, ধুয়ে দিলেন সায়ক
প্রবাহ-দেবলীনার দাম্পত্য কলহে বারবার উঠে এসেছে সায়কের নাম। ফের একবার প্রশ্নের মুখে দেবলীনা-সায়কের বন্ধুত্ব। কী জবাব দিলেন অভিনেতা?
টলিপাড়ার অভিনেতা সায়ক চক্রবর্তী এবং সঙ্গীতশিল্পী দেবলীনা নন্দীর বন্ধুত্ব দীর্ঘদিনের। দেবলীনার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু সায়ক। তাই তো দিন কয়েক আগে আত্মহননের চেষ্টার পর সবার প্রথম সায়ককেই মেসেজ করেছিলেন গায়িকা। মূলত সায়কের তৎপরতার জেরেই নতুন জীবন পেয়েছেন দেবলীনা। কিন্তু তারপর থেকে সমাজমাধ্যমে দুজনের সম্পর্ক নিয়ে কাটাছেঁড়ার শেষ নেই।
সম্প্রতি দেবলীনা এবং তাঁর মায়ের সঙ্গে একটি বুটিকে কেনাকাটা করতে গিয়েছিলেন সায়ক। সেই ছবি সমাজমাধ্যমে আসতেই এক নেটিজেনের কুরুচিকর মন্তব্যে শুরু হয় বিতর্ক। তবে চুপ থাকেননি সায়ক, সমালোচকদের যোগ্য জবাব দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন নিজের অবস্থান।
সায়ক কেনাকাটার ভ্লগ শেয়ার করার পর এক মহিলা নেটিজেন মন্তব্য করেন, ‘লজ্জা বলে কোনো ব্যাপার নেই না তোর? আর কোনো ফ্রেন্ড নেই পরের বউয়ের সাথে ঘুরতে? ছিঃ।’ এই মন্তব্যে দেবলীনাকে ‘পরের বউ’ বলে কটাক্ষ করা হলে সায়ক পালটা লেখেন, ‘লজ্জা কেন করবে, লজ্জাজনক তো কোনো কাজ করিনি। লজ্জা তো আপনাদের মতো লোকগুলোর হওয়া দরকার যারা কমেন্ট করার আগে ভাবেন না।’
চলতি মাসের শুরুতেই দেবলীনা ও তাঁর স্বামী প্রবাহ নন্দীর সম্পর্কের চরম তিক্ততা প্রকাশ্যে আসে। ফেসবুক লাইভে এসে দেবলীনা অভিযোগ করেছিলেন যে, বিয়ের পর থেকেই স্বামী প্রবাহ এবং শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাঁর ওপর মানসিক চাপ তৈরি করছেন। বিশেষ করে তাঁর নিজের মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য তাঁকে বাধ্য করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। প্রতি পদে পদে অপমানিত হতে হত দেবলীনাকে।
সেই সময় দেবলীনা জানিয়েছিলেন, মা এবং স্বামীর মধ্যে একজনকে বেছে নেওয়ার চাপ তিনি আর নিতে পারছেন না। এই মানসিক যন্ত্রণার জেরে তিনি আত্মহত্যার চেষ্টাও করেন এবং বেশ কিছুদিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। সেই কঠিন সময়েও বন্ধু সায়ক চক্রবর্তী ছায়ার মতো দেবলীনার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। এমনকি সায়কই দেবলীনার শারীরিক অবস্থার খবর নিয়মিত অনুরাগীদের দিচ্ছিলেন।
দেবলীনা ও প্রবাহের এই পারিবারিক বিবাদ ও ঝামেলার মাঝেই সায়কের সঙ্গে দেবলীনার শপিংয়ে যাওয়াকে অনেকেই বাঁকা চোখে দেখছেন। তবে সায়ক স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, বিপদের দিনে বন্ধুর পাশে দাঁড়ানো বা বন্ধুর পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোয় কোনো লজ্জা নেই। সমালোচকদের কুরুচিকর আক্রমণ সত্ত্বেও সায়ক ও দেবলীনার এই অটুট বন্ধুত্ব এখন টলিপাড়ার আলোচনার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু।