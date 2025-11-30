'মানতেই পারছি না... ', কাকে হারিয়ে শোকস্তব্ধ সায়ক?

বরাবর হাসির এবং মজার পোস্ট করে সকলকে খুশিতে রাখেন সায়ক। খুব সম্প্রতি দাদার জন্মদিন উপলক্ষে একাধিক ছবি এবং ভিডিও পোস্ট করেছিলেন তিনি। মা এবং দাদার সঙ্গে কাটিয়েছিলেন বেশ কিছুটা সময়। গোটা পরিবারেরই যখন ভীষণ আনন্দের সময় যাচ্ছিল ঠিক তখনই একটি মৃত্যু সংবাদ যেন নাড়িয়ে দিল সায়ককে।
খুড়তুতো দিদির বেশ কয়েকটি ছবি পোস্ট করে সায়ক লেখেন, ‘আমার মোটা দিদি আর নেই। পারিবারিক টানাপোড়েনে ছোট থেকে জানতাম না, যে আমার মাম্পি দিদি নামে এক দিদি আছে। বাবা কাকার মধ্যে তেমন বন্ডিং ছিল না তাই আমাদের কখনো দেখা হয়নি। ২০০২ সালে দাদু মারা যাওয়ার পর দেখলাম আমার মোটা দিদিকে।’
অভিনেতা লেখেন, ‘২০০২ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত কোন যোগাযোগ ছিল না। হঠাৎ একটি কাজে হাবরা যাব বলে যোগাযোগ করি নিজে থেকে সবাই মিলে ওর বাড়ি গিয়েছিলাম। এত আন্তরিকতা ভালোবাসা আর আপ্যায়ন এর আগে কখনও দেখিনি। নিমেষে স্পেশাল কাতলা মাছ খাইয়ে আমাকে হাত করে নিল দিদি।’
দিদি স্মৃতিচারণা করে অভিনেতা লেখেন, ‘কিন্তু নিঃশ্বাস নিলেই শব্দ হতো দিদির। বসে বসে ঘুমিয়ে পড়তো। অনেক বার বলেছি ডাক্তার দেখাও কিছুতেই দেখাতে চাইতো না। শুধু টাকা জমা তো কেন তা জানি না। যেটা যদি মারা যাওয়ার পর প্রাণের থেকেও প্রিয় ভাইয়ের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে অশান্তি শুরু হয় দিদির।’
পারিবারিক কলহের কথা তুলে ধরে অভিনেতা লেখেন, ‘যে ভাইকে তাদের থেকেও বেশি ভালোবাসতো সেই ভাই দিদির হাতের রান্না খেতো না। খারাপ লাগাগুলো জমে থাকতে মনে। সম্পত্তি যে কি যন্ত্রণার চোখের সামনে দেখলাম, দিদির দেহ পড়ে আছে ভাই খুঁজছে দিদির কাগজ।’
সবশেষে সায়ক লেখেন, ‘কিন্তু পাড়ার লোকের ভালোবাসা দেখেছি আমার মোটা দিদির জন্য। দিদির হাতের রান্না খেয়েছি। ওর ভাই যা করছে বা করেছে সবার সামনে বলতে কোনও লজ্জা নেই। নাও বাবলি দা, দিদির সব সম্পত্তি এখন তোমার বাকি জীবন আনন্দে কাটিও। খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও দিদি আমায় মন থেকে ভালোবেসেছে আমি ওকে খুব ভালোবাসি। মানতেই পারছি না আমার মোটা দিদি আর নেই।’