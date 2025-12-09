Sayanta-Kiran-Debchandrima: ‘খাওয়া হয়ে গেলেই নোংরা…’! ফের কি দেবচন্দ্রিমা-কিরণকে নিশানা ‘টক্সিক প্রেমিক’ সায়ন্তর?

একসঙ্গে টলিপাড়ার তিন নায়িকা দেবচন্দ্রিমা সিংহ রায়, কিরণ মজুমদার ও প্রিয়াঙ্কা মিত্র মুখ খুলেছিলেন সায়ন্ত মোদককে নিয়ে। তিন জনেরই দাবি, প্রেমিকাদের ‘মারধর’ করতেন সায়ন্ত। নোংরা ভাষায় কথা বলতেন, চলত মানসিক অত্যাচার, ‘টক্সিক প্রেমিকের’ সব গুণাগুণই তাঁর মধ্যে আছে।
চলতি বছরে সোশ্য়াল মিডিয়া উত্তাল হয়েছিল একটি বিচ্ছেদের খবরে। আর তা হল সায়ন্ত মোদক ও কিরণ মজুমদারের। শহরের বড় এক গয়নার বিজ্ঞাপনের মুখ কিরণ। সঙ্গে সোশ্য়াল মিডিয়াতেও বেশ জনপ্রিয়। কাজ করেছেন ওয়েব সিরিজে। সায়ন্তের সঙ্গে প্রেম করা কালীন তাঁর ইউটিউব ভিডিয়োতে দেখা যেত কিরণকে। এরপর দুজনের বিচ্ছেদের খবর আসতেই শুরু হয় সোশ্য়াল মিডিয়ায় কাদা ছোড়াছুড়ি। সায়ন্তই প্রথম বিচ্ছেদ জানিয়ে ‘মাই সাইড অফ স্টোরি’ ভিডিয়ো আনেন ইউটিউবে। আর তারপর পালটা একটি ভিডিয়ো শেয়ার করে নেন কিরণ। এই সময় অভিনেত্রী-মডেল পাশে পান টলিউডের আরও দুই নায়িকা দেবচন্দ্রিমা সিংহ রায় ও প্রিয়াঙ্কা মিত্রকেও। তিন জনেরই দাবি, প্রেমিকাদের ‘মারধর’ করতেন সায়ন্ত। নোংরা ভাষায় কথা বলতেন, চলত মানসিক অত্যাচার, ‘টক্সিক প্রেমিকের’ সব গুণাগুণই তাঁর মধ্যে আছে। এরপর বিতর্কের মুখে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে একপ্রকার গায়েব হয়ে যান সায়ন্ত। বন্ধ করে দেন ইউটিউব ভ্লগিংও। তবে মাসখানেক আগে ফিরেছেন স্বমহিমায়। সম্প্রতি তাঁর ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করা এক ভিডিয়ো দেখে নেটপাড়ার মত, প্রাক্তনদেরকেই ঠুঁকেছেন তিনি।
সায়ন্তর শেয়ার করা ভিডিয়োতে দেখা গেল, রেস্তোরাঁয় খাওয়া দাওয়ার পর এঁটো প্লেট দেখাচ্ছেন, আর তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘এই প্লেটটার দাম একটু আগে অবধিও সাড়ে তিনশো টাকা ছিল। আর এখন এই প্লেটটার দাম প্রায় কিছুই না। মরাল অফ দ্য স্টোরি- প্লেটে যতক্ষণ খাবার আছে, ততক্ষণই ওটার দাম আছে। আর এটা খাবার নিয়ে কথা নয়।’
শুধু তাই নয়, এই পোস্টের উপরে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা, ‘খাওয়া শেষ হলেই, নোংরা হয়ে যায় প্লেট…’! তবে দেখা গেল সায়ন্তের এই পোস্টে অনেকেই তাঁকে একহাত নিয়েছেন। এক নেটিজেন মন্তব্য করেন, ‘তুমি সেই মেয়েদের মন নিয়ে খেল না?’ আরেকজন লেখেন, ‘একা এসেছেন, নাকি নতুন করে কোনো মেয়েকে জুটিয়েছেন?’ আরেকটি কমেন্টে লেখা হয়, ‘এসব জ্ঞানের কথা আপনার মুখে মানায় না। বাস্তবেও কিছু ভালো কাজ করুন, এসব ফালতু রিল না বানিয়ে।’
অন্য আরেকজন লেখেন, ‘তুমি যাদের ইঙ্গিত করছ, তারা তোমার থেকে অনেক এগিয়ে।’ আরেকটি মন্তব্য, ‘একম! কিরণ-দেবচন্দ্রিমার সঙ্গে যতদিন ভিডিয়ো আসত, ততদিন ওরা ভালো ছিল। এখন আর সেই ভিডিয়ো কনটেন্ট আসছে না, তাই তাঁরা খারাপ হয়ে গেছে।’