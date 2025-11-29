রাস্তায় আক্রান্ত সায়ন্তনী-ইন্দ্রনীল, পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের অভিনেত্রীর
মাঝ রাস্তায় অপরিচিত কিছু ব্যক্তিদের হাতে হেনস্তা হতে হল টেলি পর্দার সুপরিচিত অভিনেত্রী সায়ন্তনী মল্লিক এবং তাঁর স্বামী তথা রুদ্রনীল মল্লিককে। কিন্তু কি হল এমন? রাত দুপুরে রাস্তায় কি করছিলেন তারকা দম্পতি?
ফেসবুক লাইভে এসে অভিনেত্রী জানান, রাজডাঙ্গায় পথ কুকুরদের খেতে দিতে গিয়ে স্থানীয় কিছু বয়স্ক মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়তে হয় তারকা দম্পতিকে। কেন রাস্তায় কুকুরদের খেতে দেওয়া হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন স্থানীয়রা। ব্যাপারটা এতটাই জটিল হয়ে যায় যে একটা সময় স্থানীয়রা চড়াও হন ইন্দ্রনীলের ওপরে।
ভিডিয়োয় কলকাতা পুলিশকে ট্যাগ করে অভিনেত্রী বলেন, দয়া করে আপনারা এটা দেখুন। এখানকার এই বয়স্ক ভদ্রলোকরা আমাদের ওপর চড়াও হচ্ছেন। এখানে রাস্তায় খেতে দেওয়া যাবে না বলে আমাদের অকথ্য ভাষায় কথা বলছেন। আমরা এই নিয়ে কসবা থানায় অভিযোগ দায়ের করব।
লাইভ চলাকালীন দেখতে পাওয়া যায় স্থানীয়দের মধ্যে বেশ কিছু বয়স্ক ভদ্রলোক ইন্দ্রনীলের ওপর তেড়ে আসছেন। ইন্দ্রনীল এবং সায়ন্তনীর সঙ্গে আরও যারা ছিলেন তাদের সঙ্গেও তৈরি হয়ে যায় গোলযোগ। গোটা ঘটনাটিতে কমেন্ট বক্সে সকলেই এই সায়ন্তনীকে সাপোর্ট করে ব্যাপারটি নিয়ে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করার অনুরোধ করেছেন।
সায়ন্তনী ফেসবুক অ্যাকাউন্ট যদি ভালো করে দেখা যায় তাহলে বোঝা যাবে গতকাল রাতে বন্ধুদের সঙ্গে রেস্টুরেন্টে খেতে গিয়েছিলেন সায়ন্তনী এবং ইন্দ্রনীল। রেস্তোরা থেকে বেরোনোর পর পথ কুকুরদের খেতে দেওয়ার মুহূর্তের ভিডিয়োও করেন অভিনেত্রী। সেটাও পোস্ট করেন স্টোরিতে।
এরপরেই খুব সম্ভবত শুরু হয়ে যায় সমস্যা। তৃতীয় স্টোরিতেই দেখতে পাওয়া যায় স্থানীয়দের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েছেন সায়ন্তনী। তবে গোটা ঘটনায় সায়ন্তনী এবং ইন্দ্রনীলের পাশে দাঁড়িয়েছেন সকলে। তবে এটি প্রথম নয়, এর আগে বহু জায়গায় এই একই বিষয় নিয়ে সমস্যা তৈরি হতে দেখা যায় একাধিক ব্যক্তির মধ্যে।
সায়ন্তনীর সঙ্গে যে ঘটনাটি ঘটল, তার ফলে আরও একবার উঠে এলো সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ যেখানে রাস্তা থেকে পথকুকুরদের সরিয়ে ফেলার কথা বলা হয়েছিল। যেখানে সমাজে অপরাধীরা বেলাগাম ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেখানে নিরীহ প্রাণীদের ওপর এমন অত্যাচার, মানুষের অসচেতনতা আরও একবার স্পষ্ট হয়ে উঠল