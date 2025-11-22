'সুস্থ হয়ে উঠুন...', কে অসুস্থ? কার দ্রুত সুস্থতা কামনা করলেন সায়ন্তনী?
গত ৮ সেপ্টেম্বর বাড়িতেই আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন অভিনেত্রী সায়ন্তনী মল্লিক। বাড়িতে বসে টিভি দেখতে দেখতেই অজ্ঞান হয়ে যান তিনি। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হন অভিনেত্রী। তড়িঘড়ি ইন্দ্রনীল তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা শুরু করে দেন চিকিৎসা।
সবকিছু খুব তড়িঘড়ি হওয়ার ফলে প্রাণে বেঁচে যান সায়ন্তনী। কিন্তু চিকিৎসকের পরামর্শ মত বাড়িতেই বিশ্রাম নেন বেশ কিছুদিন। খানিক সুস্থ হতেই তিনি ফিরে যান কাজে। খুব সম্প্রতি জি বাংলার ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ ধারাবাহিকে একটি ছোট্ট নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাচ্ছে অভিনেত্রীকে।
এছাড়া সম্প্রতি সায়ন্তনী একটি ভিডিও পোস্ট করেন যেখানে তাঁকে গানের তালে তালে নাচ করতে দেখা যায়। আর এখানেই হয়ে যায় বিপত্তি। অনেকেই অভিনেত্রীকে কুমন্তব্য করতে শুরু করেন। অনেকের মনে হয় সায়ন্তনী আদতে অসুস্থ ছিলেন না। সব নাটক।
এবার সেই সমস্ত নেটিজেনদের কটাক্ষের জবাব দিতেই একটি ভিডিও পোস্ট করেন অভিনেত্রী। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিওর মাধ্যমে তিনি বলেন, ‘কিছুদিন আগে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। এরপর সুস্থ হওয়ার পর চিকিৎসকের পরামর্শ মত আমাকে প্রত্যেকদিন ফ্রি হ্যান্ড ব্যায়াম করতে হয়। আমি এখন চিকিৎসকের পরামর্শ মতই সব কিছু করি।’
অভিনেত্রী বলেন, ‘আমি যখন অসুস্থ ছিলাম বহু মানুষ আমাকে মেসেজ করে আমার সুস্থতা কামনা করেছেন। আমি সত্যি ভীষণ আপ্লুত এবং নিজেকে ধন্য মনে করি যে এত মানুষ আমাকে ভালোবাসেন। কিন্তু কিছু মানুষ রয়েছেন যারা কমেন্ট করে বলেছেন, ওর তো কিছু হয়নি। ব্রেন স্ট্রোক হলো তারপরেও বাড়ি ফিরে এলো? তাহলে তো কিছুই হয়নি?’
নেটিজেনদের উদ্দেশ্যে অভিনেত্রী বলেন, ‘আপনাদের অনেকের মনে হয়েছে আমার কিছুই হয়নি হয়তো পুরোটাই আমি নাটক করছি। কিন্তু আপনাদের একটাই অনুরোধ করতে চাই একটা মানুষের জীবনে কি ঘটছে বা সে কথাটা কষ্ট করছে তা না জেনে কোনও কমেন্ট করবেন না। আপনাদের এই অসুস্থ মানসিকতার সুস্থতা কামনা করি। আপনারা তাড়াতাড়ি সুস্থ হোন এটাই আমার একমাত্র কামনা।’
প্রসঙ্গত ২০২১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি সাতপাকে বাঁধা পড়েন ইন্দ্রনীল মল্লিক ও সায়ন্তনী সেনগুপ্ত মল্লিক। তারপর থেকে সুখেই সংসার করছেন তাঁরা। যদিও ২০১৬ সালে অভিনেত্রী প্রেরণা ভট্টাচার্যর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন ইন্দ্রনীল। তবে তাঁদের সেই বিয়ে বেশিদিন টেকেনি।
‘অনুরাগের ছোঁয়া’, ‘ক্ষীরের পুতুল’,জয়ী’,‘বধূবরণ’,‘মিলন তিথি’ র মতো ধারাবাহিকে দেখা গিয়েছে সায়ন্তনী সেনগুপ্তকে। অন্যদিকে ‘ত্রিনয়নীর মতো ধারাবাহিকের মুখ ছিলেন ইন্দ্রনীল। এছাড়া ’ধ্রুবতারা', ‘রিমলি’ বহু ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন ইন্দ্রনীল। কাজ করেছেন একাধক ওয়েব সিরিজে।
