মাইক হাতে সায়ন্তিকাকে ‘নারীবিদ্বেষী গালিগালাজ’ BJP-র সজল ঘোষের, ফুঁসছেন তৃণমূলের তারকা প্রার্থী

মাইক হাতে সায়ন্তিকাকে ‘নারীবিদ্বেষী গালিগালাজ’ BJP-র সজল ঘোষের, ফুঁসছেন তৃণমূলের তারকা প্রার্থী
ভোটের উত্তাপ চড়ছে বারাহনগরে। পোস্টার লাগানোকে ঘিরে তৃণমূল-বিজেপির বচসা পৌঁছালো হাতাহাতিতে। মাইক হাতেই সায়ন্তিকাকে কর্যদ গালাগালাজ করে বসলেন সজল ঘোষ।
বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সৌজন্যের সীমা ছাড়াল বরানগর। এলাকায় শনিবার রাতে ভোট প্রচারকে ঘিরে কার্যত খণ্ডযুদ্ধ বাঁধল তৃণমূল ও পদ্মশিবিরের। শেষে পরিস্থিতি সামলাতে নামতে হল সেন্ট্রোল ফোর্সকে। সজল ঘোষের পোস্টারের জায়গায় নাকি সায়ন্তিকার পোস্টার লাগানোর চেষ্টাকে ঘিরে হাতাহাতি শুরু হয়।
শেষে মুখোমুখি হয় সায়ন্তিকা এবং সজল ঘোষও। চলে স্লোগান-পালটা স্লোগান। সেই সময়ই তৃণমূলের তারকা প্রার্থী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করে বিজেপি প্রার্থী সজল ঘোষের করা একটি অত্যন্ত কুরুচিকর ও অশালীন মন্তব্য ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মিডিয়ার ক্য়ামেরার সামনে সজল ঘোষের সেই ‘নারীবিদ্বেষী’ গালিগালাজের ভিডিও ভাইরাল হতেই (ভিডিওর সত্য়তা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা) পালটা ক্ষোভ প্রকাশ করলেন সায়ন্তিকা।
ঠিক কী ঘটেছিল?
অভিযোগ উঠেছে, সম্প্রতি বরানগরে ভোট প্রচার চলাকালীন সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনেই মেজাজ হারান বিজেপি প্রার্থী সজল ঘোষ। সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করে মাইকে গো-ব্যাক স্লোগান দিচ্ছিলেন। এরপরই তাঁকে উদ্দেশ্য করে অত্যন্ত অশালীন ও কদর্য শব্দ (যা প্রকাশযোগ্য নয়) ব্যবহার করেন বিজেপি প্রার্থী। সেই ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই সরব হয়েছে তৃণমূল শিবির।
সায়ন্তিকার কড়া প্রতিক্রিয়া:
বিজেপি প্রার্থীর এই আচরণের পর সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে এবং সংবাদমাধ্যমে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন: ‘ছিঃ! এই কি বিজেপির আসল রূপ? বরানগরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আজ সাক্ষী থাকলেন এক চরম লজ্জাজনক ঘটনার। জনসমক্ষে মিডিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে বিজেপি প্রার্থী আমাকে লক্ষ্য করে যে কদর্য, অশালীন এবং নারীবিদ্বেষী গালিগালাজ করেছেন, তা কেবল আমার অপমান নয়— তা বাংলার প্রতিটি মা-বোনের অপমান!’
সজল ঘোষকে উদ্দেশ্য করে তিনি আরও যোগ করেন, ‘ও দাদা, জেনে রাখুন, আপনার এই গুন্ডামি আর চরম ঔদ্ধত্য বরানগরের শান্তিকামী মানুষ বরদাস্ত করবে না। আপনার কথাতেই স্পষ্ট যে নারীদের সম্পর্কে আপনার মনে কতটা বিষ আর নোংরামি জমে আছে। যাঁরা নারীকে সম্মান দিতে জানে না, তাঁরা জনসেবা করার যোগ্য নয়।’
নারীশক্তি ও ভোটবাক্সের চ্যালেঞ্জ:
সায়ন্তিকা বরানগরের প্রতিটি মা, বোন এবং দিদিদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন এই ‘নারীবিদ্বেষী অপশক্তি’কে চিনে রাখার জন্য। তাঁর দাবি, বাংলার নারীশক্তি কারো কাছে মাথা নত করে না এবং এই কদর্য ভাষার যোগ্য জবাব সজল ঘোষকে ইভিএম মেশিনে ভোট দিয়েই দেবে বরানগরের সাধারণ মানুষ।
রাজনৈতিক মহলের প্রতিক্রিয়া:
তৃণমূলের পক্ষ থেকে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে এবং নির্বাচন কমিশনে নালিশ জানানোর প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে বলে খবর। অন্যদিকে, বিজেপির পক্ষ থেকে বিষয়টিকে স্রেফ ‘মুখ ফস্কে বেরোনো’ শব্দ বলে লঘু করার চেষ্টা করা হলেও, সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশেষ করে মহিলা ভোটারদের মধ্যে সজল ঘোষের এই আচরণ নিয়ে ব্যাপক অসন্তোষ তৈরি হয়েছে।