    'ওকে নিয়ে আমার অসুবিধা... ', কেন চান্দ্রেয়ীকে হিংসা করেন সায়নী?

    এই মুহূর্তে লক্ষীকান্তপুর লোকাল ছবির প্রমোশনে ব্যস্ত গোটা ইউনিট।  কিছুদিন আগেই শিয়ালদহ স্টেশন থেকে লক্ষীকান্তপুর লোকাল ধরেছিলেন পরিচালক রাম কমল মুখোপাধ্যায়, সায়নী ঘোষ এবং চান্দ্রেয়ী ঘোষ।

    Published on: Nov 16, 2025 1:47 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    কখনও পরিচালককে নিয়ে ট্রেন সফরে বেরিয়ে পড়ছেন কলাকুশলীরা কখনও আবার গোটা ইউনিট দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে পুজো দিচ্ছেন। কিছুদিন আগেই শিয়ালদহ স্টেশন থেকে লক্ষীকান্তপুর লোকাল ধরেছিলেন পরিচালক রাম কমল মুখোপাধ্যায়, সায়নী ঘোষ এবং চান্দ্রেয়ী ঘোষ।

    কেন চান্দ্রেয়ীকে হিংসা করেন সায়নী?
    ট্রেনে যেতে যেতে কথা প্রসঙ্গে রাম বলেন, ‘আমি চান্দ্রেয়ীকে নিয়ে একটি কথা বলতে চাই। কিন্তু সায়নী আছে যদি রাগ করে কিছু বলবো না।’ পরিচালকের মুখে এই কথা শুনেই সায়নী বলে ওঠেন, ‘অবশ্যই আমার ওকে নিয়ে সমস্যা হয়। কেনই বা হবে না। সমস্যা হওয়ার অনেক কারণ আছে।’

    tollyonline দ্বারা পোস্ট করা ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে সায়নী বলেন, ‘রাম কমলের আগের ছবিতে অর্থাৎ বিনোদিনীতে ও ছিল। এবার এই ছবিতেও রয়েছে আবার শুনতে পাচ্ছি রাম কমলের পরবর্তী ছবিতেও নাকি ও থাকবে। তাহলে কেন রাগ হবে না বলুন তো?’

    অভিনেত্রী মজা করে আরও বলেন, ‘আমি এই ছবিতে সুযোগ পেয়েছি। আমাকে ট্রেনে তুলেছে কিন্তু পরের স্টেশনে নামিয়ে দিতে পারে। পরে আর অন্য কোন ছবিতে কাজ পাবো কিনা তার কোন ঠিক নেই। তাহলে আমি রাগ করবো না?’

    সায়নীর এই মজার কথা শুনে হাসতে থাকেন রাম কমল এবং চান্দ্রেয়ী দুজনেই। বোঝাই যাচ্ছে, গোটা ব্যাপারটাই মজা করে বলছেন সায়নী। যদিও খুব সম্প্রতি চান্দ্রেয়ী নিজেও রাম কমলকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি পোস্ট করেছিলেন যেখানে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে পরপর দুটি ছবিতে সুযোগ পেয়ে তিনি কতটা আপ্লুত।

    তবে সায়নীর এই কথা থেকে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে গেল, রাম কমল মুখোপাধ্যায়ের পরবর্তী ছবিতে ‘জবা’ চরিত্রে অভিনয় করতে চলেছেন চান্দ্রেয়ী ঘোষ। যদিও ইতিমধ্যেই রামকমল সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের আগামী ছবির নাম ঘোষণা করে দিয়েছেন।

    একটি ফুলদানি যেখানে তিনটি রংয়ের তিনটি গোলাপ ফুল রয়েছে, এমন একটি ছবি পোস্ট করে রাম কমল ঘোষণা করেন তাঁর আগামী ছবির নাম। পরিচালকের আগামী ছবির নাম হতে চলেছে ‘রিস্তে’। যদিও চান্দ্রেয়ী ছাড়া এই ছবিতে আর কে অভিনয় করবেন সেটা জানান নি পরিচালক।

    প্রসঙ্গত, আগামী ২১ নভেম্বর বড় পর্দায় মুক্তি পাবে এই ছবিটি। এই সিনেমায় প্রথম দম্পতির ভূমিকা অভিনয় করবেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত এবং কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, সঙ্গে থাকবেন পাওলি দাম। দ্বিতীয় দম্পতির ভূমিকায় অভিনয় করবেন সঙ্গীতা সিনহা এবং ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত, সঙ্গে চান্দ্রেয়ী ঘোষ। তৃতীয় দম্পতির ভূমিকায় এই প্রথম জুটি বাঁধবেন রাজনন্দিনী এবং জন ভট্টাচার্য। সঙ্গে সায়নী ঘোষ।

