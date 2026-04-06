Screen Awards-এ ধুরন্ধর একাই পেল ১৪টি পুরস্কার! ভিকিকে হারিয়ে সেরা অভিনেতা রণবীর

Screen Awards-এ ধুরন্ধর একাই পেল ১৪টি পুরস্কার! ভিকিকে হারিয়ে সেরা অভিনেতা রণবীর
Screen Awards 2026-এর বিজয়ীদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। বিশেষ ব্যাপার হল আদিত্য ধরের ছবি ধুরন্ধর মোট ১৪টি পুরষ্কার জিতেছে। এছাড়া নীরজ ঘাইওয়ানের 'হোম বাউন্ড' ছবিও আধিপত্য বিস্তার করেছিল। দেখে নিন বিজয়ীর তালিকা।
ধুরন্ধরের দাপট
এই বছরের স্ক্রিন অ্যাওয়ার্ডে সেরা পরিচালক নির্বাচিত হয়েছেন আদিত্য ধর। তাঁর ছবি ‘ধুরন্ধর’ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে জয়লাভ করেছে। ছবিতে রহমান ডাকাতের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য অক্ষয় খন্না সেরা পার্শ্ব অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন।
সেরা সিনেমা
তবে চলতি বছরে বছর সেরা ছবির পুরস্কার জিতেছে হোমবাউন্ড। মনোনীত তালিকায় ছিল ধড়ক ২, হক, সাইয়ারা, সিতারে জমিন পর, সুপারবয়েজ অফ মালেগাঁও, ছাবা প্রভৃতি।
অভিনয় বিভাগে বিজয়ীরা
সেরা অভিনেত্রী: ইয়ামি গৌতম (হক)
সেরা অভিনেতা: রণবীর সিং (ধুরন্ধর)
সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রী: শালিনী ভাট (হোমবাউন্ড)
সেরা পার্শ্ব অভিনেতা: অক্ষয় খন্না (ধুরন্ধর)
অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার
সেরা অ্যাকশন: ধুরন্ধর
সেরা ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর: ধুরন্ধর
সেরা সিনেমাটোগ্রাফি: ধুরন্ধর
সেরা এডিটিং: ধুরন্ধর
সেরা সংলাপ: ধুরন্ধর
সঙ্গীত বিভাগ
সেরা গান: সাইয়ারা (টাইটেল ট্র্যাক)
সেরা গীতিকার: গুলজার
সেরা প্লেব্যাক সিঙ্গার (পুরুষ): সাইয়ারা-র টাইটেল ট্র্যাক
সেরা প্লেব্যাক সিঙ্গার (মহিলা): শ্রেয়া ঘোষাল (সাইয়ারা)
নতুন প্রতিভা
সেরা ডেবিউ পরিচালক: শাজিয়া ইকবাল (ধড়ক ২)
সেরা ডেবিউ অভিনেতা: আহান পাণ্ডে (সাইয়ারা)
সেরা ডেবিউ অভিনেত্রী: অনীতা পাড্ডা (সাইয়ারা)
ওটিটি বিভাগ
ওটিটি বিভাগেও ছিল চমক। সেরা ওটিটি ছবি হয়েছে স্টোলেন।
সেরা অভিনেত্রী (ওটিটি): সানিয়া মালহোত্রা (মিসেস)
সেরা অভিনেতা (ওটিটি): অভিষেক ব্যানার্জি (স্টোলেন)
সেরা পরিচালক (ওটিটি): করন তেজপাল (স্টোলেন)
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার।