    'তুমি তো আবার পদ্মশ্রী-টদ্মশ্রী... ', স্ক্রিনিং কমিটির বৈঠকে প্রসেনজিৎকে অপমান দেবের? ছাড়া পেলেন না নাকি জিৎও

    Published on: Jan 29, 2026 8:11 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    নতুন বছরের সিনে ক্যালেন্ডার নির্ধারণ করার জন্য ইম্পার দফতরে বৈঠক বসেছিল স্ক্রিনিং কমিটির। গতকাল অর্থাৎ বুধবার ২৮ জানুয়ারি সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, দেব, জিৎ, ফেডারেশনের সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস, ইম্পা সভাপতি পিয়া সেনগুপ্ত, শ্রীকান্ত মেহেতা সহ আরও অনেকে।

    স্ক্রিনিং কমিটির বৈঠকে প্রসেনজিৎ-জিৎকে অপমান দেবের?
    স্ক্রিনিং কমিটির বৈঠকে প্রসেনজিৎ-জিৎকে অপমান দেবের?

    বৈঠক শুরু হওয়ার আগে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে সম্বর্ধনা জানানো হয় পদ্মশ্রী পুরস্কার পাওয়ার জন্য। কিন্তু বৈঠক শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই নাকি পরিবেশ অন্যরকম হয়ে যায়। সিনেমার দিনক্ষণ ঠিক করতে গিয়েই নাকি চরম অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি হয় বৈঠকে।

    ইন্ডাস্ট্রির সূত্র অনুযায়ী জানা গিয়েছে, বৈঠক চলাকালীন সিনে ক্যালেন্ডার ঠিক করা নিয়েই নাকি মতবিরোধ তৈরি হয় তারকাদের মধ্যে। ২০২৬ সালের দুর্গাপুজোয় মুক্তি পাবে দেব এবং শুভশ্রীর আগামী ছবি। প্রায় ১০মাস আগে এই ছবির অগ্রিম বুকিং চালু করে দিয়েছেন তারকা জুটি।

    কিন্তু ঠিক ওই সময়ে জিৎ অভিনীত ছবি ‘কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত’ ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কথা। এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়েই নাকি টলিউডের দুই সুপারস্টারের মধ্যে শুরু হয় বাকবিতণ্ডা, এমনকি সমস্যা মেটাতে এগিয়ে আসতে গিয়ে অপমানিত হতে হয় প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কেও।

    সুত্র থেকে আরও জানা গিয়েছে, প্রসেনজিৎ সিনে ক্যালেন্ডার প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে যখন দেবকে বলেন, ‘আমরা সবাই মিলে এই স্ক্রিনিং কমিটি তৈরি করেছি। যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিলে তা ইন্ডাস্ট্রি ভালো হবে।’ এই কথার উত্তরে দেব বলে ওঠেন, ‘আজকাল তো তোমার কথাই শুনতে হবে। কারণ তোমার ছবি এখন দারুণ চলছে- (বিজয়নগরের হীরে), তার ওপর তুমি আবার পদ্মশ্রী- টদ্মশ্রী পেয়েছো।’

    পদ্মশ্রী একটি অনেক বড় মাপের সম্মানমূলক পুরস্কার, এইভাবে সেই পুরস্কারকে ব্যঙ্গ করায় খুব স্বাভাবিকভাবেই অপমানিত হয়েছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। এরপর যখন জিৎ দেবকে বলেন, ‘আমি অনেকদিন পর পুজোয় ছবি নিয়ে আসছি, তুমি একটু স্পেস দাও তাহলে।’

    জানা গিয়েছে, জিৎ এই কথা বলায় দেব নাকি বলে ওঠেন, 'দুই বছর পর সিনেমা নিয়ে এসে হঠাৎ জায়গা চাইছো, আমি তো দু'বছর ধরে টানা কাজ করে চলেছি।' দেবের এই মন্তব্যে ভীষণভাবে অপমানিত বোধ করেন জিৎ। কিন্তু যেহেতু তিনি কখনই কোনও মন্তব্য করেন না তাই এক্ষেত্রেও তিনি তেমন কিছু আর বলেননি।

