ফের ছোটপর্দায় জুটি বাঁধতে চলেছেন শন-সৃজলা! কোন চ্যানেলে দেখা যাবে তাঁদের?

ফের ছোটপর্দায় জুটি বাঁধতে চলেছেন শন-সৃজলা! কোন চ্যানেলে দেখা যাবে তাঁদের?
এক সময় 'মন ফাগুন' ধারাবাহিক দারুন ভাবে দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছিল। এই মেগার মাধ্যমেই দর্শকরা আর শন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সৃজলা গুহকে পেয়েছিলেন ‘ঋষি-পিহু’ জুটি রূপে। মেগা বহুদিন হল শেষ হয়েছে, কিন্তু এখনও শন-সৃজলা জুটি দর্শকদের মনের মণি কোঠায় রয়ে গিয়েছে। তাঁদের আবারও একসঙ্গে দেখার জন্য অপেক্ষা করছেন তাঁদের অনুরাগীরা। আর বছর শেষে তাঁদের জন্য সুখবর দিলেন শন-সৃজলা। কারণ তাঁরা আবার জুটিতে ফিরছেন ছোট পর্দায়। কোন চ্যানেলে দেখা যাবে তাঁদের?
আজও দর্শক চান এই জুটিকে নতুন করে পর্দায় দেখতে। দর্শকের সেই চাহিদার কথা মাথায় রেখেই আবার ছোট পর্দায় জুটি বেঁধে ফিরছেন শন-সৃজলা। অনেক দিন ধরেই নানা গুঞ্জন ছিল। এ বার অবশেষে তা সত্যি হতে চলেছে। আর বছর শেষেই এই জুটিকে তাঁদের অনুরাগীরা পর্দায় দেখতে পাবেন। আর তাঁদের দেখা মিলবে সেই স্টার জলসাতেই।
এবার নিশ্চয়ই মনে প্রশ্ন আসছে তাহলে কোন মেগায় দেখা যাবে তাঁদের? নাকি কোনও রিয়্যালিটি শোতে? আরে না না এই সব নয়। তারকা জুটিকে আসলে স্টার জলসার বর্ষবরণের অনুষ্ঠানে দেখা যাবে, ৩১ ডিসেম্বর। ইতিমধ্যেই স্টার জলসার পক্ষ থেকে ‘ওয়েলকাম ২০২৬’-এর একটি প্রোমো শেয়ার করে অনুষ্ঠানের তাঁদের পারফর্মেন্সের একটি ঝলক সামনে আনা হয়েছে।
প্রোমোয় বেগুনী রঙের শাড়ি ও নুডুলস ট্র্যাপ ব্লাউজে দেখা মিলেছে সৃজলার। তাঁর গলায় ছিল সুন্দর পাথরের নেকলেস। অন্যদিকে শনের পরনে ছিল সাদা রঙের টি-শার্ট সঙ্গে অফ হোয়াইট জ্যাকেট। প্রোমোর শুরুতেই তাঁদের বলতে শোনা গিয়েছে, ‘নমস্কার আমি সৃজলা, আমি শন। স্টার জলসার সমস্ত দর্শকদের আমাদের পক্ষ থেকে হ্যাপি নিউ ইয়ার।’ আর পরই তাঁদের 'সইয়ারা'র টাইটেল ট্র্যাকে নাচ করতে দেখা গিয়েছে।
তারপর তাঁরা ফের বলেছেন, ‘নতুন বছর সকলের খুব ভালো কাটুক, সকলে খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর আমরা আসছি ‘ওয়েলকাম ২০২৬’-এ।’ এরপর আবার তাঁদের শাহরুখ খান ও রানী মুখোপাধ্যায়ের বিখ্যাত গান 'তুম হি দেখ না…'তে পা মেলাতে দেখা গিয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর রাত সাড়ে ৯ টা থেকে অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হবে।
