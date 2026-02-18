ছোট থেকে ইচ্ছে রাজনীতি করার, কার উপদেশে সেই সিদ্ধান্ত বদল করেছিলেন শান?
শিল্প জগতের সঙ্গে রাজনীতির একটা আলাদাই সম্পর্ক রয়েছে। বলিউড থেকে টলিউড, এমনকি দক্ষিণ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির একাধিক তারকাকে দেখা দিয়েছে একটা সময়ের পর রাজনীতিতে যোগ দিতে এবং চুটিয়ে রাজনীতি করতে। কেউ কেউ আবার বিনোদন জগতের সঙ্গে রাজনীতি সামলেছেন সমান তালে।
রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার এমনই সুপ্ত ইচ্ছে ছিল সংগীতশিল্পী শানের। ছোট থেকেই ইচ্ছে ছিল রাজনীতিবিদ হওয়ার। সমাজে কিছু পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন তিনি, যার জন্য এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন গায়ক। কিন্তু রাজনীতিতে আসার প্রবল ইচ্ছা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তিনি সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে যান। কেন?
সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকার শান বলেন, ‘ছোট থেকেই রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল আমার। কোথাও কিছু পরিবর্তন করলে মনে হতো যেন এটা না করে অন্য কিছু হতে পারত বা আরো ভালো কিছু হতে পারত। আমি যদি ওই জায়গায় থাকতাম তাহলে হয়তো অন্য কিছু করতাম।’
গায়ক বলেন, ‘আমার সেই ইচ্ছের কথা যখন আমি বাবুল সুপ্রিয়কে জানাই তখন ও সঙ্গে সঙ্গে আমায় মানা করে দেয়।’ এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, বাবুল সুপ্রিয় খুব সক্রিয় একজন রাজনীতিবিদ। একজন সফল রাজনীতিবিদ হওয়ার পরেও কেন তিনি বন্ধুকে রাজনীতিতে আসতে মানা করেছিলেন?
এর উত্তর যদিও দেন বাবুল নিজেই। তিনি বলেন, ‘আমি ওকে বারণ করেছিলাম। আমি শুধু এইটুকুই বলেছিলাম তোমার যদি কিছু পরিবর্তন আনার হয় তাহলে তুমি অন্যভাবে এনো কিন্তু তুমি রাজনীতিতে যোগ দিও না।’
এরপরই শান বলেন, ‘আমি ওকে আরও একটা কথা বলেছিলাম যখন ও রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিল তখন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমি গান গাইবো চিন্তা করেছিলাম কিন্তু সেখানে ও মানা করে দেয়। ও আমাকে বলে, আমাকে মানুষের জন্য ছোটাছুটি করতে হয়, সকলকে দেখতে হয় তবেই আমাকে ভোট দেয় মানুষ। আমি কিন্তু গান শুনিয়ে ভোট নিই না।’
