'বোঝানোর থেকে ভালো নিজে বোঝো...', ট্রোলিং সামলানোর টিপস দিলেন শান
সোশ্যাল মিডিয়ায় সেলিব্রিটিদের নিয়ে কটাক্ষ করা নতুন কোনও কথা নয়। প্রায় প্রত্যেক সেলিব্রিটিদের কখনো না কখনো এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কিছু কিছু ব্যক্তি সপাটে জবাব দেন কেউ আবার চুপ করে থাকেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় উপহাসের সম্মুখীন হয়ে নিজেকে কীভাবে সামলাবেন তা বাতলে দিলেন গায়ক শান।
বিগত কয়েক দশক ধরে তিনি সঙ্গীত জগতের সঙ্গে ওতপ্রত ভাবে যুক্ত। তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পোস্ট করলেও কটাক্ষের সম্মুখীন বারবার হতে হয়েছে তাঁকেও। সম্প্রতি এমন একটি বিষয় নিয়ে লাইভে এসেছিলেন গায়ক, যেখানে তিনি জানিয়েছিলেন পুরো ব্যাপারটি কীভাবে তিনি হ্যান্ডেল করেন।
শান বলেন, আমি পুরো ব্যাপারটা ভীষণভাবে উপভোগ করি। আমার মনে হয় দর্শকদের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপনের এটা দুর্দান্ত একটা উপায়। তবে সমাজমাধ্যমকে আমি গুরুত্ব সহকারে দেখি না। এমন কিছু মানুষ আপনার সামনে আসবেই যারা অহেতুক আপনাকে নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করবে। কিন্তু সময় সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝতে পেরেছি এইসব মন্তব্যের কোন অর্থ নেই। তাই এখন অন্যকে বোঝানোর থেকে আমি নিজেকে বোঝানো বেশি পছন্দ করি। ভালো মন্তব্যের প্রশংসা করি এবং খারাপ মন্তব্যগুলোকে উপেক্ষা করি আমি।
প্রসঙ্গত, সম্প্রতি আঁখিয়া নামের একটি গান রচনা করেছেন শান, যে গানে কন্ঠ দিয়েছেন বাবুল সুপ্রিয়। এই গানের মাধ্যমে প্রায় ৭ বছরের বেশি সময় পর তিনি আবার হিন্দি সংগীত জগতে ফিরে এসেছেন। তবে একজন গায়ক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পর একজন সুরকার হিসেবে নিজেকে কেন দেখতে চান শান?
এই প্রশ্নের উত্তরে গায়ক বলেন, আমি আমার ক্যারিয়ারের এমন একটা জায়গায় রয়েছি যখন আমার মনে হয়েছিল যে আমি নিজেই কিছু গান রচনা করব। যেকোনো গায়কের জন্য সবথেকে ভালো ব্যাপার হলো মাইকের পেছনে ব্যস্ত থাকা। আমি শুধুমাত্র নিজেকে সঙ্গীতের মধ্যে ব্যস্ত রাখতে চেয়েছিলাম। কখন কোনও সুরকার আমাকে গান গাওয়ার জন্য ডাকবে তা নিয়ে চিন্তা না করে আমি নিজেই গান রচনা করি।