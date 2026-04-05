সাংবাদিক রজত শর্মার মেয়ের বিয়েতে এলেন শাহরুখ-সলমন! উপস্থিত ছিলেন মোদীও

সাংবাদিক রজত শর্মার মেয়ের বিয়েতে এলেন শাহরুখ-সলমন! উপস্থিত ছিলেন মোদীও
সাংবাদিক রজত শর্মা-র সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রেখে, সলমন খান এবং শাহরুখ খান তাঁর মেয়ের বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন। দু’জনেই নবদম্পতিকে বিয়ের শুভেচ্ছা জানান এবং আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে ছবি তোলেন। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-ও এই বিয়ের অংশ ছিলেন।
সাংবাদিক রজত শর্মা-র মেয়ের বিয়েতে দেখা মিলল সলমন খান এবং শাহরুখ খানকে। পরিবার এবং আত্মীয়দের সঙ্গে তোলা তাদের ছবিগুলো এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে উঠেছে। রজত শর্মার মেয়ে দিশা শর্মা বিয়ে করেছেন সুদর্শন এম জে-কে। সুদর্শন একজন লিগ্যাল প্রফেশনাল এবং তামিলনাড়ুর বাসিন্দা। এই বিয়ে দক্ষিণ ভারতীয় রীতিনীতি মেনে সম্পন্ন হয়েছে, যেখানে বলিউড সেলেবদের পাশাপাশি দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজেও উপস্থিত ছিলেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই গ্র্যান্ড বিয়ের ছবি এবং ভিডিও দ্রুত ভাইরাল হয়েছে।
সলমন খান পৌঁছলেন বিয়েতে
রজত শর্মার সঙ্গে সলমন খান এবং তাঁর পরিবারের একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। সেই কারণেই অভিনেতা তাঁর বোন অর্পিতা খান এবং ভগ্নিপতি আয়ুষ শর্মার সঙ্গে রজত শর্মার মেয়ে দিশার বিয়েতে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি নবদম্পতিকে বিয়ের শুভেচ্ছা জানান। পাশাপাশি রজত শর্মার মেয়ের শ্বশুরবাড়ির লোকেদেরকেও অভিনন্দন জানান। এমনকী ভাইজানকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্য অতিথিদের সঙ্গে কথা বলতে এবং সময় কাটাতেও দেখা গিয়েছে।
শাহরুখ খান দিলেন পোজ
রজত শর্মার মেয়ের বিয়েতে যোগ দিতে শাহরুখ খান-ও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর ম্যানেজার পূজা দাদলানিকেও দেখা যায়। দুই তারকাই এই অনুষ্ঠানে ব্ল্যাক আউটফিট বেছে নিয়েছিলেন এবং একসঙ্গে ছবি তোলার জন্য পোজ দেন। রজত শর্মার মেয়েকে আশীর্বাদ জানাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-ও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।
ধামাকা করতে প্রস্তুত সলমন খান
আসন্ন কাজের কথা বলতে গেলে, সলমন খান এই মুহূর্তে তাঁর আসন্ন ছবি ‘ব্যাটেল অফ গলওয়ান’-এর শুটিং নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। আগে এই ছবিটি ১৭ এপ্রিল মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সময়মতো শুটিং সম্পূর্ণ না হওয়ার কারণে ছবিটির মুক্তি পিছিয়ে দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি অভিনেতা দক্ষিণ ভারতের সিনেমা নির্মাতাদের সঙ্গে একটি বিশেষ স্ক্রিপ্ট নিয়েও কাজ করছেন বলে খবর রয়েছে।
শাহরুখ খানের ‘কিং’-এর অপেক্ষা
অন্যদিকে শাহরুখ খানের আসন্ন ছবি ‘কিং’ নিয়েও ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়েছে। এই ছবিতে অভিনেতা তাঁর মেয়ে সুহানা খানের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করতে চলেছেন। ‘পাঠান’ ছবির পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দ এই ছবিটি পরিচালনা করছেন। এই ছবিতে আরও একাধিক বড় তারকা যেমন অরশাদ ওয়ারসি, অভিষেক বচ্চন, ববি দেওল, রানি মুখোপাধ্যায়, দীপিকা পাড়ুকোন, জয়দীপ আহলাওয়াত-সহ আরও অনেক বড় নাম দেখা যাবে। প্রথমে ছবিটি দীপাবলির সময় মুক্তির কথা থাকলেও, রণবীর কাপুরের ‘রামায়ণ’-এর সঙ্গে ক্ল্যাশ এড়াতে এখন ‘কিং’ ছবিটি বড়দিনের সময় মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ছবিটি নিয়ে দর্শকদের মধ্যে ইতিমধ্যেই ব্যাপক চাঞ্চল্য।
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন।