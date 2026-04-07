    কেকেআর ম্যাচে বৃষ্টি ভিলেন! গ্যালারিতে বসে মাখানায় মন শাহরুখের, ভাগ বসালো সুহানা

    কলকাতার ইডেন গার্ডেনে কেকেআর বনাম পাঞ্জাব কিংস ম্যাচ থমকে গেল বৃষ্টির জেরে। তবে ইডেনের গ্য়ালারিতে বসে বাবা-মেয়ের মিষ্টি মুহূর্ত নজর কাড়ল নেটপাড়ার। 

    Apr 7, 2026, 07:30:38 IST
    By Priyanka Mukherjee
    সোমবার সন্ধ্যায় ইডেন গার্ডেন্সে কেকেআর-এর ম্যাচে ভিলেন বৃষ্টি। খেলা মাঝপথে থমকে গেলে মেজাজ বিগড়ে যায় অনেক সমর্থকেরই। কিন্তু সেই বৃষ্টি-বিরতিকেও যে কতটা ঘরোয়া আর সাধারণ করে তোলা যায়, তা দেখিয়ে দিলেন স্বয়ং বলিউড বাদশাহ। কেকেআর-এর ম্যাচ দেখতে কন্যে সুহানাকে নিয়ে কলকাতায় হাজির হয়েছিলেন শাহরুখ খান। বৃষ্টির সময় গ্যালারিতে বসে মেয়ে সুহানা খানের সঙ্গে ‘মাখানা’ (Makhana) ভাগ করে খেতে দেখা গেল শাহরুখকে। বাবা-মেয়ের এই ‘কিউট’ মুহূর্ত এখন নেটপাড়ার হট টপিক।

    মাখানা প্রেম ও ঘরোয়া শাহরুখ

    মাঠে যখন পিচ ঢাকা দেওয়ার ব্যস্ততা তুঙ্গে, তখন ভিআইপি বক্সে দেখা গেল অন্য ছবি। শাহরুখ খুব বেশি স্বাস্থ্যসচেতন এমন নয়, তবে মেয়ের সামনে স্বাস্থ্যসম্মত ‘মাখানা’র প্যাকেট খুলে খোশগল্পে মেতেছেন তারকা। বাবার মাখানার বাটিতে ভাগ বসালো মেয়েও। পরনে সাদা রঙের কেকেআর জার্সি, চোখে রোদচশমা— বাদশার সেই আয়েশ করে খাওয়ার ভঙ্গি দেখে মুগ্ধ অনুরাগীরা। এক ভক্ত লিখেছেন, 'কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েও উনি একদম আমাদের মতো সাধারণ।'

    সুহানার সঙ্গে খুনসুটি

    ভিডিওটিতে দেখা গিয়েছে, সুহানা যখন গভীর মনোযোগে খেলা বা মাঠের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছেন, শাহরুখ তখন বেশ আয়েশ করেই প্যাকেট থেকে মাখানা তুলে নিচ্ছেন। তাঁদের এই সহজ রসায়ন দেখে নেটিজেনদের মন্তব্য— 'সুপারস্টার বাবা হওয়ার আগে উনি একজন আদর্শ বাবা।' সুহানাকেও দেখা গিয়েছে বেশ ফুরফুরে মেজাজে বাবার সঙ্গে সময় কাটাতে।

    কেকেআর ও বাদশাহর উপস্থিতি

    ম্যাচ যখনই ইডেনে হোক বা বাইরে, শাহরুখের উপস্থিতি কেকেআর শিবিরের মনোবল বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। বৃষ্টির কারণে মন খারাপ থাকলেও, শাহরুখের এই চনমনে মেজাজ দর্শকদের গ্যালারিতে ধরে রাখতে সাহায্য করেছিল। কেকেআর-এর অন্যান্য সদস্যরাও গ্যালারিতে উপস্থিত থাকলেও সব আলো কেড়ে নিলেন খান পরিবারই।

    সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল

    ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর থেকেই মাখানা বিক্রির গ্রাফ যেন এক ধাক্কায় বেড়ে গিয়েছে। ফিটনেস সচেতন শাহরুখ কেন মাখানা বেছে নিলেন, তা নিয়ে যেমন চর্চা হচ্ছে, তেমনই প্রশংসা পাচ্ছে বাবা-মেয়ের মিষ্টি বন্ডিংও।

    প্রসঙ্গত, এদিন পাঞ্জাব কিংসের সঙ্গে অমীমাংসিতই থাকল কেকেআরের ম্যাচ। টসে জিতে ব্য়াট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল অজিঙ্কে রাহানের দল। তবে বৃষ্টির জেরে ম্য়াচে মাত্র ৩.৪ ওভার বল করার সুযোগ পায় পাঞ্জাব। আর বল গড়ায়নি বাইশ গজে।

    শাহরুখকে শেষ ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে ডাঙ্কিতে দেখা মিলেছে। বড় পর্দায় কিং খানকে দেখতে উদগ্রীব ভক্তরা। আগামিতে কিং ছবিতেই দেখা যাবে তাঁকে। যেখানে মেয়ে সুহানা খানের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করবেন সুপারস্টার। সিদ্ধার্থ আনন্দের 'কিং' আরও অভিনয় করেছেন দীপিকা পাড়ুকোন, অভিষেক বচ্চন, আরশাদ ওয়ারসি, জয়দীপ আহলাওয়াত, রাঘব জুয়াল প্রমুখ। গত বছরের নভেম্বরে মুক্তি পায় কিং এর ফার্স্ট লুক। রুপালি চুল এবং রক্তাক্ত মুখ নিয়ে শাহরুখ একটি ভয়ঙ্কর অবতারে হাজির হয়েছিলেন।

      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

