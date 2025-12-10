Edit Profile
    গোটা বলিউড থেকে কারওরই আর নাম নেই! কোন কীর্তি করলেন শাহরুখ খান ২০২৫ সালে?

    শাহরুখ খান এর আগেও বহুবার প্রমাণ করেছেন যে তিনি সত্যিই বলিউডের রাজা। এবার বিশ্বের ৬৭ জন স্টাইলিশ সেলিব্রিটির তালিকায় নাম লেখালেন কিং খান। বলিউড থেকে একমাত্র তিনিই সেই তালিকায়ষ

    Published on: Dec 10, 2025 12:50 PM IST
    By Tulika Samadder
    বলিউড বাদশা শাহরুখ খান সারা বিশ্বে নিজের ছাপ রেখেছেন। শুধু দেশেই নয়, বিদেশেও শাহরুখের ফ্যান ফলোয়িং অসাধারণ। কিং খান বহুবার প্রমাণ করেছেন যে, তিনি আসলেই বলিউডের বাদশা। জানেন কি, বিশ্বের ৬৭জন স্টাইলিশ সেলিব্রিটির তালিকায় রয়েছে শাহরুখ খানের নাম।

    शाहरुख खान (instagram)
    शाहरुख खान (instagram)

    নিউ ইয়র্ক টাইমস এই বছরের সবচেয়ে স্টাইলিশ সেলিব্রিটিদের তালিকা প্রকাশ করেছে। এই তালিকায় শাহরুখ খানের নামও রয়েছে। শাহরুখের পাশাপাশি এই তালিকায় রয়েছেন সাবরিনা কার্পেন্টার, ডচি, ওয়ালটন গগিন্স, জেনিফার লরেন্স, শাই গর্জিয়াস-আলেকজান্ডার, কোল এসকোলা এবং নোয়া ওয়াইলের নাম।

    এই তালিকাটি বিশ্বজুড়ে তাদের সম্মান জানায় যারা ফ্যাশন, চেহারা এবং ব্যক্তিগত স্টাইলের মাধ্যমে দ্য ম্যাজিক অফ মেট গালায় উপস্থিতি হয়েছিলেন। ৬০ বছর বয়সী অভিনেতা এই বছর তাঁর মেট গালায় ডেবিউর জন্য বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছিলেন।

    শাহরুখ খানের আসন্ন প্রজেক্ট নিয়ে কথা বলতে গেলে খুব শীঘ্রই 'কিং' ছবিতে দেখা যাবে তাঁকে। বিশেষ ব্যাপার হল, 'কিং' ছবিতে মেয়ে সুহানা খানের সঙ্গে প্রথমবারের মতো স্ক্রিন শেয়ার করবেন শাহরুখ খান। শাহরুখ ও সুহানা ছাড়াও ছবিতে অভিনয় করছেন দীপিকা পাড়ুকোন। পাঠানের পর দ্বিতীয়বারের মতো শাহরুখ খানের সঙ্গে পর্দায় ম্যাজিক তৈরি করে দেখা যাবে সিদ্ধার্থ আনন্দকে।

