নম্র, ভদ্র শাহরুখ ছোটবেলায় প্রচন্ড দুষ্টু ছিলেন? শিক্ষকদের সঙ্গে কী করতেন জানেন?

নম্র, ভদ্র শাহরুখ ছোটবেলায় প্রচন্ড দুষ্টু ছিলেন? শিক্ষকদের সঙ্গে কী করতেন জানেন?
বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খানের অভিনয় এবং তাঁর ভদ্র আচরণের সবাই ভক্ত। কিন্তু আপনি কি জানেন যে, শাহরুখ খান ছোটবেলায় তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে তাঁর শিক্ষককে বোকা বানাতেন? শাহরুখ খান নিজেই একটা সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন করেছেন যে তিনি তাঁর শিক্ষকের সামনে নির্দোষ এবং অসহায় দেখানোর জন্য অভিনয় করতেন কিন্তু তাঁর মনে সব সময় কিছু দুষ্টুমি চলত এবং সব সময় তিনি চতুরতার সঙ্গে চালাকি করতেন।
ছোটবেলা থেকেই শাহরুখ দুষ্টু ছিলেন
একটা সংবাদ মাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শাহরুখ খান বলেছিলেন, ‘আমার শিক্ষক আমাকে বলেছিলেন যে তোমার হাসতেই শয়তানি লুকিয়ে। আমি যখনই হাসতাম, আমি ছাড় পেয়ে যেতাম। স্কুলে রসায়ন ল্যাবে আমি কিছু জিনিস ছিঁড়ে ফেলেছিলাম। যখন আমার শিক্ষক আমাকে ধরতেন, আমি কাঁদতে কাঁদতে বলতাম যে আমার বাবা-মা বাড়িতে খুব খারাপ আচরণ করেন এবং আপনিও তো আমার মায়ের মতো। যখন আমি কাঁদতাম, তিনি আমাকে থামিয়ে বলতেন যে ঠিক আছে বাবা, আমি তোমার মায়ের মতো।’
শাহরুখ আরও বলেন, ‘আমি যখন ঘুরে দাঁড়াতাম, তখন আমি হেসে ফেলতাম। কিন্তু আমাকে পিছন থেকে দেখে ভাবতেন আমি খুব জোরে কাঁদছি।’ শাহরুখ খান ছোটবেলা থেকেই বেশ দুষ্টু, কিন্তু তাঁর দুষ্টুমি আজও মানুষকে আনন্দ দেয়।
কাজের সূত্রে, বছরের পর বছর ধরে মানুষকে বিনোদন দেওয়া শাহরুখ খান শীঘ্রই ‘কিং’ ছবি দিয়ে বক্স অফিসে ফিরবেন। দর্শকরা তাঁকে আবারও অ্যাকশন হিরো হিসেবে দেখতে পাবেন, কিন্তু এই ছবিটি কি ‘পাঠান’ এবং ‘জওয়ান’-এর মতো সুপারহিট হবে? সময়ই তাঁর উত্তর দেবে।