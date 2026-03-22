Shah Rukh Khan Eid: ইদের শুভেচ্ছা কিং খানের, বউ হিন্দু, শাহরুখের ছেলেমেয়েরা কোন ধর্ম মেনে চলে জানেন?

Shah Rukh Khan Eid: ইদের শুভেচ্ছা কিং খানের, বউ হিন্দু, শাহরুখের ছেলেমেয়েরা কোন ধর্ম মেনে চলে জানেন?
দেরিতে এলেও ইদের দিন ফ্যানেদের নিরাশ করলেন না শাহরুখ। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে জানালেন ইদের শুভেচ্ছা। মন্নতের ব্য়ালকনি অবশ্যই ফাঁকাই পড়ে থাকল।
ইদ মানেই মন্নতের বাইরে উপচে পড়া ভিড় আর সোশ্যাল মিডিয়ায় শাহরুখ খানের সেই চিরচেনা মেজাজের পোস্ট। ২০২৬-এর ইদেও তার খানিক ব্যতিক্রম হলো। শাহরুখ তাঁর অফিশিয়াল হ্যান্ডেলে একটি ছবি শেয়ার করেছেন যেখানে তাঁকে সবুজ শেরওয়ানি ও কালো সালোয়ারে এক রাজকীয় লুকে দেখা যাচ্ছে। তবে মন্নতের ব্যালকনিতে দর্শন দেননি অভিনেতা। পোস্টের ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন— ‘আপনাকে এবং আপনার পরিবারকে ইদের শুভেচ্ছা ও শান্তি। আমাদের জীবনে আলো ও ভালোবাসা বজায় থাকুক... ইদ মুবারক!’
কমেন্ট বক্সে যা বলছেন ফলোয়ার্সরা:
শাহরুখের এই পোস্টে মাত্র কয়েক ঘণ্টায় লাখ লাখ লাইক ও কমেন্ট জমা পড়েছে। ভক্তদের প্রতিক্রিয়ায় মূলত তিনটি বিষয় ফুটে উঠেছে: ‘আসল ইদি পেলাম’: অধিকাংশ ভক্তই কমেন্ট করেছেন যে, শাহরুখের এই ছবি বা দর্শনই তাঁদের কাছে সেরা ‘ইদি’। একজন ইউজার লিখেছেন, ‘খান সাহেব, আপনার একটা হাসিই আমাদের ইদ পূর্ণ করে দিল।’
‘কিং’-এর জন্য অপেক্ষা: ভক্তদের বড় একটি অংশ শাহরুখের আসন্ন ছবি ‘কিং’ (King) নিয়ে তাঁদের উত্তেজনার কথা জানিয়েছেন। কমেন্টে কেউ লিখেছেন, “ইদ মুবারক কিং! এবার বড় পর্দায় আপনার ফেরার অপেক্ষা।' আবার কেউ মজার ছলে লিখেছেন, ‘সেমাই না হয় খেলাম, কিন্তু ‘কিং’-এর ট্রেলার কবে আসবে?’
বিশ্বজুড়ে শুভেচ্ছা: শুধু ভারত নয়, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আরব আমিরাত এমনকি গ্রিস থেকেও ভক্তরা শাহরুখকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।
শাহরুখ খানের পরিবারে ধর্মের বিষয়টি সবসময়ই খুব উদার এবং ধর্মনিরপেক্ষ। শাহরুখ নিজে একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম এবং তাঁর স্ত্রী গৌরী খান একজন হিন্দু। তাঁদের তিন সন্তান— আরিয়ান, সুহানা এবং আব্রাম— কোনো একটি নির্দিষ্ট ধর্মের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না থেকে উভয় ধর্মের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ নিয়েই বড় হয়েছেন।
শাহরুখ একবার একটি রিয়েলিটি শো-তে জানিয়েছিলেন যে, তাঁর বাড়িতে কোনও নির্দিষ্ট ধর্ম চাপিয়ে দেওয়া হয় না। স্কুলে একবার আরিয়ান-সুহানাকে নির্দিষ্ট ফর্মে তাঁদের ধর্ম জিজ্ঞাসা করা হলে শাহরুখ তাকে শিখিয়েছিলেন, ‘আমরা হিন্দু বা মুসলিম নই, আমরা ভারতীয়।’
মন্নতে প্রতি বছর যেমন ধুমধাম করে ইদ পালন করা হয়, তেমনই ভক্তিভরে দিওয়ালি এবং গণেশ চতুর্থীও পালিত হয়। শাহরুখের সন্তানদের দুই ধর্মের উৎসবের আচার-অনুষ্ঠানেই সমানভাবে অংশ নিতে দেখা যায়।
শাহরুখ জানিয়েছেন যে তাঁর বাড়িতে একদিকে যেমন পবিত্র কুরআন রাখা আছে, তেমনই অন্য পাশে রাখা আছে মূর্তি ও পুজোস্থল। শিশুরা দুই সংস্কৃতির আদব-কায়দা এবং প্রার্থনা সম্পর্কেই অবগত।
বড় সন্তান হিসেবে আরিয়ান এবং সুহানা নিজেদের জীবনদর্শন নিয়ে যথেষ্ট আধুনিক। তাঁরা কোনো কট্টরপন্থী নিয়ম মেনে চলেন না, বরং বাবা-মায়ের শেখানো মানবিকতা এবং সর্বধর্মসমন্বয়ের পথকেই অনুসরণ করেন। ছোট ছেলে আব্রামকেও প্রায়ই মন্দিরে প্রণাম করতে বা বাবার সঙ্গে ইদের নামাজে অংশ নিতে দেখা যায়।