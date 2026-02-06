Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ডবল ধামাকা নিয়ে ফিরছেন মেজর রাম! শাহরুখ-ফারহার মেয় হুঁ না ২ নিয়ে সামনে এল বড় আপডেট

    শাহরুখ খানের ভক্তদের জন্য সুখবর। মেয় হুঁ না-র সিকুয়েল নিয়ে ফিরছেন কিং খান, জল্পনা এমনটাই। এবার ডবল ধামাকা। কারণ দ্বৈত চরিত্রে থাকবেন শাহরুখ খান।

    Published on: Feb 06, 2026 9:30 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    পর্দার সেই রূপোলি চুল, কাঁধে নীলরঙা সোয়েটার আর ভারত-পাক মৈত্রীর স্বপ্ন নিয়ে মেজর রামের সেই দুই বাহু খুলে পোজ — সিনে প্রেমীদের স্মৃতিতে আজও তা অমলিন। বলিউডের অলিন্দে জোরালো গুঞ্জন, দীর্ঘ বিরতির পর ফের একফ্রেমে ধরা দিতে চলেছেন শাহরুখ খান ও ফারাহ খান। উপলক্ষ্য়? ব্লকবাস্টার ছবি ‘ম্যায় হুঁ না’-র সিক্যুয়েল।

    ডবল ধামাকা নিয়ে ফিরছেন মেজর রাম! শাহরুখের মেয় হুঁ না ২ নিয়ে সামনে এল বড় আপডেট
    ডবল ধামাকা নিয়ে ফিরছেন মেজর রাম! শাহরুখের মেয় হুঁ না ২ নিয়ে সামনে এল বড় আপডেট

    পুরনো চাল ভাতে বাড়ে

    ‘ম্যায় হুঁ না’ হোক কিংবা ‘ওম শান্তি ওম’— পরিচালক ফারা এবং অভিনেতা শাহরুখের রসায়ন মানেই বক্স অফিসে কোটি কোটি টাকার লেনদেন। ঘনিষ্ঠ সূত্রের খবর, চিত্রনাট্যের প্রাথমিক খসড়া নিয়ে ইতিমধ্যেই দীর্ঘ আলোচনা সেরেছেন এই দুই বন্ধু। তবে এবারের ঘোষণা স্রেফ বড় পর্দার প্রত্যাবর্তনেই আটকে নেই, শোনা যাচ্ছে বিনোদনের মাত্রাও হতে চলেছে দ্বিগুণ।

    কেন এই উন্মাদনা? বলিউড বিশেষজ্ঞদের মতে, ‘পাঠান’ এবং ‘জওয়ান’-এর আকাশছোঁয়া সাফল্যের পর দর্শক এখন শাহরুখকে চেনা মেজাজের কমার্শিয়াল মশলা ছবিতে দেখতে চাইছেন। আর ফারাহর পরিচালনা মানেই তাতে থাকবে ভরপুর অ্যাকশন, মায়াবী গান এবং অবশ্যই আবেগের ঘনঘটা। শোনা যাচ্ছে, দ্বিতীয় পর্বে কলেজ চত্বরে নয়, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে দেশপ্রেমের এক নতুন সংজ্ঞা লিখবেন শাহরুখ। শুধু তাই নয়, এই ছবিতে নাকি ডবল রোলে থাকবেন বাদশা। কিং ছবিতেও দ্বৈত চরিত্রে থাকছেন নায়ক।

    চমক কি আরও বাকি?

    সিক্যুয়েলে পুরনো মুখদের ভিড় থাকবে কি না, তা নিয়ে যদিও কুলুপ এঁটেছেন নির্মাতারা। তবে সুস্মিতা সেনের সেই শাড়ির উড়ান কিংবা জায়েদ-অমৃতার খুনসুটি ফের পর্দায় দেখা যায় কি না, তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। বিশেষ মহলের দাবি, ২০২৬-এর শেষে অথবা ২০২৭-এর শুরুতে শুটিং শুরু হতে পারে এই মেগা প্রজেক্টের।

    আপাতত শাহরুখ ব্যস্ত তাঁর তনয়া সুহানার সঙ্গে ‘কিং’ ছবির প্রস্তুতিতে। কিন্তু তার মাঝেই ফারাহর সঙ্গে এই নতুন ‘হাত মেলানো’ যেন টলিপাড়া থেকে মায়ানগরী— সর্বত্রই এক নতুন বসন্তের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

    News/Entertainment/ডবল ধামাকা নিয়ে ফিরছেন মেজর রাম! শাহরুখ-ফারহার মেয় হুঁ না ২ নিয়ে সামনে এল বড় আপডেট
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes