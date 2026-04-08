    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Priyadarshan: শাহরুখকে ১০ গোল অক্ষয়ের, ‘ওঁর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ খুব…’, যা বললেন প্রিয়দর্শন

    Priyadarshan on Shah Rukh Khan and Akshay Kumar:  শাহরুখ খান এবং অক্ষয় কুমার দুজনেই হিন্দি সিনেমার প্রতিভাবান অভিনেতা। এবার এই দুই তারকাকে নিয়ে কথা বললেন চলচ্চিত্র নির্মাতা প্রিয়দর্শন এবং জানালেন কেন শাহরুখ গ্রামের চরিত্রে মানানসই নন।

    Apr 8, 2026, 20:46:31 IST
    By Swati Das Banerjee
    Priyadarshan comment on Shah Rukh Khan and Akshay Kumar: চলচ্চিত্র নির্মাতা প্রিয়দর্শন তাঁর নতুন হরর কমেডি ছবি 'ভূত বাংলা' নিয়ে আসছেন। এই ছবিতে অক্ষয় কুমার মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করছেন। সম্প্রতি প্রিয়দর্শন অভিনেতাদের স্ক্রিন প্রেজেন্স নিয়ে কথা বলেছেন এবং জানিয়েছেন কেন তিনি মনে করেন অক্ষয় সহজেই সাধারণ মানুষের চরিত্রে অভিনয় করতে পারেন।

    শাহরুখকে ১০ গোল অক্ষয়ের, ‘ওঁর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ খুব…’, যা বললেন প্রিয়দর্শন

    অক্ষয়কে নিয়ে প্রিয়দর্শন কী বললেন?

    ফার্স্টপোস্টের সাথে কথা বলার সময় প্রিয়দর্শন অক্ষয়ের অভিনয় শৈলী নিয়ে বলেন যে অভিনেতার সবচেয়ে বড় সুবিধা হল তাঁকে সাধারণ মানুষের মতোই দেখতে লাগে। তাঁর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, যেভাবে তিনি হাঁটেন, বিশেষ করে যখন তিনি 'খাট্টা মিঠা' ছবিতে অভিনয় করেছিলেন, তখন আমার সত্যিই মনে হয়েছিল যে তিনি একজন রোড কন্ট্রাক্টর যিনি সংগ্রাম করছেন। অনেক অভিনেতার পর্দায় একটি স্টাইলিশ ব্যক্তিত্ব থাকে, যার কারণে তাঁদের সাধারণ মানুষ হিসেবে দেখানো কঠিন হয়ে পড়ে।অক্ষয় সাধারণ মানুষের মতো জীবন যাপন করেন, তাই তিনি সাধারণ মানুষের সূক্ষ্ম বিষয়গুলো বোঝেন।'

    পরিচালক শাহরুখের ব্যক্তিত্ব নিয়ে কী বললেন?

    শাহরুখের সঙ্গে প্রিয়দর্শন 'বিল্লু' ছবিতে কাজ করেছেন, তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং বডি ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে প্রিয়দর্শন বলেন যে তাঁর মনে আছে তিনি শাহরুখকে একটি প্রত্যন্ত গ্রামে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে এই জায়গাটি কেমন লাগল? তিনি বলেছিলেন যে তিনি কখনও গ্রামের সাথে নিজেকে মেলাতে পারবেন না কারণ তিনি দিল্লিতে বড় হয়েছেন। প্রিয়দর্শন আরও বলেন, ‘শাহরুখ কখনও গ্রামে অভিনয় করতে পারবেন না কারণ ওঁর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ খুব পরিশীলিত।’

    চলচ্চিত্র নির্মাতা আরও জানান যে তিনি কমেডি পছন্দ করেন। তিনি বলেন, 'আমার জন্য হিউমারই সবকিছু, দারিদ্র্যের হিউমার। 'হেরাফেরি' ছিল দারিদ্র্যের কমেডি।' তিনি আরও বলেন যে তাঁর বেশিরভাগ ছবিতে ফোকাস থাকে যে চরিত্রটি আর্থিক সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে।

    'ভূত বাংলা' ছবির কথা বললে, এতে অক্ষয় ছাড়াও পরেশ রাওয়াল, বমিকা গাব্বি, তাবু, রাজপাল যাদব রয়েছেন। ছবিটি ১৭ এপ্রিল মুক্তি পাবে। 'হেইওয়ান'-এ আবার একসঙ্গে কাজ করবেন অক্ষয় ও প্রিয়দর্শন। জানিয়ে রাখি, 'ভূত বাংলা' ছাড়াও প্রিয়দর্শন 'হেইওয়ান' ছবিটিও নিয়ে আসছেন এবং এতেও তাঁর সঙ্গে অক্ষয় কুমার রয়েছেন। তবে অক্ষয় ছাড়াও সইফ আলি খানেরও এতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অন্যদিকে, রিপোর্ট অনুসারে, অক্ষয় এতে ভিলেনের ভূমিকায় অভিনয় করছেন।

    অক্ষয়ের অন্যান্য ছবি

    অন্যদিকে, অক্ষয় 'হেরাফেরি ৩', 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল' এবং 'গোলমাল ৫'-এও দেখা যাবে। 'হেরাফেরি ৩'-এ তিনি পরেশ রাওয়াল এবং সুনীল শেট্টির সাথে থাকবেন। 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল'-এ অক্ষয়ের সাথে সুনীল শেট্টি, সঞ্জয় দত্ত, আরশাদ ওয়ারসি, দিশা পাটানি, রবিনা ট্যান্ডন, জ্যাকলিন ফার্নান্দেজ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন। 'গোলমাল' ফ্র্যাঞ্চাইজিতে অক্ষয়ের অভিষেক হচ্ছে। অজয় দেবগণ, আরশাদ ওয়ারসি, তুষার কাপুর, কুনাল খেমু এবং শরমন যোশীর সাথে অক্ষয়ও থাকবেন।

