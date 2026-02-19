Edit Profile
    'আমার সফলতা ওঁর জন্যই...', সেলিমের অসুস্থতার মাঝে ভাইরাল শাহরুখের পুরনো সাক্ষাৎকার

    গত ১৭ ফেব্রুয়ারি আঁচমকাই মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হওয়ায় লীলাবতী হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় সালমান খানের বাবা সেলিম খানকে। ৯০ বছর বয়সী প্রবীণ লেখকের অসুস্থতার খবর পেয়েই হাসপাতালে ছুটে যান পরিবারের সকলে এবং বলিউডের একাধিক ব্যক্তিত্বরা।

    Published on: Feb 19, 2026 4:05 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    গত ১৭ ফেব্রুয়ারি আচমকাই মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হওয়ায় লীলাবতী হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় সলমন খানের বাবা সেলিম খানকে। ৯০ বছর বয়সী প্রবীণ লেখকের অসুস্থতার খবর পেয়েই হাসপাতালে ছুটে যান পরিবারের সকলে এবং বলিউডের একাধিক ব্যক্তিত্বরা। গতকাল অর্থাৎ ১৮ সেপ্টেম্বর জানানো হয়েছিল সেলিম খানের মাথায় ছোট্ট অপারেশন করা হয়েছে এবং তিনি আপাতত সুস্থ আছেন।

    সেলিমের অসুস্থতার মাঝে ভাইরাল শাহরুখের সাক্ষাৎকার
    সেলিমের অসুস্থতার মাঝে ভাইরাল শাহরুখের সাক্ষাৎকার

    বুধবার সেলিম খানের চিকিৎসক ডক্টর জলিল ডি পার্কার সংবাদ মাধ্যমকে জানান, মস্তিষ্কে খুব কম রক্তক্ষরণ হওয়ার কারণে একটি ছোট্ট অপারেশন করা হয়েছে এবং তা সম্পূর্ণ সফলভাবে করা হয়েছে। সেলিম খান এখন ভালো আছেন কিন্তু ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছে তাঁকে। আশা করা যায় খুব শীঘ্রই তাঁকে ভেন্টিলেশন থেকে বের করে আনা হবে। তবে যেহেতু তাঁর বয়স অনেকটা বেশি তাই সুস্থ হতে কিছুটা সময় লাগবে।

    সেলিম খানের হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেলিম খানের সঙ্গে সম্পর্কিত বেশ কিছু ছবি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ফের ছড়িয়ে পড়ে। এরমধ্যে শাহরুখ খানের একটি পুরনো সাক্ষাৎকারের ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে যেখানে দেখা যায় সেলিম খানের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছেন অভিনেতা। তিনি জানাচ্ছেন, তাঁর কেরিয়ারের সফলতার পেছনে সেলিম খান এবং তার গোটা পরিবারের অবদান ঠিক কতটা।

    ২০১৮ সালে আইএনএস-এর সঙ্গে আলাপচারিতায় শাহরুখ খান বলেছিলেন, ‘আমি আজ শাহরুখ খান হতে পেরেছি শুধুমাত্র সেলিম খানের জন্য। আমি যখন মুম্বইয়ে এসেছিলাম তখন আমি কিছুই চিনতাম না। আমার মনে আছে সলমনের গোটা পরিবার আমাকে কীভাবে আপন করে নিয়েছিল। সেলিমজি আমাকে সবসময় সমর্থন করেছিলেন সব ব্যাপারে আর তাই আজ আমি শাহরুখ খান হতে পেরেছি।’

    তবে শুধু শাহরুখ খান একা নন, কিছু সময় আগে অভিনেতা সুরজ পাঞ্চোলির একটি সাক্ষাৎকারেও জানা যায় যে সলমন খানের বাড়ি গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টের দরজা সব সময় সকলের জন্য খোলা থাকে। কোনওদিন সেই দরজায় তালা লাগানো থাকতো না। প্রত্যেকের জন্য অবারিত দ্বার খোলা থাকে সব সময়। বন্ধুবান্ধব থেকে শুরু করে অচেনা ব্যক্তি সকলের জন্যই সেলিম খান সব সময় সমান ভাবে উদার।

    প্রসঙ্গত,ভারতের অন্যতম বৃহৎ চলচ্চিত্র তারকা হওয়ার আগে, শাহরুখ ১৯৮০-এর দশকের শেষের দিকে টেলিভিশনে তার কর্মজীবন শুরু করেন এবং ১৯৯২ সালে ' দিওয়ানা' চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বলিউডে আত্মপ্রকাশ করেন ।

