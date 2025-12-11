Shah Rukh Khan: দিনে মাত্র ৪ ঘণ্টা ঘুমোতেন শাহরুখ, শারীরিক কসরতের জেরে এখন কত ঘণ্টা বিছনায় কাটে?

Edit Profile
    Shah Rukh Khan: দিনে মাত্র ৪ ঘণ্টা ঘুমোতেন শাহরুখ, শারীরিক কসরতের জেরে এখন কত ঘণ্টা বিছনায় কাটে?

    শারীরিক কসরৎ করলেও পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুমান না শাহরুখ খান। ৬০ বছর বয়সে পৌঁছে তারকার দৈনিক ঘুমের পরিমাণ মাত্র ৫ ঘণ্টা।

    Published on: Dec 11, 2025 1:34 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    শাহরুখ খান, কেবল তাঁর অভিনয়ের জন্যই নয়, ৬০-এর গণ্ডি ছুঁয়েও নিজের ফিটনেস ধরে রাখার জন্যও বিখ্যাত। ষাটের দোরগোড়ায় এসে পাঠান, জওয়ানে যে অ্যাকশন দৃশ্যে অভিনয় করেছেন বাদশা, তা এক কথায় অকল্পনীয়। কঠোর অনুশীলন,সঠিক ডায়েটের পাশাপাশি বিশ্রামেরও প্রয়োজন সুঠাম বডি তৈরি করতে। অভিনেতার ঘুমের পরিমাণ কিন্তু বেজায় কম, এতদিন মাত্র ৪ ঘণ্টা ঘুমিয়েই দিনযাপন করতেন কিং খান। হালে তিনি শেয়ার করেছেন এখন ঘুমের মেয়াদ একটু বেড়েছে, কঠোর ওয়ার্কআউটের জেরে দিনে ৫-৬ ঘন্টা ঘুমোন তারকা।

    কেন ৫-৬ ঘণ্টা ঘুমোন শাহরুখ?

    শাহরুখ বলেন, ‘আমি ৫-৬ ঘন্টা ঘুমাই। আমি যদি কাজ করি তাহলে চার ঘণ্টা ঘুমানোর চেষ্টা করি। জীবনে এত সাফল্য,ধন-দৌলত সবই রয়েছে। অভিনেতার কথায়, 'আমিও কঠোর পরিশ্রম করার চেষ্টা করি, কখনও কখনও শরীর ক্লান্ত হয়ে যায়, কিন্তু হৃদয় কখনও হয় না। সুতরাং আমার সমস্যা হ'ল এটি। মাঝে মাঝে আমি খুব ক্লান্ত থাকি, তাই আমি সেটে ফিরে যাই এবং কাজ করি, কারণ হৃদয় ক্লান্ত হয় না, এমনকি শরীর ক্লান্ত থাকলেও । এবং আমি অনুভব করি যে এটি আমাকে চালিয়ে যেতে বাধ্য করে'।

    শাহরুখ বর্তমানে একটু একটু কে ঘুমকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। যা বিশেষজ্ঞ চিকিত্সার পরামর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফিটনেস উত্সাহীদের জন্য জানাই, যাঁরা সবকিছু ঠিক করলেও ঘুম বঞ্চনার কারণেই সঠিক ফল থেকে দূরে থাকতে পারেন। হায়দরাবাদের রিজেনার্থোস্পোর্টের রিজেনারেটিভ মেডিসিনের বিশেষজ্ঞ ডাঃ ভেঙ্কটেশ মোভা এর আগে এইচটি লাইফস্টাইলের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে বিশ্রামের সমালোচনামূলক প্রকৃতি সম্পর্কে কথা বলেছিলেন। তিনি বলেন.'একটি ওয়ার্কআউট থেকে পুনরুদ্ধার করা প্রশিক্ষণের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক পুনরুদ্ধার ছাড়া, পেশীগুলি ক্লান্ত থাকে, আঘাতের ঝুঁকি বাড়ায় এবং কর্মক্ষমতা অর্জন সীমিত করে'।

    তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে পেশীগুলিতে মাইক্রো-টিয়ার, যদিও বৃদ্ধির একটি প্রাকৃতিক অংশ, 'শক্তিশালী পুনর্গঠনের জন্য সঠিক পুনরুদ্ধার' প্রয়োজন এবং পর্যাপ্ত বিশ্রাম ছাড়া, এটি অত্যধিক প্রদাহ, কঠোরতা এবং এমনকি দীর্ঘস্থায়ী আঘাতের কারণ হতে পারে। ‘পুনরুদ্ধারের জন্য ৭ থেকে ৯ ঘন্টা ঘুম গুরুত্বপূর্ণ’।

    শাহরুখকে আগামিতে দেখা যাবে কিং ছবিতে, নিজেকে নেভার সিন বিফোর অবতারে মেলে ধরতে প্রস্তুত তিনি। এই ছবিতেই প্রথমবার মেয়ে সুহানার সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করবেন তারকা।

