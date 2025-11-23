Edit Profile
    দিল্লি বিস্ফোরণ প্রসঙ্গে প্রথম কথা বললেন শাহরুখ! 'নিরীহ মানুষদের…', যা বললেন নায়ক

    শাহরুখ খান ২৬/১১ সন্ত্রাসবাদী হামলা, পহেলগাম সন্ত্রাসবাদী হামলা এবং সাম্প্রতিক দিল্লি বোমা বিস্ফোরণে নিহত নিরীহ মানুষদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এবং দেশের সৈন্যদের সাহসিকতার কথা বলেছেন।

    Published on: Nov 23, 2025 8:56 AM IST
    By Sayani Rana
    বলিউড অভিনেতা শাহরুখ খান মুম্বইতে অনুষ্ঠিত গ্লোবাল পিস অনার্স ২০২৫-এ অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই অনুষ্ঠান থেকে শাহরুখ খানের বক্তৃতাটি ভাইরাল হয়েছে। এই ভাইরাল ভিডিয়োতে, শাহরুখ খান ২৬/১১ সন্ত্রাসবাদী হামলা, পহেলগাম সন্ত্রাসবাদী হামলা এবং সাম্প্রতিক দিল্লি বোমা বিস্ফোরণে নিহত নিরীহ মানুষদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এবং দেশের সৈন্যদের সাহসিকতার কথা বলেছেন।

    ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োটিতে শাহরুখ খানকে বলতে দেখা যায়, ‘২৬/১১, পাহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলা এবং সাম্প্রতিক দিল্লি বিস্ফোরণে প্রাণ উৎসর্গকারী নিরীহ মানুষদের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং এই হামলায় শহীদ হওয়া আমাদের সাহসী নিরাপত্তা কর্মীদের প্রতি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি।’

    এরপর শাহরুখ খানকে দেশের সাহসী সৈন্যদের কথা বলতে দেখা যায়। শাহরুখ বলেন, ‘আজ, দেশের সাহসী সৈন্য ও জওয়ানদের জন্য, আমাকে এই চারটি লাইন বলতে বলা হয়েছে যা খুবই সুন্দর। তাই দয়া করে মনোযোগ দিয়ে শুনুন। যখন কেউ আপনাকে জিজ্ঞাসা করে আপনি কী করেন? তখন গর্বের সঙ্গে বলুন যে আমি দেশকে রক্ষা করি। যদি কেউ আপনাকে জিজ্ঞাসা করে আপনি কত আয় করেন? একটু হেসে বলুন যে আমি ১৪০ কোটি মানুষের আশীর্বাদ অর্জন করি। আর যদি কেউ পিছন ফিরে জিজ্ঞাসা করে যে আপনি কি কখনও ভয় পান, তাহলে তাদের চোখের দিকে তাকিয়ে বলুন যে যাঁরা আমাদের আক্রমণ করে তাঁরা ভয় পায়।’

    শাহরুখ খান আরও বলেন, ‘আজ, বিশ্ব শান্তি সম্মাননা উপলক্ষে, সমগ্র দেশের পক্ষ থেকে, আমি শহীদদের পরিবারকেও স্যালুট জানাই। আমি সেইসব মায়েদের স্যালুট জানাই যাঁদের গর্ভে এই সাহসী পুত্রদের জন্ম হয়েছে। আমি তাঁদের পিতাদের চেতনাকে স্যালুট জানাই। আমি তাঁদের সঙ্গীদের সাহসকে স্যালুট জানাই কারণ তাঁরা যুদ্ধে ছিলেন কিন্তু আপনারা সকলেই যুদ্ধও করেছিলেন এবং তাও অত্যন্ত সাহস ও সাহসিকতার সঙ্গে।’

    শাহরুখ খান বলেন, 'আপনাদের সকলকে আমার আন্তরিক প্রণাম। এই দেশ সম্পর্কে সর্বদা বলা হয়ে থাকে যে ভারত কখনও মাথা নত করে না। কেউ আমাদের থামাতে পারেনি। কেউ আমাদের পরাজিত করতে পারেনি। কেউ আমাদের কাছ থেকে আমাদের শান্তি কেড়ে নিতে পারেনি। কারণ যতক্ষণ এই দেশের সুপারহিরোরা-ইউনিফর্ম পরে আমাদের পাহারা দিচ্ছেন, ততক্ষণ আমাদের দেশ থেকে শান্তি ও প্রশান্তি কেড়ে নেওয়া কেবল কঠিনই নয়, অসম্ভবও। শান্তি একটা সুন্দর জিনিস। সমগ্র বিশ্ব আসলে এটাই চায়। এটাই অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করে। বিশ্বের সকল মহান মানুষ শান্তির সন্ধান করে। শান্তির চেয়ে সুন্দর আর কিছু নেই, কারণ কেবল শান্তিতেই চিন্তাভাবনা জাগ্রত হতে পারে। উন্নত চিন্তাভাবনা জাগ্রত হয়। একটা উন্নত পথ দৃশ্যমান হয়। শান্তি সত্যিই একটা বিপ্লব, একটি উন্নত বিশ্বের জন্য। তাই, আসুন আমরা সকলেই শান্তির দিকে পদক্ষেপ নিই। আমাদের চারপাশে আপনার এবং আমার, জাতিভেদ, বৈষম্য ভুলে যান এবং মানবতার পথে হাঁটুন। যাতে আমাদের দেশের শান্তির জন্য আমাদের বীরদের শহীদত্ব বৃথা না যায়। যদি আমাদের মধ্যে শান্তি থাকে, তবে কিছুই না। ভারতকে নাড়া দিতে পারে, ভারতকে কিছুই হারাতে পারে না এবং আমাদের ভারতীয়দের মনোবল ভাঙতে পারে না।'

