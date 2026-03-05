Edit Profile
    সচিন-পুত্রের বিয়েতে শাহরুখের ‘সিগনেচার সেলাম’, হলদে ছোঁয়ায় লাস্যময়ী সুহানা-গৌরী

    স্ত্রী গৌরী খান ও মেয়ে সুহানা খানকে নিয়ে অর্জুন তেন্ডুলকর ও সানিয়া চান্দোকের বিয়েতে এসেছিলেন শাহরুখ খান। তাঁর রাজকীয় লুকে থ গোটা নেটপাড়া। 

    Published on: Mar 05, 2026 6:00 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    সচিন-পুত্র অর্জুনের বিয়ের আসরে বৃহস্পতিবার চাঁদের হাট। কিন্তু সব আলো যেন কেড়ে নিলেন শাহরুখ খান। সঙ্গে স্ত্রী গৌরী খান এবং কন্যা সুহানা খান। ‘বাদশা’র এক ঝলক পাওয়ার জন্য আলোকচিত্রীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। আইভরি রঙের বন্ধগলা শেরওয়ানিতে শাহরুখের রাজকীয় উপস্থিতি যেন মনে করিয়ে দিল— কেন তিনি আজও বলিউডের শেষ কথা।

    সচিন-পুত্রের বিয়েতে শাহরুখের ‘সিগনেচার সেলাম’, হলদে ছোঁয়ায় লাস্যময়ী সুহানা-গৌরী (PTI)
    সচিন-পুত্রের বিয়েতে শাহরুখের ‘সিগনেচার সেলাম’, হলদে ছোঁয়ায় লাস্যময়ী সুহানা-গৌরী (PTI)

    খান পরিবারের ফ্যাশন স্টেটমেন্ট:

    এদিন সাজগোজেও ছিল বিশেষ পরিকল্পনা। শাহরুখের দুধসাদা আভিজাত্যের পাশে গৌরী ও সুহানা সেজেছিলেন হলুদ রঙের শেডে। অফ-হোয়াইট বা আইভরি রঙের ট্র্যাডিশনাল আউটফিট এবং সিগনেচার কালো চশমায় শাহরুখ মেয়েদের হৃদয়ের ধুকপুকানি বাড়ালেন।

    গৌরী বেছে নিয়েছিলেন একটি সিকুইন করা হলুদ শাড়ি। অন্যদিকে, সুহানা নজর কাড়লেন আইভরি ও হলুদ রঙের সংমিশ্রণে তৈরি একটি লেহেঙ্গায়। মা-মেয়ের এই ‘কালার কোঅর্ডিনেশন’ ছিল অর্জুনের বিয়ের অন্যতম আকর্ষণ।

    রাজকীয় সেলাম ও অনুরাগীদের উন্মাদনা:

    অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশের আগে প্রথাগত ঢঙে হাত তুলে ‘সেলাম’ জানান শাহরুখ। সেই মুহূর্তের ভিডিও ভাইরাল হতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রশংসার ঝড়। ভক্তরা লিখছেন, ‘কিং উইথ হিজ রয়্যাল ফ্যামিলি’। কেউ আবার বলছেন, ‘বক্স অফিস বা বিয়ের আসর— স্পটলাইট সবসময় শাহরুখের দিকেই থাকে।’ তবে এদিন আরিয়ান খানকে দেখা যায়নি। শোনা যাচ্ছে, নেটফ্লিক্সের পর এবার এইচবিও-র একটি প্রোজেক্ট নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন তিনি।

    তারকাদের মেলা:

    কেবল শাহরুখই নন, সচিনের ছেলের বিয়েতে হাজির ছিলেন বলিউডের আরেক স্তম্ভ আমির খান। তিনি পরেছিলেন লাল রঙের সিল্ক কুর্তা। এছাড়াও নজর কেড়েছেন অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বর্য রাই বচ্চন। দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদের গুঞ্জন উড়িয়ে এদিন দুজনে হাতে হাত রেখে অনুষ্ঠানে প্রবেশ করেন। অমিতাভ বচ্চন এবং জয়া বচ্চনকেও দেখা গিয়েছে সাবেকি সাদা সাজে।

    ক্রিকেট জগত থেকেও এম এস ধোনি, অনিল কুম্বলে এবং সুরেশ রায়নারা সপরিবারে এসে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ জানান।

    এদিন একই ছাদের তলায় দেখা মিলল শাহরুখ এবং আমিরের। যদিও সলমন খান ব্যস্ততার কারণে সরাসরি উপস্থিত হতে পারেননি (শোনা যাচ্ছে তিনি বিশেষ বার্তা পাঠিয়েছেন), তবুও শাহরুখ-গৌরীর রাজকীয় প্রবেশ আসর জমিয়ে দিয়েছিল। শাহরুখের সেই ‘পিক মেল বিউটি’ নিয়ে ভক্তদের উন্মাদনা ছিল তুঙ্গে।

    এই বিয়ের সবথেকে বড় চমক ছিল অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বর্য রাই বচ্চনের একসঙ্গে উপস্থিতি। গত কয়েক মাস ধরে তাঁদের বিচ্ছেদ নিয়ে যে উত্তাল বিতর্ক চলছিল, সচিনের আমন্ত্রণে এসে তাঁরা সেই আগুনেই কার্যত জল ঢাললেন। হালকা নীল আনারকলিতে ঐশ্বর্য এবং কালো শেরওয়ানিতে অভিষেক যখন পাশাপাশি পোজ দিলেন, তখন সবার মনে হলো— সচিনের পারিবারিক অনুষ্ঠানে এসে হয়তো সব তিক্ততা মিটে গিয়েছে।

    বলিউডের এই ঝাঁপিয়ে পড়া আসলে বুঝিয়ে দিল যে, মাঠের বাইরেও সচিন তেন্ডুলকর এক বিশাল ঐক্যের প্রতীক। পর্দার হিরোরা এদিন সচিনের ছেলের বিয়েতে এসে কেবল অতিথি নন, বরং পরিবারের সদস্যের মতোই আনন্দ করেছেন। এটি কেবল একটি বিয়ে ছিল না, এটি ছিল ভারতীয় পপ-কালচারের দুই স্তম্ভের এক অমর কোলাজ।

