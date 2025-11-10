Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Shah Rukh Khan: মহিলা পুলিশ অফিসারের হাত নিজের মুঠোয়, নেটপাড়ার মন জয় করে ফের ‘বাদশা’ শাহরুখ

    একটা বিষয় যা সবার নজর কাড়ে তা হল, পাশে বসা এক মহিলা অফিসারের হাত নিজের মুঠোয় ধরে রেখেছেন শাহরুখ। এখ ভক্ত মন্তব্য করেছেন, ‘শুধু নামে বাদশা নয়, কাজেও বাদশা’।

    Published on: Nov 10, 2025 12:40 PM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ভক্তদের মনে জায়গা করে নেওয়ার কোনো সুযোগই ছাড়েন না শাহরুখ খান। সম্প্রতি অভিনেতার একটি ভিডিয়ো বেশ ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়াতে। যেখানে তাঁকে একটি ছোট্ট মেয়ে আর মুম্বই পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে পোজ দিতে দেখা যায়। আর একটা বিষয় যা সবার নজর কাড়ে তা হল, পাশে বসা এক মহিলা অফিসারের হাত নিজের মুঠোয় ধরে রেখেছেন শাহরুখ।

    মহিলা পুলিশ অফিসারের সঙ্গে শাহরুখ খান।
    মহিলা পুলিশ অফিসারের সঙ্গে শাহরুখ খান।

    আর বাদশার এই বিশেষ স্বভাবই মন কেড়ে নেয় নেটপাড়ার বরাবর। এক নেটিজেন লিখেছেন, ‘দিলো কা বাদশা’। আরেকজনের মন্তব্য, ‘শুধু নামে বাদশা নয়, কাজেও বাদশা’। তৃতীয় মন্তব্যটিতে লেখা, ‘শাহরুখকে ভালোবাসার কারণ রোজ রোজ বাড়ে।’

    আরও পড়ুন: বাংলার প্রথম হিসেবে জেতেন ইন্ডিয়ান আইডল! কত লাখ টাকার গাড়ি কিনলেন নিমতার মেয়ে মানসী ঘোষ?

    ২ নভেম্বর শাহরুখ খানের ৬০তম জন্মদিন উদযাপনের সময়কার বিশেষ মুহূর্তের কথা না বললেই নয়। মুম্বই পুলিশ ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য মান্নাতের চারপাশের এক কিলোমিটার এলাকা ঘিরে রেখেছিল, তবে অভিনেতার অন্য পরিকল্পনা ছিল। তিনি বান্দ্রার বালগন্ধর্ব রঙমন্দিরে হাজির হয়েছিলেন এবং সেখানে একটি ফ্যান ইভেন্ট হয়েছিল। সোনালি এবং বেগুনি পাস-সহ প্রায় ৫০০ ভাগ্যবান ভক্ত অডিটোরিয়ামটি ভরিয়ে রেখেছিল।

    আরও পড়ুন: বাবা জাভেদ আখতারের সামনে হিন্দিতে কথাই বলেন না ফারহান! যদিও পিছনে লুকিয়ে আছে এক বড় কারণ, নিজেই করলেন তা খোলসা

    কালো টি-র উপরে সাদা জ্যাকেট পরে আসেন শাহরুখ। উল্লাসে ভরিয়ে দেয় উপস্থিত ভক্তরা। যখন তিনি তাঁর আইকনিক পোজে তাঁর হাত প্রসারিত করেছিলেন, তখন হলটি ‘শাহরুখ’, ‘শাহরুখ’ বলে চিৎকার করতে থাকেন। তিনি জিন্দা বান্দার সঙ্গে নাচেন। সিদ্ধার্থ আনন্দের সঙ্গে পরবর্তী সিনেমা ‘কিং’ নিয়েও কথা বলেন।

    আরও পড়ুন: বাবা-মেয়ের মিষ্টি মুহূর্ত ভাগ করলেন অনিন্দিতা, জানেন সুদীপ কন্যা ‘তিষ্যা’র নামের এই বিশেষ অর্থ

    নিজের ভক্তদের উদ্দেশে শাহরুখকে এই সময় বলতে শোনা যায়, ‘আমি যখন আসি এবং আপনাদের সঙ্গে দেখা করি তখন যে ভালোবাসা পাই তা আমার কাছে বিশেষ হয়ে ওঠে। রাস্তায় হোক বা মন্নতের বাইরে অথবা এই ধরনের কোনো অনুষ্ঠানে, আপনাদের সঙ্গে দেখা করে আমি বুঝি আপনারা খুশি হয়েছেন, আর সেটা আমাকে আরও খুশি করে।’

    শাহরুখকে এরপর অ্যাকশন ফিল্ম কিং-এ দেখা যাবে, যা পরিচালনা করছেন সিদ্ধার্থ আনন্দ। ছবিতে তাঁর বিপরীতে দেখা যাবে দীপিকা পাড়ুকোন। শুধু তাই নয়, বড় পর্দায় প্রথমবার আসছেন তাঁর মেয়ে সুহানা খান, বাবার সঙ্গে কিং ছবি দিয়েই।

    News/Entertainment/Shah Rukh Khan: মহিলা পুলিশ অফিসারের হাত নিজের মুঠোয়, নেটপাড়ার মন জয় করে ফের ‘বাদশা’ শাহরুখ
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes