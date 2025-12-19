Edit Profile
    ধীরুভাই স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে শাহরুখ-গৌরী একসঙ্গে, করিনা এল করণ-করিশ্মার সঙ্গে, ঐশ্বর্যর সঙ্গে অভিষেক এল কি?

    প্রতি বছরের মতো এবারও ধীরুভাই আম্বানি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের বার্ষিক দিবসের অনুষ্ঠানে তারকাদের নিয়ে চাঁদের হাট বসেছিল। অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া তারকাদের ৭টি ছবি এখানে দেখুন।

    Published on: Dec 19, 2025 10:18 AM IST
    By Tulika Samadder
    বৃহস্পতিবার ছিল ধীরুভাই আম্বানি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠান। শাহরুখ খান, করিনা কাপুর খান, ঐশ্বর্য রাই বচ্চন, অভিষেক বচ্চন এবং শাহিদ কাপুর-সহ অনেক বলিউড তারকারা এই অনুষ্ঠানে তাদের সন্তানদের উৎসাহ দিতে এসেছিলেন। আসুন আপনাকে ৭টি ছবিতে অনুষ্ঠানে আসা সেলিব্রিটিদের এক ঝলক দেওয়া যাক।

    আম্বানিদের স্কুলে ঐশ্বর্য-শাহরুখরা।
    ঐশ্বর্য রাই, অভিষেক বচ্চন।
    ঐশ্বর্য রাই, অভিষেক বচ্চন।

    অমিতাভ বচ্চন, ঐশ্বর্য রাই বচ্চন এবং অভিষেক বচ্চন একই গাড়িতে ধীরুভাই আম্বানি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে পৌঁছেছিলেন। সামনের সিটে বসে ছিলেন অভিষেক, পেছনের সিটে ছিলেন অমিতাভ ও ঐশ্বর্য। যে ভিডিয়োটি সামনে এসেছে সেখানে দেখা যায় যে, গাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই স্কুলের ভিতরে চলে যান অমিতাভ। একই সময়ে, অভিষেক ঐশ্বর্যর সঙ্গে শাশুড়ি বৃন্দা রাইয়ের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন এবং তাঁরা একসঙ্গে ভিতরে গিয়েছিলেন।

    বচ্চন পরিবার।
    শাহরুখ খান।
    শাহরুখ খান।

    শাহরুখ খানের সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী গৌরী খান ও মেয়ে সুহানা খান। তাঁরা পরিবারের কনিষ্ঠতম সদস্য অব্রামকে সমর্থন করার জন্য বার্ষিক অনুষ্ঠানে এসেছিলেন।

    গৌরী খান, সুহানা খান।
    করণ, করিনা ও করিশ্মা।
    করণ, করিনা ও করিশ্মা।

    করণ জোহর, কারিনা কাপুর খান ও করিশ্মা কাপুরের ভিডিয়ো ও ছবিও সামনে এসেছে। করণ জোহর তার সন্তান যশ এবং রুহির অভিনয় দেখতে এসেছিলেন। একই সঙ্গে দুই ছেলে জেহ ও তৈমুরের জন্য এসেছিলেন করিনা। করণ ইনস্টাগ্রামে ছেলের স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে করিনার সিঙ্গারা খাওয়ার একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন।

    করিনা কাপুর।
    মীরার সঙ্গে শাহিদ কাপুর।
    মীরার সঙ্গে শাহিদ কাপুর।

    স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এদিন ধীরুভাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে আসেন শাহিদ কাপুর ও মীরা রাজপুতও। শাহিদকে ক্যাজুয়াল লুকে দেখা গেছে, যখন মীরাকে একটি কো-অর্ড সেটে সুন্দর দেখাচ্ছিল।

    ফারহা খান।
    তিন সন্তানের ছবি সম্বলিত টি-শার্ট পরে স্কুলে এসেছিলেন পরিচালক-কোরিওগ্রাফার ফারহা খান। প্রতি বছরই ধীরুভাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে বসে তারকাদের মেলা। ছবি থেকে স্পষ্ট, এবারেও তার অন্যথা হয়নি।

