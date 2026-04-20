Shaheb-Sushmita: বিয়ের পাকা কথা মিটেছে! ‘যদি তুই আমার…’, সুস্মিতার ছবিতে ভালোবাসা জানালেন সাহেব

Shaheb-Sushmita: বিয়ের পাকা কথা মিটেছে! ‘যদি তুই আমার…’, সুস্মিতার ছবিতে ভালোবাসা জানালেন সাহেব
Shaheb-Sushmita: ইটস অফিসিয়্যাল! সুস্মিতার ছবি শেয়ার করলেন সাহেব। সঙ্গে ভালোবাসার চিহ্ন। ব্য়াকগ্রাউন্ডে বাজছে অরিজিতের ‘তু অগর মেরি….’। বুঝিয়ে দিলেন দুজনের সম্পর্কে গভীরতা।
রিল থেকে রিয়েল— সাহেব ও সুস্মিতার রসায়ন নিয়ে চর্চার শেষ নেই। শুক্রবার সুস্মিতা যখন সাহেবের মা এবং বোন সোনম (সুনীল ছেত্রীর স্ত্রী)-এর সঙ্গে একটি পারিবারিক ছবি পোস্ট করেছিলেন, তখনই নেটিজেনরা দুইয়ে দুইয়ে চার করে নিয়েছিলেন। লাল শাড়িতে সুস্মিতাকে দেখে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন— তবে কি বিয়ের ‘পাকা কথা’ সারা? সেই জল্পনার আগুনে ঘি ঢাললেন খোদ সাহেব।
ইনস্টাগ্রামে প্রেমের ইশারা?
রবিবার সাহেব তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে সুস্মিতার একটি একক ছবি পোস্ট করেছেন। তবে শুধু ছবিই নয়, সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন একটি লাল হৃদয়ের ইমোজি। আর নেপথ্যে বাজছে নয়ের দশকের জনপ্রিয় গান— ‘তু অগর মেরি…’। সাহেবের এই ‘পাবলিক ডিসপ্লে অফ অ্যাফেকশন’ বা পিডিএ দেখে ভক্তদের বুঝতে বাকি নেই যে, সম্পর্কের সমীকরণটা কেবল ‘ভালো বন্ধু’তে আটকে নেই।
পরিবারের ‘ঘরের মেয়ে’ সুস্মিতা
সাহেবের বাড়িতে সুস্মিতার যাতায়াত এখন নিয়মিত। সাহেবের ভাগ্নে (সুনীল ছেত্রীর ছেলে)-র সঙ্গেও খুনসুটির ছবি ভাগ করে নিয়েছিলেন অভিনেত্রী। ‘কথা’ ধারাবাহিকের শুটিং চলাকালীনই তাঁদের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। সুস্মিতার জন্মদিনে সাহেবের সেই দীর্ঘ আবেগী পোস্ট— যেখানে তিনি লিখেছিলেন, ‘আমি তোর ঢাল হয়ে থাকব সারা জীবন’— তখনই অনেকটা স্পষ্ট হয়েছিল তাঁদের সম্পর্কের গভীরতা।
কবে চার হাত এক হবে?
স্টুডিও পাড়ায় গুঞ্জন, ২০২৬ সালের শেষের দিকেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে পারেন এই জুটি। যদিও সাহেব বা সুস্মিতা কেউই এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে এই খবরে সিলমোহর দেননি। তবে রবিবারের এই ইনস্টাগ্রাম পোস্ট যেন নীরবতায় থেকেও অনেক কথা বলে দিল।
সাহেব -সুস্মিতার দুজনেরই একটা অতীত আছে। একটা সময় মডেল সোনিকা চৌহানের সঙ্গে বিয়ের কথা পাকা ছিল সাহেবের। কিন্তু দুর্ঘটনায় অকালে চলে যান সোনিকা। সেই ধাক্কা সামালাতে অনেকটা সময় লেগেছে সাহেবের। অন্যদিকে অনির্বাণ রায়ের সঙ্গে দীর্ঘদিন প্রেম সম্পর্কে আবদ্ধ ছিলেন সুস্মিতা। হয়েছিল এনগেজমেন্টও। টেকেনি সম্পর্ক। সব ভুলে চার হাত এক হতে চলেছে কথা-এভির। পর্দার রসায়ন এখন বাস্তবে ক্রমেই গাঢ় হচ্ছে।
কাজের ক্ষেত্রে সাহেবকে বর্তমানে স্টার জলসার গঙ্গা ধারাবাহিকে দেখা যাচ্ছে। অন্যদিকে আদৃত রায়ের সঙ্গে জুটি বেঁধে ছোটপর্দায় ফিরতে চলেছেন সুস্মিতা, খবর তেমনই।
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার।