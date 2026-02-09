Susmita-Shaheb: সুস্মিতার চোখের নীলে হারালেন! কথা নায়িকার ভাইয়ের বিয়েতে সাহেব, 'তোমাদেরটা কবে?' প্রশ্ন নেটিজেনের

Susmita-Shaheb: সুস্মিতার চোখের নীলে হারালেন! কথা নায়িকার ভাইয়ের বিয়েতে সাহেব, 'তোমাদেরটা কবে?' প্রশ্ন নেটিজেনের
সুস্মিতার কোমরে সাহেবের হাত, আর চোখেমুখে প্রশান্তির হাসি। বেগুনি মখমলের লেহেঙ্গায় সুস্মিতাকে যেমন অপরূপ লাগছিল, তেমনই কালো স্যুটে সাহেব ছিলেন রীতিমতো ‘ড্যাশিং’।
টলিপাড়ার অন্যতম ‘পাওয়ার কাপল’ হিসেবে ইতিমধ্যেই নিজেদের জায়গা করে নিয়েছেন সুস্মিতা দে এবং সাহেব ভট্টাচার্য। তাঁদের পর্দার রসায়ন হোক বা বাস্তব জীবনের জমাটি প্রেম— ভক্তদের নজর এড়ায় না কিছুই। মুখে যাই বলুন না দুজনে, তাঁদের প্রেম এখন ইন্ডাস্ট্রির ওপেন সিক্রেট। সম্প্রতি সুস্মিতার ভাইয়ের বিয়েতে সাহেবের উপস্থিতি সেই প্রেমের আলোচনার ঘৃতাহুতি দিল। নেটিজেনদের সরাসরি প্রশ্ন, ‘সবই তো হলো, তোমাদে বিয়ের সানাইটা কবে বাজছে?’
তুতো ভাইয়ের বিয়ে উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সুস্মিতা ধরা দিয়েছিলেন জমকালো বেগুনি রঙের মখমলের লেহেঙ্গায়। পাশে সাহেবও কম যান না; কালো স্যুট আর স্টাইলিশ লুকের যুগলবন্দিতে তাঁকে দেখাচ্ছিল বেশ আকর্ষণীয়। তবে পোশাকের চেয়েও বেশি চর্চায় তাঁদের রসায়ন। শেয়ার করা ছবিতে দেখা যাচ্ছে, সুস্মিতার চোখে চোখ রেখে অপলক তাকিয়ে আছেন সাহেব। সুস্মিতার কোমরে সাহেবের হাত— এই ছবিতে ফুটে উঠেছে এক নিবিড় সখ্যতা। ছবির ক্যাপশন আর তাঁদের শরীরী ভাষা বলছে, প্রেমের জোয়ারে ভাসছেন এই তারকা জুটি। সুদূর বাঁকুড়ায় সুস্মিতার ভাইয়ের বিয়েতে হাজির ছিলেন সাহেব। দুজনের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা এখন সবার নজরে।
চারদিকে আলো আর উৎসবের মেজাজ। সঙ্গে প্রিয় মানুষের সান্নিধ্য। সুস্মিতা দে-র ভাইয়ের বিয়ে যেন হয়ে উঠল প্রেমের এক নতুন উদযাপন। সেই মুহূর্তের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে অভিনেত্রী নিজেই লিখলেন, ‘এ ওয়েডিং ফিল্ড উইদ লাভ, লাফটার অ্যান্ড হ্যাপিনেস...’।
অনুরাগীদের মন্তব্য বাক্সে উপচে পড়ছে শুভেচ্ছার বন্যা। কেউ লিখেছেন, ‘আপনাদের দুজনকে একসঙ্গে রাজকীয় দেখাচ্ছে।’ আবার কেউ রসিকতা করে জানতে চেয়েছেন, ‘পরের বিয়ের নেমন্তন্নটা কি তবে সাহেবের তরফেই পেতে চলেছি?’ যদিও বিয়ে নিয়ে সুস্মিতা বা সাহেব কাউকেই এখনও সরাসরি মুখ খুলতে দেখা যায়নি। বর্তমানে দুজনেই নিজের কেরিয়ার ও নতুন নতুন কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও, তাঁদের এই ‘পাবলিক ডিসপ্লে অফ অ্যাফেকশন’ ইঙ্গিত দিচ্ছে যে সম্পর্কটা এখন অনেকটাই পরিণত।
টলিপাড়ার গুঞ্জন, নিজেদের এই সম্পর্ক নিয়ে লুকোছাপা করার কোনও ইচ্ছেই তাঁদের নেই। পারিবারিক অনুষ্ঠানে সাহেবের উপস্থিতিই প্রমাণ করে দেয়, দুই পরিবারের মধ্যেও সখ্যতা বেশ গভীর। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা, কবে এই ‘রিল’ জীবনের রোম্যান্স পূর্ণতা পায় ‘রিয়েল’ জীবনের বিয়ের পিঁড়িতে।