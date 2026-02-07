‘ও রোমিও’ ছবির প্রচারে এসে ভক্তদের ভিড়ে নাজেহাল শাহিদ, বাধ্য হয়ে ছাড়লেন মঞ্চ

Edit Profile
    Published on: Feb 07, 2026 1:50 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    এই মুহূর্তে শাহিদ কাপুর ব্যস্ত তাঁর আসন্ন ছবি ‘ও রোমিও’ সিনেমার প্রচারে। শাহিদের সঙ্গে ছবির প্রচারে যোগদান করেন তৃপ্তি দিমরিও। কিন্তু সিনেমার নতুন গান ‘পান কি দুকান’- এর লঞ্চের সময় ঘটে যায় এমন একটি অঘটন যার ফলে মঞ্চ ছেড়ে বাধ্য হয়ে চলে যেতে হয়েছে শাহিদ কাপুরকে।

    কী ঘটেছে?

    শুক্রবার সিনেমার গানের লঞ্চ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন শাহিদ কাপুর এবং তৃপ্তি। অনুষ্ঠান চলাকালীন শাহিদ উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে বেশ কিছুজনকে গানের তালে তালে নাচ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। অভিনেতার ডাকে মঞ্চে উঠে আসেন বেশ কয়েকজন কিন্তু তারপরেই শুরু হয়ে যায় চরম বিশৃঙ্খলা।

    দু তিনজনের পরিবর্তে হঠাৎ করেই একের পর এক ভক্ত স্টেজে চলে আসেন শাহিদের কাছে। প্রথমে সব কিছু হাসিমুখে সামাল দিলেও পরে যখন পরিস্থিতি হাতের বাইরে বেরিয়ে যায় তখন বাধ্য হয়ে মঞ্চ ছেড়ে বেরিয়ে যান অভিনেতা। এদিকে নিরাপত্তারক্ষীরা ক্রমাগত পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকেন।

    এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ চলার পর যখন পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যায় তারপর আবার মঞ্চে ফিরে আসেন শাহিদ কাপুর। কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য বিশৃঙ্খলা কারণে তাঁকে মঞ্চ ছেড়ে চলে যেতে হয়। এই ঘটনার সেই মুহূর্তের ভিডিও ঝড়ের গতিতে ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

    প্রসঙ্গত, ‘ও রোমিও’ ছবিতে শাহিদ কাপুর ছাড়া অভিনয় করেছেন নানা পাটেকার, অবিনাশ তিওয়ারি, তামান্না ভাটিয়া, দিশা পাটানি, ফরিদা জালাল এবং বিক্রান্ত মেসি। বিশাল ভরদ্বাজ রচিত ও পরিচালিত , ও রোমিও, সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা প্রযোজিত, নাদিয়াদওয়ালা গ্র্যান্ডসন এন্টারটেইনমেন্টের ব্যানারে।

    অ্যাকশন থ্রিলার এই সিনেমাটি হুসেন জাইদির লেখা ‘মাফিয়া কুইন্স অফ মুম্বই’ বইয়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি। ছবিটি ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। তবে এই সিনেমার গল্প নিয়ে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে বেশ জটিলতা, যার ফলে আইনি বিপাকে জড়াতে হয়েছে নির্মাতাদের।

