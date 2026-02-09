রণবীরের 'অ্যানিম্যাল'-এ শাহিদের থাকার কথা ছিল? 'সন্দীপ আমার সঙ্গে…', যা বললেন অভিনেতা
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে শাহিদকে তাঁর ছবি ‘কবীর সিং’ এবং রণবীর কাপুরের ‘অ্যানিম্যাল পার্ক’ ছবির মধ্যে সম্ভাব্য ক্রসওভার নিয়ে ভক্তদের জল্পনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। শাহিদ জানান 'অ্যানিম্যাল'-এ নাকি তাঁর থাকার কথা ছিল।
বলিউড অভিনেতা শাহিদ কাপুর বর্তমানে তাঁর আসন্ন ছবি ‘ও রোমিও’ নিয়ে চর্চায় রয়েছেন। বিশাল ভরদ্বাজের ‘ও রোমিও’ ছবিটি শীঘ্রই মুক্তি পেতে চলেছে। এতে শাহিদের বিপরীতে অভিনয় করেছেন তৃপ্তি দিমরি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে শাহিদকে তাঁর ছবি ‘কবীর সিং’ এবং রণবীর কাপুরের ‘অ্যানিম্যাল পার্ক’ ছবির মধ্যে সম্ভাব্য ক্রসওভার নিয়ে ভক্তদের জল্পনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল।
শহীদ 'অ্যানিম্যাল'-এ তাঁর ক্যামিও চরিত্র সম্পর্কে কথা বলেছেন
সম্প্রতি দৈনিক ভাস্করকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শাহিদ এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘যখন অ্যানিম্যাল তৈরি হচ্ছিল, তখন সন্দীপ আসলে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। ও অ্যানিম্যাল ছবিতে ’কবির সিং'-এর একটা দৃশ্য রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু তা হয়নি। ও আসলে ছবিতে 'কবির সিং'-এর একটা ছোট ক্যামিও চেয়েছিল। এই ধারণাটি শুরু থেকেই পরিচালকের মনে ছিল। তবে ডেটের সমস্যার কারণে তা সম্ভব হয়নি।'
শাহিদ আরও বলেন, ‘কবীর সিং এবং অ্যানিম্যাল দুটি চরিত্রই সন্দীপ রেড্ডি ভাঙার তাই ভবিষ্যতের যেকোনও ক্রসওভার সম্পূর্ণরূপে পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করবে। দুটি চরিত্রই তাঁর, ওই ওয়ার্ল্ডটাও ওঁরই। তাই, ও তাদের সঙ্গে যা করতে চায় তাই করবে।’
২০১৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার ছবি ‘কবীর সিং’। ছবিতে শাহিদ কাপুর এবং কিয়ারা আডবানীকে মুখ্য ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল। বক্স অফিসে দারুণ সাফল্যও পেয়েছিল ছবিটি। ২০২৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার ছবি ‘অ্যানিম্যাল’-এ অভিনয় করেছিলেন রণবীর কাপুর, অনীল কাপুর, ববি দেওল, রশ্মিকা মন্দনা এবং তৃপ্তি দিমরি। ছবিটি ব্যবসায়ীক ভাবে সফলভাবে হয়েছিল। দুটি ছবির গানই অসাধারণ হিট হয়েছিল। ভক্তরা শাহিদের ‘ও রোমিও’ এবং রণবীর কাপুরের ‘অ্যানিম্যাল পার্ক’-এর মুক্তির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।
