    শাকিব খানের প্রেমে ডুব জ্য়োতির্ময়ীর, বাংলাদেশি নায়কের চেয়ে বয়সে কত ছোট সুন্দরী?

    পরী খানে শাকিবের সঙ্গে জ্যোর্তিময়ীর প্রেম জমে ক্ষীর। দিন কয়েক আগে রণবীর সিং ও সারা অর্জুনের বয়সের ফারাক নিয়ে কম চর্চা হয়নি। জানেন কি জ্যোর্তিময়ী কত ছোট শাকিবের চেয়ে? 

    Mar 20, 2026, 10:00:26 IST
    By Priyanka Mukherjee
    পুরান ঢাকার অলিগলি আর গ্যাংস্টারদের দাপুটে লড়াই— এই প্রেক্ষাপটেই দানা বেঁধেছে শাকিব খানের ঈদ রিলিজ ‘প্রিন্স’। আর সেই কঠিন জীবনে এক পশলা শান্তির বৃষ্টির মতো প্রবেশ করলেন জ্যোতির্ময়ী কুন্ডু। ছবির প্রথম গান ‘পরী’ মুক্তি পেতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শাকিব-জ্যোতির্ময়ীর রসায়ন নিয়ে চর্চা তুঙ্গে।

    বড় পর্দায় শাকিবের নতুন ম্যাজিক:

    ৪৬ বছর বয়সে এসেও শাকিব খান প্রমাণ করে দিলেন কেন তিনি এখনও রাজত্ব করছেন। গানে তাঁর ড্যাশিং লুক এবং স্টাইলিশ উপস্থিতি মুগ্ধ করেছে দুই বাংলার দর্শকদের। অন্যদিকে, স্টার জলসার ‘বধুঁয়া’ সিরিয়ালের মিষ্টি মেয়ে এবং দেবের ‘প্রজাপতি ২’-এর গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের অভিনেত্রী জ্যোতির্ময়ী এবার পা রাখলেন ঢালিউডি ছবিতে। শাকিবের প্রিয়তমা হয়ে ভাগ্য়ের চাকা ফেরে ইধিকার, এবার কি সেই পথেই পা বাড়ালেন জ্যোতির্ময়ী?

    বয়সের ফারাক ও চর্চা:

    জুটিটি জনপ্রিয় হলেও নেটিজেনদের একটা বড় অংশ তাঁদের বয়সের ব্যবধান নিয়ে গুঞ্জন শুরু করেছেন। পরী গানে দুজনের রসায়ন থেকে চোখ ফেরানো দায়। তূে শাকিব খানের বর্তমান বয়স ৪৬, অন্যদিকে জ্যোতির্ময়ী কুন্ডু মাত্র ২৬ বছরের তরুণী। অর্থাৎ, দুই তারকার মধ্যে বয়সের পার্থক্য পাক্কা ২০ বছর।

    হাঁটুর বয়সী নায়িকা: মজার বিষয় হলো, শাকিব যখন ঢালিউডে নিজের কেরিয়ার শুরু করছেন, জ্যোতির্ময়ী তখন হয়তো স্কুলে যাওয়াও শুরু করেননি। অনেকে ঠাট্টা করে বলছেন, শাকিবের কাছে জ্যোতির্ময়ী প্রায় ‘হাঁটুর বয়সী’।

    তবুও হিট এই রসায়ন:

    তবে বয়সের অঙ্ক পাশে সরিয়ে রাখলে ‘পরী’ গানে দুজনকে দেখতে বেশ মানিয়েছে। শাকিবের ম্যাচিওরিটি আর জ্যোতির্ময়ীর গ্ল্যামারাস রূপ দর্শকদের কাছে এক নতুন সমীকরণ তুলে ধরেছে। অনুরাগীদের মতে, অভিনয়ের ক্ষেত্রে বয়স কেবলই একটি সংখ্যা, যদি স্ক্রিন প্রেজেন্স শক্তিশালী হয়।

    জ্যোতির্ময়ীর নতুন মাইলফলক:

    টেলিভিশনের পর্দা থেকে বড় পর্দায় পা রাখা জ্যোতির্ময়ীর জন্য এটি একটি বড় সুযোগ। শাকিবের মতো একজন মেগাস্টারের বিপরীতে অভিনয় করা তাঁর কেরিয়ারে এক নতুন মোড় আনবে বলেই মনে করছেন চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞরা।

    প্রিন্স ও পরী সম্পর্কে:

    প্রিন্স ছবির রোম্যান্টিক ট্র্যাক পরী গানটি লিখেছেন বাংলাদেশের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত গীতিকার রবিউল ইসলাম জীবন। এতে কণ্ঠ দিয়েছেন জনপ্রিয় দুই সংগীতশিল্পী ইমরান মাহমুদুল ও সোমনুর মনির কোনাল।

    আবুল হায়াত মাহমুদ পরিচালিত ‘প্রিন্স’ সিনেমায় গ্যাংস্টার চরিত্রে দেখা যাবে শাকিব খানকে। এতে শাকিব ছাড়াও অভিনয় করছেন তাসনিয়া ফারিণ, জ্যোর্তিময়ী, দিব্যেন্দু, রাশেদ মামুন অপু, ইন্তেখাব দিনার, ডা. এজাজ, শরীফ সিরাজসহ একঝাঁক অভিনয়শিল্পী। বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ছাড়াও ছবির শুটিং হয়েছে ভারতে।

