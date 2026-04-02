    Shakib-Jyotirmoyee: শাকিবের স্পর্শে অস্বস্তিতে টলি-নায়িকা জ্যোতির্ময়ী! সোশ্যাল মিডিয়ায় সমালোচনার ঝড়

    ভারতীয় অভিনেত্রী জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডুর কোমরে এমনভাবে হাত রেখেছেন বাংলাদেশের নায়ক শাকিব খান, যে তিনি রীতিমতো অস্বস্তিতে। যা ফুটে উঠেছে ভিডিয়োতে। আর তা নিয়ে এখন উঠেছে সমালচনার ঝড়।

    Apr 2, 2026, 13:50:20 IST
    By Tulika Samadder
    সোশ্যাল মিডিয়ায় আপাতত একটা ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। বলা ভালো, ঝড়ের মতো ছড়িয়ে পড়েছে সেটি। যেখানে দেখা যাচ্ছে ভারতীয় অভিনেত্রী জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডুর কোমরে এমনভাবে হাত রেখেছেন বাংলাদেশের নায়ক শাকিব খান, যে তিনি রীতিমতো অস্বস্তিতে। শুধু তাই নয়, জ্যোতির্ময়ীকে হাত দিয়ে শাকিবের হাত তাঁর কোমর থেকে ছাড়িয়ে দিতেও দেখা গেল।

    শাকিবের স্পর্শে অস্বস্তিতে টলি-নায়িকা জ্যোতির্ময়ী
    আপাতত বাংলাদেশের নায়ককে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় উঠেছে সমালোচনার ঝড়। নেটপাড়ার বড় অংশের মত, একজন পেশাদার অভিনেতার কাছ থেকে এই ধরনের আচরণ অনভিপ্রেত। ঈদুল ফিতর উপলক্ষে মুক্তি পাওয়া ‘প্রিন্স’ সিনেমার একটি বিশেষ প্রদর্শনীকে কেন্দ্র করে ঘটে এই ঘটনা। মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) রাতে ঢাকারউত্তরা সেন্টার পয়েন্ট সিনেপ্লেক্সে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে নায়ক শাকিব খানের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন সেই দেশের মানুষই।

    তবে শুধু জ্যোতির্ময়ী নয়, শাকিবের আচরণে বিব্রত হতে দেখা যায় আরেক অভিনেত্রী, বাংলাদেশেরই নায়িকা তাসনিয়া ফারিণকে। যে ভিডিয়োগুলি সামনে আসছে, সেখানে দেখা যায় যে তাসনিয়া ফারিণের কাঁধে হাত রেখেছেন শাকিব খান। ফারিণের চোখেমুখে অস্বস্তিবোধ করতে এবং তিনি বেশ কয়েকবার হাতটি সরানোরও চেষ্টা করেন, কিন্তু সরাতে পারেননি।

    আর জ্যোতির্ময়ীর ক্ষেত্রে কোমরে শাকিব খানের হাত দেওয়ার একটি মুহূর্ত আলোচনায়। তবে এক্ষেত্রে অবশ্য জ্যোতির্ময়ী তাঁর ডান হাত দিয়ে, কোমরের বাঁ দিকে থাকা শাকিবের হাতটি সরিয়ে দিতে, নায়ক আর গায়ে ছোঁয়াননি। বরং হাতটি মুঠো করে কোমরের থেকে সামান্য দূরেই রাখেন।

    শাকিব-জ্যোতির্ময়ীর ভাইরাল সেই মুহূর্ত।
    আবু হায়াত মাহমুদ পরিচালিত ‘প্রিন্স’ সিনেমায় শাকিব খান ও তাসনিয়া ফারিণের পাশাপাশি অভিনয় করেছেন জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডু। এছাড়াও চলচ্চিত্রটিতে আরও রয়েছেন নাসির উদ্দিন খান, রাশেদ মামুন অপু, ইন্তেখাব দিনার, ডা. এজাজ এবং শরীফ সিরাজ।

    এমনিতেই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকেন শাকিব খান। অপু বিশ্বাস ও শবনম বুবলী-র সঙ্গে তাঁর লুকিয়ে বিয়ে করা, সন্তান গোপন রাখা, বিয়ে লুকিয়ে রাখতে স্ত্রীদের ‘বাধ্য করা’, কিছুই আর গোপন নেই। এদিকে যখন অপু আর বুবলী কে শাকিবের কতটা কাছের প্রমাণ করতে ব্যস্ত থাকেন নানান সাক্ষাৎকারে, তখন সেই দেশের বয়স কম এমন নায়িকাদের সঙ্গে নাম জড়াতে থাকে শাকিবের। এই ভিডিয়োর কমেন্ট সেকশনে সেই দেশেরই এক ব্যক্তি ম্তব্য করেছেন, ‘তৃতীয় বউের খোঁজে আছে’। আরেকজন লেখেন, ‘বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় লুচ্চা (খারাপ চরিত্র বোঝাতে চলতি ভাষা) নায়ক এটা। ভারতের সামনে মাথা হেট করল’। এদিকে ভাইরাল ভিডিয়োটি নিয়ে শাকিব বা জ্যোতির্ময়ী বা ফারিণ, কেউই এখনো মুখ খোলেননি।

      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

