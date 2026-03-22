মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তির জেরে স্থগিত শাকিরার ভারত সফর, ক্ষুব্ধ দর্শকমহল
শাকিরা-র ভারত সফর স্থগিত। আয়োজকরা জানিয়েছেন, টিকিট কেটেছেন যারা, সম্পূর্ণ টাকা ফেরত পাবেন এবং নতুন তারিখ খোঁজা হচ্ছে।
গ্র্যামি-জয়ী গ্লোবাল পপ তারকা শাকিরা এপ্রিলে ভারত সফরে আসার ঘোষণা দিয়ে বিপুল উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিলেন। তবে, দুর্ভাগ্যজনকভাবে কনসার্টটি এখন স্থগিত করা হয়েছে। ডিস্ট্রিক্ট আপডেট নামের পেজ থেকে একটি খবর শেয়ার করেছে, যা ভক্তদের হৃদয় ভেঙে দিয়েছে এবং আয়োজকদের জন্য বেশ কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছে।
সপ্তাহান্তে শাকিরা-র ভক্তদের জন্য হৃদয়বিদারক খবর এসেছে কারণ তার ভারত সফর স্থগিত করা হয়েছে। ডিস্ট্রিক্ট আপডেট ইনস্টাগ্রামে একটি নোট শেয়ার করেছে, যেখানে লেখা ছিল, ‘মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনার কারণে, শাকিরার ফিডিং ইন্ডিয়া কনসার্ট পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে। আমাদের ভক্ত, শিল্পী এবং প্রোডাকশন দলের নিরাপত্তা আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।’
বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, ‘ যারা টিকিট কেটেছেন, তারা তাদের মূল পেমেন্ট পদ্ধতিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত পাবেন। আমরা নতুন তারিখ খুঁজে বের করার জন্য শিল্পীর দলের সাথে কাজ করছি এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপডেট শেয়ার করব। ফিডিং ইন্ডিয়া কনসার্ট সবসময় বৃহত্তর কিছুর জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, এবং সেই প্রতিশ্রুতি অপরিবর্তিত রয়েছে। কোনও জিজ্ঞাসার জন্য, events@district.in এ লিখুন। আপনার বোঝাপড়া এবং ধৈর্যের জন্য ধন্যবাদ।’
পোস্টের ক্যাপশনে আরও লেখা ছিল, ‘যারা টিকিট কেটেছেন, তারা তাদের মূল পেমেন্ট পদ্ধতির মাধ্যমে ৫-৭ ব্যবসায়িক দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত পাবেন। এই সময়ে আপনার ধৈর্য এবং অবিচ্ছিন্ন সমর্থনের জন্য আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ। আমরা নতুন তারিখ নিয়ে সমস্ত অংশীদারদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছি এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপডেটগুলি আপনাকে জানাব।'
ভক্তরা তাদের হতাশা প্রকাশ করেছেন, অনেকে প্রশ্ন করেছেন যে আয়োজকরা ফ্লাইট বুকিংয়ের মতো খরচও ফেরত দেবেন কিনা। একজন মন্তব্যে লিখেছেন, ‘আমি এটার জন্য এত অপেক্ষা করেছিলাম!’ অন্য একজন লিখেছেন, ‘আমার ফ্লাইটের বিল কে দেবে?’ অন্য একজন মন্তব্য করেছেন, ‘খুব খারাপ।’ অন্য একজন লিখেছেন, ‘@districtupdates আপনি কি আমাদের অন্যান্য বুকিংয়ের ক্ষতিপূরণও দেবেন যা এই কনসার্টে যোগ দেওয়ার জন্য আমাদের করতে হয়েছিল!?’
এর আগে, মার্কিন-ইরান সংঘাতের কারণে ক্যানি ওয়েস্টের কনসার্টও ২ মাসের জন্য স্থগিত করা হয়েছিল। যদিও তিনি ২৯ মার্চ নয়াদিল্লিতে পারফর্ম করতে যাচ্ছিলেন, কনসার্টটি এখন ২৩ মে অনুষ্ঠিত হবে বলে জানানো হয়েছে।
শাকিরা-র কনসার্ট সম্পর্কে:
শাকিরা-র ভারত সফর, ডিস্ট্রিক্ট বাই জোম্যাটো-র সহযোগিতায় ফিডিং ইন্ডিয়া কনসার্ট নামক একটি অলাভজনক উদ্যোগের অধীনে আয়োজিত হয়েছিল, যা মুম্বইয়ে ১০ এবং ১১ এপ্রিল এবং দিল্লিতে ১৫ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। এই কনসার্টটি প্রায় ১৯ বছর পর , যা ২০০৭ সালের মুম্বাই শো-এর পরে দেশে তার প্রথম বড় পারফরম্যান্স বলে গন্য হত।
এই কনসার্ট ঘোষণার সময়, শাকিরা একটি বিবৃতিতে তার উত্তেজনা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘ভারতে পারফর্ম করা আমার জন্য সবসময়ই বিশেষ ছিল, এবং আমি মুম্বই এবং দিল্লির ভক্তদের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পেরে উত্তেজিত।’