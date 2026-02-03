Edit Profile
    'ওই আশিষকে মেয়ে দেখে দেয়…’, প্রাক্তন স্বামীর জন্য দ্বিতীয় স্ত্রীকে নির্বাচন করেন রাজশী নিজে! দাবি মা শকুন্তলার

    অভিনেত্রী শকুন্তলা বড়ুয়ার মেয়ে রাজশী বড়ুয়ার সঙ্গে বিয়ে ভাঙার পর ২০২৩ সালে জীবনের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করেছিলেন আশিষ বিদ্যার্থী। গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন রূপালি বড়ুয়ার সঙ্গে। কিন্তু জানেন কি রাজশী রূপালিকে নির্বাচন করেছিলেন প্রাক্তন স্বামীর জন্য। এবার রাজশী মা শকুন্তলা সেই গোপন কথাই ভাগ করে নিলেন।

    Published on: Feb 03, 2026 10:14 AM IST
    By Sayani Rana
    অভিনেত্রী শকুন্তলা বড়ুয়ার মেয়ে রাজশী বড়ুয়ার সঙ্গে বিয়ে ভাঙার পর ২০২৩ সালে জীবনের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করেছিলেন আশিষ বিদ্যার্থী। গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন রূপালি বড়ুয়ার সঙ্গে। কিন্তু জানেন কি রাজশী রূপালিকে নির্বাচন করেছিলেন প্রাক্তন স্বামীর জন্য। এবার রাজশী মা শকুন্তলা সেই গোপন কথাই ভাগ করে নিলেন।

    প্রাক্তন স্বামী আশিষের দ্বিতীয় স্ত্রীকে নির্বাচন করেন রাজশী নিজে! দাবি শকুন্তলার
    প্রাক্তন স্বামী আশিষের দ্বিতীয় স্ত্রীকে নির্বাচন করেন রাজশী নিজে! দাবি শকুন্তলার

    রাজশীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর ২০২৩-এর ২৫ মে অসমের মেয়ে রূপালি বড়ুয়ার সঙ্গে ফের গাঁটছড়া বাঁধেন আশিষ। শকুন্তলা ক্লিপ স্টুডিয়ো নামে একটি চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এই প্রসঙ্গে বলেন, 'রাজশী মাধ্যমেই রূপালির সঙ্গে আলাপ হয় আশিষের। রাজশী পছন্দ করে আশিষকে জানায় যে, ‘এই তোমার জন্য ঠিক হবে। তুমি এঁকে বিয়ে করো'। ওই আশিষকে মেয়ে দেখে দিয়েছিল। এরকম গল্প কেউ শুনেছে? আমার বাড়িতেই হয়েছে।'

    প্রসঙ্গত, ভালোবেসে আশিষ বিয়ে করেছিলেন রাজশীকে। দীর্ঘদিন সংসার করেছিলেন তাঁরা। তাঁদের একটি ছেলেও রয়েছে। বাবার দ্বিতীয় বিয়েতে তাঁরও সম্মতি ছিল। সম্প্রতি শকুন্তলা মেয়ের বিচ্ছেদ প্রসঙ্গেও নানা কথা ভাগ করে নিয়েছেন এই সাক্ষাৎকারেই। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'আশিষের সঙ্গে এখনও রাজশীর খুব ভালো সম্পর্ক।’

    সম্প্রতি আশিষ দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলেন। সেই প্রসঙ্গে টেনে শকুন্তলা বলেন, ‘ওঁর অ্যাক্সিডেন্টের কথা শুনেই ওঁকে আমি ফোন করেছিলাম। ও আমাকে বলেছিল, ‘থ্যাঙ্ক ইউ দেবীদি, রূপালি ভালো আছে। আমাদের আজকেই ছেড়ে দেবে। আবার কথা হবে'। সেই সময় আমি রাজশীকেও ফোন করে ওঁদের খোঁজ নিতে বলি। ও জানায় যে আশিষ আর রূপালি দু'জনের সঙ্গেই ওঁর কথা হয়েছে। আশিষকে আমি প্রচন্ড ভালোবাসতাম, এখনও ভালোবাসি।'

    তিনি আর বলেন, 'এখনও ওঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক আগের মতই আছে। আশিষ খুব সকাল সকাল ওঠে। এখনও অনেক সময় আমার বাড়িতে সকাল সকাল কচুরি নিয়ে হাজির হয়। আমার বেডরুমে ঢুকে, 'দেবী দি' বলে আমার খাটে আমার পাশে বসে পড়ে। তাই ওঁদের যে বিচ্ছেদ হয়েছে তা আমি এখনও কিছুই বুঝতে পারি না।'

