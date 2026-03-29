Iman-Shamik Bhattacharya: ‘আমার এমন চেহারা দেখে…’! ইমন তাঁর ভক্ত শুনে কী বললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক?
ইমন চক্রবর্তী কদিন আগে এক পডকাস্টে হাজির হয়ে বলেন, শমীক ভট্টাচার্যের আবৃত্তিতে মুগ্ধ তিনি।এমনকী ১০০ শতাংশ ফ্যান বলেও বর্ণনা দেন নিজের। এবার প্রতিক্রিয়া এল বিজেপির রাজ্য সভাপতির পক্ষ থেকে। জাতীয় পুরস্কার-প্রাপ্ত গায়িকা তাঁর ভক্ত শুনে কী বললেন শমীক?
ইমন তাঁর ভক্ত শুনে, শমীক ভট্টাচার্যের প্রতিক্রিয়া
বিজেপি-র এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের তরফে শমীকের কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয়, ইমন চক্রবর্তী তাঁর ভক্ত, একথা জানতে পেরে কেমন লাগছে? যাতে বিজেপি নেতা খানিক অবাক হওয়ার সুরেই বলে ওঠেন, ‘আমার এমন চেহারা দেখে কোনো মহিলা আমার ভক্ত হতে পারে!’ তাতে উপস্থিত সাংবাদিক শমীককে শুধরে দিয়ে বলেন, উনি বলেছেন আপনার আবৃত্তির ভক্ত। আর এতে শমীকের জবাব, ‘উনি আমার ফ্যান হয়েছেন কি না জানি না, তবে আমার দলের ফ্যান হলে বেশি ভালো।’
শমীককে নিয়ে ঠিক কী বলেছিলেন ইমন?
সম্প্রতি এক পডকাস্টে এসে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে দেখা যায়। বলেন, ‘আমি শমীক ভট্টাচার্যের বীভৎস ফ্যান। ১০০ শতাংশ আমি ওঁর ফ্যান। কয়েকদিন আমি ওঁর একটা সাক্ষাৎকার দেখছিলাম, কী ভালো আবৃত্তি করেন। কী ভালো লেগেছে আমার ইন্টারভিউটা। তার পর থেকে আমি ওঁর ফ্যান হয়ে গিয়েছি। কারও সম্পর্কে একটা অযাচিত খারাপ কথা নয়, কী সুন্দর করে কথা বলেন। আমি এখানেই জানালাম আমি কিন্তু আপনার একজন বড় ফ্যান’
বিতর্কে ইমন
ইমন বাস্তবেও জর্জরিত বিতর্কে। যা শুরু হয় উন্নয়নের পাঁচালি গাওয়ার পর থেকেই। ইমনের গায়ে একাংশ সেঁটে দেওয়ার চেষ্টা করে ‘তৃণমূল ঘেঁষা’, ‘চটি চাটা’ তকমা। চলতি বছরে 'বঙ্গবিভূষণ' পাওয়ার পরেও তা চলতে থাকে। পালে হাওয়া লাগে যখন রটে যায় যে উত্তরপাড়া থেকে তিনি তৃণমূলের টিকিটে ভোটে দাঁড়াচ্ছেন। ব্যস কটাক্ষ ওঠে চরমে। এমনকী, ইমনের মায়ের মৃত্যুবার্ষিকীর দিন, সেই মৃত মানুষটাকে নিয়ে কটাক্ষ করে নেটপাড়ার বড় একটা অংশ। এরপর মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন ইমন। জানিয়ে দেন যে, সোশ্যাল মিডিয়া থেকে বিরতি চান!
এই অবস্থাতেও অবশ্য ইমনের পাশে ঢাল হয়ে দাঁড়ান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি গায়িকাকে পরামর্শ দেন যে, কটাক্ষে কান না দিয়ে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ফিরতে। আর ‘প্রিয় দিদির’ নির্দেশ মেনেও নেন ইমন। পরে অবশ্য উত্তরপাড়া থেকে প্রার্থী হিসেবে কল্যান বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলের নাম ঘোষণা হওয়ার পর, কটাক্ষকারীদের একহাত নেন গায়িকা।
সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে লেখেন, ‘বিগত কয়েকমাস ধরে আপনারা আমাকে বিভিন্ন জায়গায় দাঁড় করিয়েছিলেন। এই যেমন উত্তরপাড়া, দক্ষিণপাড়া, বালি, সিমেন্ট, আমতলা, জামতলা ইত্যাদি। কেউ কেউ আবার কেওড়াতলাতে নিয়ে গিয়েও দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। আপনাদের কাছে কড়জোরে একটা বিনীত অনুরোধ রাখছি, প্লিজ আপনারা আমাকে এবার একটু নিজের পায়ে দাঁড়াতে দিন।’
