    Iman-Shamik Bhattacharya: ‘আমার এমন চেহারা দেখে…’! ইমন তাঁর ভক্ত শুনে কী বললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক?

    ইমন চক্রবর্তী কদিন আগে এক পডকাস্টে হাজির হয়ে বলেন, শমীক ভট্টাচার্যের আবৃত্তিতে মুগ্ধ তিনি।এমনকী ১০০ শতাংশ ফ্যান বলেও বর্ণনা দেন নিজের। এবার প্রতিক্রিয়া এল বিজেপির রাজ্য সভাপতির পক্ষ থেকে। জাতীয় পুরস্কার-প্রাপ্ত গায়িকা তাঁর ভক্ত শুনে কী বললেন শমীক?

    Mar 29, 2026, 13:43:11 IST
    By Tulika Samadder
    কদিন আগেই তৃণমূল-ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত গায়িকা ইমন চক্রবর্তী মন্তব্য করেছিলেন যে, তিনি বিজেপির শমীক ভট্টাচার্যের ভক্ত হয়ে গিয়েছেন। কারণও জানান অবশ্য। ইমন বলেন, শমীকের আবৃত্তিতে মুগ্ধ তিনি। এবার প্রতিক্রিয়া এল বিজেপি নেতার পক্ষ থেকে। জাতীয় পুরস্কার-প্রাপ্ত গায়িকা তাঁর ভক্ত শুনে কী বললেন শমীক?

    ইমন তাঁর ভক্ত শুনে কী বললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক?
    ইমন তাঁর ভক্ত শুনে, শমীক ভট্টাচার্যের প্রতিক্রিয়া

    বিজেপি-র এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের তরফে শমীকের কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয়, ইমন চক্রবর্তী তাঁর ভক্ত, একথা জানতে পেরে কেমন লাগছে? যাতে বিজেপি নেতা খানিক অবাক হওয়ার সুরেই বলে ওঠেন, ‘আমার এমন চেহারা দেখে কোনো মহিলা আমার ভক্ত হতে পারে!’ তাতে উপস্থিত সাংবাদিক শমীককে শুধরে দিয়ে বলেন, উনি বলেছেন আপনার আবৃত্তির ভক্ত। আর এতে শমীকের জবাব, ‘উনি আমার ফ্যান হয়েছেন কি না জানি না, তবে আমার দলের ফ্যান হলে বেশি ভালো।’

    শমীককে নিয়ে ঠিক কী বলেছিলেন ইমন?

    সম্প্রতি এক পডকাস্টে এসে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে দেখা যায়। বলেন, ‘আমি শমীক ভট্টাচার্যের বীভৎস ফ্যান। ১০০ শতাংশ আমি ওঁর ফ্যান। কয়েকদিন আমি ওঁর একটা সাক্ষাৎকার দেখছিলাম, কী ভালো আবৃত্তি করেন। কী ভালো লেগেছে আমার ইন্টারভিউটা। তার পর থেকে আমি ওঁর ফ্যান হয়ে গিয়েছি। কারও সম্পর্কে একটা অযাচিত খারাপ কথা নয়, কী সুন্দর করে কথা বলেন। আমি এখানেই জানালাম আমি কিন্তু আপনার একজন বড় ফ্যান’

    বিতর্কে ইমন

    ইমন বাস্তবেও জর্জরিত বিতর্কে। যা শুরু হয় উন্নয়নের পাঁচালি গাওয়ার পর থেকেই। ইমনের গায়ে একাংশ সেঁটে দেওয়ার চেষ্টা করে ‘তৃণমূল ঘেঁষা’, ‘চটি চাটা’ তকমা। চলতি বছরে 'বঙ্গবিভূষণ' পাওয়ার পরেও তা চলতে থাকে। পালে হাওয়া লাগে যখন রটে যায় যে উত্তরপাড়া থেকে তিনি তৃণমূলের টিকিটে ভোটে দাঁড়াচ্ছেন। ব্যস কটাক্ষ ওঠে চরমে। এমনকী, ইমনের মায়ের মৃত্যুবার্ষিকীর দিন, সেই মৃত মানুষটাকে নিয়ে কটাক্ষ করে নেটপাড়ার বড় একটা অংশ। এরপর মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন ইমন। জানিয়ে দেন যে, সোশ্যাল মিডিয়া থেকে বিরতি চান!

    এই অবস্থাতেও অবশ্য ইমনের পাশে ঢাল হয়ে দাঁড়ান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি গায়িকাকে পরামর্শ দেন যে, কটাক্ষে কান না দিয়ে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ফিরতে। আর ‘প্রিয় দিদির’ নির্দেশ মেনেও নেন ইমন। পরে অবশ্য উত্তরপাড়া থেকে প্রার্থী হিসেবে কল্যান বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলের নাম ঘোষণা হওয়ার পর, কটাক্ষকারীদের একহাত নেন গায়িকা।

    সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে লেখেন, ‘বিগত কয়েকমাস ধরে আপনারা আমাকে বিভিন্ন জায়গায় দাঁড় করিয়েছিলেন। এই যেমন উত্তরপাড়া, দক্ষিণপাড়া, বালি, সিমেন্ট, আমতলা, জামতলা ইত্যাদি। কেউ কেউ আবার কেওড়াতলাতে নিয়ে গিয়েও দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। আপনাদের কাছে কড়জোরে একটা বিনীত অনুরোধ রাখছি, প্লিজ আপনারা আমাকে এবার একটু নিজের পায়ে দাঁড়াতে দিন।’

    Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

