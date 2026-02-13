Shanaya Kapoor: ‘একসঙ্গে ৫টা মেয়েকে…’, বিদেশে ঘুরতে গিয়ে প্রেমিকের কুকীর্তি ফাঁস, মন ভাঙে শানায়ার

বলিউডে অভিষেকের আগেই নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বিষ্ফোরক মন্তব্য করে বসলেন সঞ্জয় কাপুর-কন্যা শানায়া কাপুর। হালের গুঞ্জন অনুযায়ী, শানায়া জানিয়েছেন যে তাঁর প্রেমিক একটি ভ্যাকেশন বা ছুটির সফরে থাকাকালীন তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করেছেন, এবং তা-ও এক জন নয়, বরং ৫ জন মহিলার সঙ্গে!
কাপুর পরিবারের নতুন প্রজন্মের অন্যতম সদস্য শানায়া কাপুর। বলিউড অভিনেতা সঞ্জয় কাপুর এবং মাহিপ কাপুরের মেয়ে এই সুন্দরী।বড় পর্দায় পা রাখার আগেই ফ্যাশন স্টেটমেন্ট আর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের মাধ্যমে তিনি কেড়েছেন হাজারো তরুণের মন। কিন্তু সেই শানায়ার সঙ্গেই নাকি হয়েছে বড়সড় প্রতারণা! সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছেন জাহ্নবী-সোনমদের তুতো বোন। শানায়া জানিয়েছেন, তাঁর প্রাক্তন প্রেমিক এক ছুটিতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।
এক-দুই নয়, পাঁচ!
শানায়ার দাবি অনুযায়ী, সেই ভ্যাকেশনে থাকাকালীন তাঁর প্রেমিক কেবল একজনের সঙ্গে নয়, বরং ৫ জন মহিলার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন। বিষয়টি জানাজানি হতেই ভেঙে পড়েন শানায়া। প্রতারণার এমন ভয়াবহ রূপ দেখে তিনি যেমন অবাক হয়েছিলেন, তেমনই মানসিকভাবেও বিপর্যস্ত বোধ করেছিলেন। যদিও সেই রহস্যময় প্রেমিকের নাম এখনও প্রকাশ্যে আনেননি তিনি।
সোশ্যাল মিডিয়ায় তোলপাড়:
শানায়ার এই মন্তব্য সামনে আসতেই নেটিজেনদের মধ্যে শুরু হয়েছে জল্পনা। কেউ কেউ তাঁর সাহসিকতার প্রশংসা করছেন, আবার কেউ খুঁজছেন সেই অভিযুক্ত প্রেমিককে। বিটাউনের অন্দরে প্রশ্ন উঠেছে— কে সেই ব্যক্তি যিনি কাপুর-কন্যার বিশ্বাসভঙ্গ করার সাহস দেখালেন?
ডেবিউ-র অপেক্ষায় শানায়া:
ব্যক্তিগত জীবনের এই ঝড় সামলে শানায়া এখন পুরোপুরি কেরিয়ারে মনোযোগী। কর্ণ জোহরের প্রযোজনা সংস্থার হাত ধরে তাঁর বলিউডে অভিষেক হওয়ার কথা দীর্ঘদিনের। এছাড়া দক্ষিণী ছবিতেও তিনি পা রাখছেন। ব্যক্তিগত জীবনের এই শিক্ষা তাঁকে আরও শক্ত করেছে বলেই মনে করছেন তাঁর ঘনিষ্ঠরা।