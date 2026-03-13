Guess the Couple: বর-কনেকে চিনতে পারছেন? হাত ছাড়িয়ে চিরঘুমে বউ, স্মৃতি আগলে দিন কাটছে অভিনেতার

Guess the Couple: বর-কনেকে চিনতে পারছেন? হাত ছাড়িয়ে চিরঘুমে বউ, স্মৃতি আগলে দিন কাটছে অভিনেতার
‘তুমি আজ কত দূরে….’, বিবাহবার্ষিকীতে প্রয়াত স্ত্রীকে স্মরণ করে আবেগঘন অভিনেতা। বিয়ের ৩৬ বছর পুরোনো ছবি দেখে চিনলেন?
বিয়ের মণ্ডপে টোপর মাথায় ধুতি-পাঞ্জাবিতে লাজুক বর, আর পাশে লাল বেনারসিতে সলজ্জ কনে। আজ থেকে ৩৬ বছর আগের এই মুহূর্তটি যখন ফ্রেমবন্দি হয়েছিল, তখন কি তাঁরা জানতেন যে তাঁদের এই রূপকথার সফর এভাবে অকালে থেমে যাবে?
টলিউডের অতি পরিচিত এই জুটিকে চিনতে পারছেন? ছবি দেখে আন্দাজ করতে না পারলে আপনার জন্য রইল কিছু সূত্র।
সূত্র ১: ছবির এই অভিনেতা বর্তমানের বহু জনপ্রিয় সিরিয়ালে বাবার চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের মন জয় করেছেন। তাঁর কণ্ঠস্বর এবং সাবলীল অভিনয় টলিউডের সম্পদ।
সূত্র ২: পাশে দাঁড়িয়ে থাকা তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীও ছিলেন টলিউড ও ছোট পর্দার অতি পরিচিত মুখ। বিশেষ করে ‘ গাছকৌটো’ থেকে ‘খড়কুটো’— তাঁর উপস্থিতি ছিল নজরকাড়া। কিন্তু দীর্ঘ রোগভোগের পর ২০২২ সালে তিনি চিরতরে বিদায় নিয়েছেন।
সূত্র ৩: বৃহস্পতিবার ছিল তাঁদের ৩৬তম বিবাহবার্ষিকী। এই বিশেষ দিনে পুরনো ছবির অ্যালবাম হাতড়ে স্মৃতির সাগরে ডুব দিয়েছেন অভিনেতা।
পরিচয়: ইনি আর কেউ নন, টলিউডের প্রবীণ অভিনেতা শঙ্কর চক্রবর্তী এবং তাঁর প্রয়াত স্ত্রী অভিনেত্রী সোনালি চক্রবর্তী।
আবেগঘন স্মৃতিচারণ:
৩৬ বছর আগে এই দিনেই চার হাত এক হয়েছিল শঙ্কর ও সোনালির। সোনালি নেই আজ প্রায় দুই বছর হতে চলল, কিন্তু শঙ্কর চক্রবর্তীর হৃদয়ে তিনি আজও অমলিন। বিবাহবার্ষিকীর সকালে তাঁদের বিয়ের এই দুর্লভ ছবিটি শেয়ার করে অভিনেতা বুঝিয়ে দিলেন— কিছু প্রেম মৃত্যু দিয়ে শেষ হয় না।
শঙ্কর চক্রবর্তী বরাবরই সোনালিকে তাঁর শক্তির উৎস বলে মনে করতেন। সোনালির চলে যাওয়ার পর নিজেকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখলেও, এই বিশেষ দিনগুলোয় একাকীত্ব তাঁকে বারবার গ্রাস করে। নেটিজেনরাও এই জুটিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছেন, ‘স্মৃতিরাই তো সম্বল, এভাবেই বেঁচে থাকুক আপনাদের ভালোবাসা।’