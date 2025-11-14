Edit Profile
    'দাদা যদি থাকতো...', নিজের জন্মের পেছনের কোন সত্যি সামনে নিয়ে এলেন শঙ্কর?

    শুধু ছোট পর্দার নয়, এক সময় বড় পর্দার একজন সুপরিচিত অভিনেতা ছিলেন শঙ্কর চক্রবর্তী। যদিও কালের নিয়মে তিনি এখন কাজের অভাবে দিন কাটাচ্ছেন। কিছুদিন আগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছিলেন সেই কথা। নাটকের মহড়ার সঙ্গে সিরিয়ালের ডেট এক হয়ে যাওয়ায় তাঁকে সিরিয়াল থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

    Published on: Nov 14, 2025 9:30 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    শুধু ছোট পর্দার নয়, এক সময় বড় পর্দার একজন সুপরিচিত অভিনেতা ছিলেন শঙ্কর চক্রবর্তী। যদিও কালের নিয়মে তিনি এখন কাজের অভাবে দিন কাটাচ্ছেন। কিছুদিন আগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছিলেন সেই কথা। নাটকের মহড়ার সঙ্গে সিরিয়ালের ডেট এক হয়ে যাওয়ায় তাঁকে সিরিয়াল থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

নিজের জন্মের পেছনের কোন সত্যি সামনে নিয়ে এলেন শঙ্কর?

    নিজের জন্মের পেছনের কোন সত্যি সামনে নিয়ে এলেন শঙ্কর?
    নিজের জন্মের পেছনের কোন সত্যি সামনে নিয়ে এলেন শঙ্কর?

    স্ত্রীর বিয়োগের পর এখন ভীষণ মনকষ্টে দিন কাটান অভিনেতা। তার ওপর যখন কাজ থাকে না, তখন অর্থ কষ্টও একটা বিরাট বড় সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কাজ না থাকলে পরিবারের অর্ধেক খরচ যে মেয়ে চালায়, সে কথাও বার বার নিজের মুখে স্বীকার করেছেন অভিনেতা।

    সংবাদ মাধ্যমের সামনে মাঝেমধ্যেই নিজের জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন শঙ্কর। এবার দ্যা ওয়ালকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে অভিনেতা জানালেন তাঁর জন্মের পেছনের রহস্য কি। নিজের জন্মকে রসিকতা করে ‘ফাউ’ বলে কটাক্ষ করেন অভিনেতা।

    আরও পড়ুন: 'সেদিন আমার কথা শুনে... ', কীভাবে মুখ্যমন্ত্রীর প্রিয় মানুষ হয়ে উঠেন সায়নী?

    শঙ্কর চক্রবর্তী বলেন, ‘যতটুকু আমি মায়ের কাছে জেনেছি আমার এক দাদা ছিল যে বেশ খানিকটা বড় বেলায় মারা যায়। এরপর একটা দীর্ঘ বিরতির পর আমার দিদি হয়। দিদির কিছু বছর পরেই আমার জন্ম হয়। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে আমার জন্মটা পুরোপুরি ফাউ।’

    অভিনেতা আরও বলেন, ‘যদি দাদা না মারা যেত তাহলে আমার জন্ম হতো না। তখনকার সময় মানুষদের মনে একটা ব্যাপার কাজ করত যে ছেলে জন্ম না হলে বংশরক্ষা হবে না। এই মনোভাব থেকেই আমার জন্ম হয়েছিল। না হলে দাদা বেঁচে থাকলে দিদির জন্মের পর আর আমার জন্ম হতো না।’

    আরও পড়ুন: 'যা ঘটছে তা লজ্জার,... ', কোন প্রসঙ্গে ফুঁসে উঠলেন তথাগত?

    অভিনেতা নিজের জন্মকে যতই ‘ফাউ’ বলে মনে করুন না কেন, দর্শকরা কিন্তু এই কথায় একেবারেই সহমত নন। একজন লিখেছেন, ‘আপনি ভীষন সফল একজন অভিনেতা। আপনার জন্ম কখনও ফাউ হতে পারে না।’ অন্য একজন লিখেছেন, ‘আপনাকে অভিনেতা হিসেবে পাওয়া আমাদের চরম প্রাপ্তি।’

    প্রসঙ্গত, ‘বিজয়’, ‘মেজ বউ’, ‘সুদ আসল’, ‘পুত্রবধূ’ সহ বহু ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি। বেশিরভাগ ছবিতে পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করলেও যে সমস্ত চরিত্রে শঙ্কর অভিনয় করতেন, সেগুলি প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রই হত। তবে এখন আর তেমনভাবে ছবির পর্দায় দেখা যায় না অভিনেতাকে, বেশিরভাগ সময় তিনি এখন নিজের নাটক এবং ছোট পর্দা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন।

