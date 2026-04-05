    অবশেষে জীতুকে নিয়ে বৈঠকে বসলেন শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়, নেওয়া হবে জরুরি সিদ্ধান্ত

    Apr 5, 2026, 19:33:36 IST
    By Swati Das Banerjee
    রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর থেকেই যেন নড়েচড়ে বসেছে গোটা টলিউড। প্রোডাকশন হাউজের গাফিলতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন একাধিক শিল্পী। তবে রাহুলের মৃত্যুতে যে মানুষটি সবথেকে বেশি প্রশ্ন তুলেছেন তিনি হলেন অভিনেতা জীতু কমল। ঘটনাটি ঘটার পর থেকে তিনি বারবার বলেছেন, যে দুর্ঘটনা রাহুলের সঙ্গে ঘটে গিয়েছে, তাঁর সঙ্গেও ঘুরতে পারত!

    জীতুর মুখোমুখি বসলেন শান্তিলাল

    শুক্রবার রাতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে জীতু তাঁর সমস্ত ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন আর্টিস্ট ফোরামের বিরুদ্ধে। চন্দননগরে ‘এরাও মানুষ’ ছবির শ্যুটিং চলাকালীন নাকি উত্তাল গঙ্গায় নামতে বলা হয় জীতুকে, কিন্তু তিনি রাজি না হওয়ায় পরের দিন অকথ্য ভাষায় গালাগালি দেওয়া হয় তাঁকে। এই গোটা ঘটনাটি আর্টিস্ট ফোরামকে জানানোর পরেও কেউ কোনও পদক্ষেপ নেননি।

    শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়ের নাম করেই জীতু বলেন, ‘ওই একই স্থানে উপস্থিত ছিলেন সেক্রেটারি নিজেও, যেখানে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। তিনি সবটাই জানতেন। কিন্তু তাও কিছু বলেননি।’ তবে জীতু বারবার বলেন, ‘অভিনেতা শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে তিনি কিছু বলছেন না বরং তিনি বলছেন আর্টিস্ট ফোরামের সেক্রেটারি পদে যিনি বসে আছেন তাঁকে নিয়ে।’

    জীতুর এই মন্তব্য ঘিরে খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে আর্টিস্ট ফোরামের দায়িত্ব নিয়ে। একজন অভিনেতা যিনি মারা গিয়েছেন, তাঁকে নিয়ে যখন এতটা তৎপরতা দেখানো যাচ্ছে তাহলে যিনি বেঁচে আছেন, তিনি কী বলতে চাইছেন সেটাও তাহলে শোনা উচিত আর্টিস্ট ফোরামের।

    জীতুর এই অভিমানের কথা প্রকাশ্যে আসার পরেই জানা গেল, রবিবার অর্থাৎ ৫ এপ্রিল টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে জীতু কমলের মুখোমুখি হয়েছেন শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়। এই বৈঠকের জেরে একটি বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে সূত্র মারফত। তবে কী সিদ্ধান্ত সেটা জানা না গেলেও একটি কড়া পদক্ষেপ যে নিতে চলেছে আর্টিস্ট ফোরাম সেটা মোটামুটি স্পষ্ট।

    প্রসঙ্গত, গতকাল অর্থাৎ শনিবার কলকাতায় রিজেন্ট পার্ক থানায় সংশ্লিষ্ট প্রযোজনা সংস্থার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেন প্রিয়াঙ্কা। এরপর মাঝ রাতেই তিনি চলে যান তালসারিতে। সেখানে দ্বিতীয় দফার এফআইআর করা হয়। প্রিয়াঙ্কার অভিযোগের ভিত্তিতে শুরু হয়েছে তদন্ত।

