Abhishek-Sharly: ‘মুড সুইং করলেই, বরের উপর চিৎকার…’! বিয়ের ৬ মাস পার, কেমন চলছে অভিষেকের সঙ্গে সংসার, জবাব শার্লির

২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে আইনি বিয়ে করে অভিষেক বসু ও শার্লি মোদক। পর্দার নায়িকাকে নয়, খলনায়িকাকে নিজের জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নেন ‘ফুলকি’র নায়ক। দুই পরিবারের সদস্য, ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের নিয়ে ছিমছাম আইনি বিয়ে করেন তাঁরা। যদিও এই বিয়ে নিয়ে ছিল নানা মুনির নানা মত। কারণ ছোট পর্দার ‘ক্যাসানোভা’ হিসেবে পরিচিত অভিষেকের নাম জড়িয়েছিল এর আগে একাধিক মহিলার সঙ্গে। তাই অনেকেরই দাবি ছিল, এই বিয়েও ‘টিকবে না’! তবে নিন্দুকদের মুখে ছাই দিয়ে দুজনে এখন গুছিয়ে করছেন সংসার।
বিয়ের পর কেমন কাটছে শার্লির জীবন? কতটা বদলেছেন? সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এই নিয়ে কথা বলেন অভিনেত্রী। ইনকোডা টিভিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘বিয়ে জিনিসটা খুব ইন্টারেস্টিং। কারণ আমার মনে হয়, বিয়ে জিনিসটা থেকে না অনেক কিছু শেখা যায়। আমিও প্রতিদিন অনেক কিছু শিখি। অনেক জিনিস মোকাবিলা করা, কাজ সামলানোর সঙ্গে সংসার সামলানো, এসব শেখা যায়। কোনো সময় বোর হই না। সত্যি বলছি বিয়ে খুব সুন্দর।’
‘এই ধরো কখনো মুড সুইং হচ্ছে, আমি যখন একা ছিলাম, তখন ওসব আমাকে একাই ডিল করতে হত। নিজেই নিজের উপর রাগ দেখাতাম। ঘরের মধ্য়ে তো আর কিছু করতে পারব না। মন খারাপ করে বসে আছি, চকোলেট বা উল্টোপাল্টা খাবার খাচ্ছি। এখন বোর লাগলে, বরের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি। মুড সুইং হলে বরের উপর চিৎকার করতে পারি। আর বরও কী সুন্দর সব সামলে নেয়।’, বলতে শোনা গেল শার্লিকে।
প্রসঙ্গত, বিয়ের মাত্র ২ মাস পরে, সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্টকে ঘিরে শার্লি আর অভিষেকের ডিভোর্সের গুঞ্জন তৈরি হয়েছিল। আসলে নায়ক সাদা কালো একটি ছবি পোস্ট করে আচমকাই লিখেছিলেন, ‘কোনও কারণে যদি মন ভাঙে, তা অনেক সময় আপনার চোখ খুলে দেয়।’ অন্যদিকে, শার্লিও তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে লেখেন, ‘কিছুই চিরস্থায়ী নয়।’ তাঁদের এই রহস্যময় পোস্ট ঘিরেই শুরু হয়েছিল সব জল্পনা-কল্পনা।
অবশ্য এরপর নিজেরাই জল ঢালেন সেই জল্পনাতে। অভিষেক তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একটি ছবি শেয়ার করেন। সেখানে লেখা দেখা যায়, ‘গবেষনায় পাওয়া গিয়েছে যে প্রেমিকা সমস্ত পরিস্থিতিতে পাশে থেকে যান, তিনি প্রেমিকের আয়ু আরও ১০ বছর বাড়িয়ে দেন’। পোস্টটি স্টোরিতে শেয়ার করে অভিষেক ক্যাপশনে লেখেন, ‘এই কারণেই আমি আমার প্রেমিকাকে বিয়ে করেছি।’ এই স্টোরিতে শার্লিকে মেনশনও করেন নায়ক। অন্যদিকে, অভিনেত্রীও সেই স্টোরি তাঁর স্টোরিতে ভাগ করে নেন। আর একটি হার্ট ইমোজি ও একটি লজ্জা পাওয়ার ইমোজি ক্যাপশনও দেন। যা দেখে বেশ নিশ্চিন্ত হন শার্লি-অভিষেকের জুটির ভক্তরা।
News/Entertainment/Abhishek-Sharly: ‘মুড সুইং করলেই, বরের উপর চিৎকার…’! বিয়ের ৬ মাস পার, কেমন চলছে অভিষেকের সঙ্গে সংসার, জবাব শার্লির